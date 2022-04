Marché des logiciels de gestion d’impression en Amérique du Nord Estimations exactes des tendances à venir et de la demande croissante 2020-2027 par A.N.D Technologies, Inc., Canon Inc., HP, Inc., Kofax, Inc.

Business Market Insights vous fournit une analyse de recherche régionale sur le «marché des logiciels de gestion d’impression en Amérique du Nord» et des prévisions jusqu’en 2027. Le rapport de recherche fournit des informations approfondies sur les revenus du marché régional, les tendances du marché parent, les indicateurs macroéconomiques et les facteurs directeurs, ainsi que l’attractivité du marché par segment de marché. Le rapport donne un aperçu du taux de croissance du marché des logiciels de gestion d’impression en Amérique du Nord au cours de la période de prévision, c’est-à-dire 2020-2027.

Le marché des logiciels de gestion d’impression en Amérique du Nord devrait passer de 494,5 millions de dollars US en 2019 à 1 850,9 millions de dollars US d’ici 2027 ; on estime qu’il croîtra à un TCAC de 18,1 % de 2020 à 2027.

Principaux acteurs clés couverts dans ce rapport :

• A.N.D Technologies, Inc.

• Canon Inc.

• HP, Inc.

• Kofax, Inc.

• Logiciel PaperCut International Pty Ltd

• PrinterLogic

• Fusion de processus

• ThinPrint GmbH

• Société Xerox

Les logiciels de gestion d’impression sont conçus pour gérer et optimiser les périphériques et les processus d’impression de manière efficace et efficiente. Ce logiciel permet aux entreprises de centraliser l’administration des périphériques d’impression. Ils permettent également aux organisations de réduire les coûts d’impression et de les aider à surveiller, entretenir et contrôler l’ensemble du parc d’imprimantes via une interface d’application unique. Comme ce logiciel fournit une gestion centralisée, il permet également de gérer des copieurs, des scanners et des imprimantes de bureau. Dans le cadre des services d’impression gérés, les logiciels de gestion d’impression sont fournis sous forme d’applications autonomes ainsi que de fonctionnalités intégrées.

La recherche sur le marché des logiciels de gestion d’impression en Amérique du Nord se concentre sur l’extraction de données précieuses sur les poches d’investissement, les opportunités de croissance et les principaux fournisseurs du marché pour aider les clients à comprendre les méthodologies de leurs concurrents. La recherche segmente également le marché nord-américain des logiciels de gestion d’impression en fonction de l’utilisateur final, du type de produit, de l’application et de la démographie pour la période de prévision 2020-2027. Une analyse complète des aspects critiques tels que les facteurs d’impact et le paysage concurrentiel est présentée à l’aide de ressources vitales, telles que des graphiques, des tableaux et des infographies.

Segmentation du marché des logiciels de gestion d’impression en Amérique du Nord

Marché des logiciels de gestion d’impression en Amérique du Nord – Par déploiement

• Sur site

• Nuage

Marché des logiciels de gestion d’impression en Amérique du Nord – Par taille d’entreprise

• Grandes entreprises

• Petites et moyennes entreprises (PME)

