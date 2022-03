Marché des logiciels de gestion des promotions commerciales en Europe avec 546,88 millions de dollars d’ici 2028

« Le marché des logiciels de gestion de la promotion commerciale » en Europe devrait passer de 276,90 millions de dollars américains en 2021 à 546,88 millions de dollars américains d’ici 2028 ; on estime qu’il croîtra à un TCAC de 10,2 % de 2021 à 2028.

À l’ère des développements technologiques continus, chaque secteur progresse, comme le commerce. En liant la promotion commerciale à des analyses avancées, l’avenir des promotions commerciales devrait être plus efficace et efficient. Les entreprises de conditionnement de biens de consommation utilisent des analyses avancées tout en menant des activités de gestion de la promotion commerciale. Grâce à des analyses avancées, les entreprises de biens de consommation obtiennent beaucoup plus de précision dans la génération d’informations relatives aux acheteurs et à leurs comportements de consommation. En utilisant l’analyse, ces entreprises sont capables de générer de meilleurs retours sur investissement promotionnel et de personnaliser l’investissement pour s’aligner sur les objectifs stratégiques globaux.

Principaux acteurs clés couverts dans ce rapport :

Accenture Aera Technology Cornerstone Deloitte Exceedra par TELUS o9 Solutions, Inc. Oracle Corporation Palantir Technologies SAP SE UpClear

Le rapport présente les principaux acteurs de l’industrie, ainsi qu’une analyse détaillée de leurs positions individuelles par rapport au paysage régional. L’étude effectue une analyse SWOT pour évaluer les forces et les faiblesses des principaux acteurs du marché européen des logiciels de gestion des promotions commerciales. Le chercheur fournit une analyse approfondie de la taille, de la part, des tendances, des bénéfices globaux, des revenus bruts et de la marge bénéficiaire du marché du logiciel de gestion des promotions commerciales en Europe pour établir avec précision une prévision et fournir des informations d’expert aux investisseurs afin de les tenir au courant des tendances du marché. .

Segmentation du marché des logiciels de gestion des promotions commerciales en Europe

Marché des logiciels de gestion des promotions commerciales en Europe – Par type de déploiement

Cloud sur site

Marché des logiciels de gestion des promotions commerciales en Europe – Par application

PME Grandes Entreprises

L'étude effectue une analyse SWOT pour évaluer les forces et les faiblesses des principaux acteurs du marché européen des logiciels de gestion des promotions commerciales. En outre, le rapport procède à un examen approfondi des conducteurs et dispositifs de retenue opérant sur le marché. Le rapport évalue également les tendances observées sur le marché parent, ainsi que les indicateurs macroéconomiques, les facteurs dominants et l'attrait du marché en ce qui concerne les différents segments. Le rapport prédit l'influence de différents aspects de l'industrie sur les segments de marché et les régions du logiciel de gestion des promotions commerciales en Europe.

