Marché des logiciels de gestion des effectifs hospitaliers Projections et opportunités futures enregistrées pour la période jusqu’en 2025

Marché mondial des logiciels de gestion de la main-d’œuvre hospitalière par type de produit ({logiciel autonome (temps et présence, RH et paie, planification de la gestion des talents, analyses, autres), logiciel intégré}), service (support et maintenance des services de mise en œuvre, services d’optimisation, formation / éducation Services), mode de livraison (basé sur le Web, basé sur le cloud, sur site), utilisateur final (hôpital, établissements de santé, soins de longue durée), géographie (Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique) – Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2026

Analyse du marché : marché mondial des logiciels de gestion des effectifs hospitaliers

Le marché mondial des logiciels de gestion des effectifs hospitaliers devrait passer de sa valeur initiale estimée de 1270,77 milliards USD en 2018 à une valeur estimée de 3499,72 milliards USD d’ici 2026, enregistrant un TCAC de 13,5% au cours de la période de prévision 2019-2026. Cette augmentation de la valeur marchande peut être attribuée à la demande croissante de logiciels de gestion des effectifs hospitaliers.

Concurrents clés du marché :

Parmi les principaux concurrents qui travaillent actuellement sur le marché des logiciels de gestion des effectifs hospitaliers figurent IBM Corporation, Infor, Oracle, Kronos Incorporated, la société affiliée SAP, McKesson Corporation, ADP, LLC., ATOSS Software AG, Ultimate Software, GENERAL ELECTRIC, WorkForce Software, LLC, Workday, Inc, Verint, Red Book Connect LLC, dormakaba Group, Reflexis Systems, Inc (États-Unis). NICE Systems Ltd.

Analyse compétitive:

Le marché mondial des logiciels de gestion des effectifs hospitaliers est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que des lancements de nouveaux produits, des extensions, des accords, des coentreprises, des partenariats, des acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport comprend les parts de marché du marché des logiciels de gestion des effectifs hospitaliers pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Définition du marché : marché mondial des logiciels de gestion des effectifs hospitaliers

Le logiciel de gestion de la main-d’œuvre hospitalière est utilisé pour gérer et maintenir la main-d’œuvre dans les organisations et les établissements de santé. Il s’agit notamment de différents logiciels utilisés pour la gestion des effectifs, la gestion des coûts et la gestion des employés.

Le nombre d’employés occasionnels a doublé au cours de la dernière décennie. Ces travailleurs, également connus sous le nom de talents à la demande et de pigistes, devraient représenter environ 40 % de la main-d’œuvre moyenne de l’entreprise d’ici 2020.

Facteurs de marché

Besoin croissant de réduire les coûts des soins de santé grâce à une gestion efficace du personnel de santé, cette augmentation significative agit comme un moteur du marché.

Besoin croissant de gérer la conformité réglementaire grâce à une utilisation efficace des systèmes de gestion de la main-d’œuvre, cette croissance significative agit comme un moteur pour le marché.

Contraintes du marché

Les problèmes de sécurité des données inhibent la croissance du marché des systèmes de gestion du personnel de santé, cet acte important constitue une contrainte pour le marché.

Coût élevé des limites de déploiement des systèmes de gestion de la main-d’œuvre, cela constitue une contrainte importante pour le marché.

Segmentation : Marché mondial des logiciels de gestion des effectifs hospitaliers

Par type de produit Logiciel autonome Temps et présence RH et Paie Planification de la gestion des talents Analytique Autres Logiciel intégré

Par service Services de mise en œuvre Support et maintenance Services d’optimisation Services de formation/éducation

Par mode de livraison Basé sur le Web Basé sur le cloud Sur site

Par utilisateur final Hôpital Établissements de santé Soins de longue durée



Développements clés sur le marché :

En avril 2019, IBM et FIT ont annoncé une collaboration qui aide à constituer la main-d’œuvre créative de la mode du futur.

En janvier 2019, Kronos Incorporated a annoncé un accord avec SAP qui permet à SAP de revendre Workforce Dimensions, la main-d’œuvre de nouvelle génération de Kronos, à travers sa clientèle mondiale sous le nom de « SAP Time Management by Kronos ».

