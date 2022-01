Marché des logiciels de gestion commerciale en Europe (2022-2027) | Où les participants doivent-ils se concentrer pour obtenir un retour sur investissement maximal Rapport exclusif par Business Market Insights

Le marché européen des logiciels de gestion commerciale devrait passer de 194,9 millions de dollars américains en 2018 à 430,7 millions de dollars américains d’ici 2027. Cela représente un TCAC de 9,3 % entre 2018 et 2027.

Le commerce est un processus complexe qui implique le flux de multiples marchandises et informations à travers le réseau de fournisseurs, de transporteurs et d’entrepôts. Cette complexité peut être gérée à l’aide de systèmes logiciels, ce qui permet d’analyser des données en temps réel et dans le monde réel. Cette mise en œuvre de systèmes logiciels améliore la chaîne d’approvisionnement et offre également une visibilité en temps réel. La compétitivité accrue de l’industrie est la principale raison pour laquelle les industries investissent dans l’automatisation et la numérisation. De plus, l’adoption de la solution basée sur le cloud devrait fournir une visibilité en temps réel des marchandises exportées. Les logiciels liés au système de gestion des transports réduiront l’inefficacité et les coûts tout en économisant du temps pour les opérations. Peu de tendances qui devraient stimuler le marché mondial des logiciels de gestion du commerce au cours de la période de prévision sont la mise en œuvre de la blockchain, de l’intelligence artificielle et de l’analyse prédictive dans les opérations logistiques.

Les principales entreprises présentées dans cette étude sont : Amber Road, Inc., Bamboo Rose LLC, Expeditors International of Washington, Inc., Integration Point LLC, Livingston International, MIC, Oracle Corp, QAD, Inc., QuestaWeb, SAP SE

Actuellement, le Royaume-Uni domine le marché des logiciels de gestion commerciale en termes d’installation, ce qui à son tour stimule la demande de logiciels de gestion commerciale. Le Royaume-Uni est l’un des pays les plus avancés technologiquement de la région européenne. La disponibilité de diverses entreprises technologiques pousse le gouvernement britannique à se concentrer sur les technologies de pointe. Certains des principaux secteurs manufacturiers du pays comprennent les produits chimiques, les aliments et les boissons, l’aérospatiale, les plastiques, ainsi que la fabrication de haute technologie. En outre, l’industrie automobile du pays devrait également connaître une croissance considérable. Le pays est apparu comme un leader de l’innovation dans l’industrie manufacturière. Les principales exportations comprennent les voitures, les médicaments emballés, le pétrole brut, l’or et les turbines à gaz. En outre, les principales importations du pays sont les voitures, l’or, le pétrole et les médicaments emballés. Le chiffre ci-dessous met en évidence la part des revenus de l’Italie sur le marché européen des logiciels de gestion commerciale au cours de la période de prévision :

MARCHÉ DES LOGICIELS DE GESTION COMMERCIALE EN EUROPE – SEGMENTATION:

Marché des logiciels de gestion commerciale en Europe par composant

Solution

Prestations de service

Marché des logiciels de gestion commerciale en Europe par déploiement

Sur site

Nuage

Marché des logiciels de gestion commerciale en Europe par taille d’organisation

Petites entreprises

Moyennes Entreprises

Grandes Entreprises

Marché des logiciels de gestion commerciale en Europe par utilisateur final

Vente au détail et CG

Automobile

Logistique & Transport

Santé et pharmacie

Gouvernement, aérospatiale et défense

Produits chimiques et minéraux

Fabrication

Autres

Marché des logiciels de gestion commerciale en Europe par pays

Allemagne

La France

Italie

Royaume-Uni

Russie

Le reste de l’Europe

