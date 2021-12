Marché des logiciels de gamification des ventes: ventes, dernières tendances, valeur de la part et estimation de la taille d’ici 2028

Le rapport sur le marché des logiciels de gamification des ventes décrit l’évolution de l’industrie des logiciels de gamification des ventes par type, applications et identifie et évalue les fournisseurs les plus performants du marché jusqu’en 2028.

Le logiciel de ludification des ventes améliore le processus de vente en offrant une incitation supplémentaire aux vendeurs grâce à la concurrence et à la reconnaissance. Les équipes de vente spécifient les critères sur lesquels leur équipe sera mesurée, et l’outil évalue les travailleurs en fonction de la façon dont ils atteignent ces objectifs. Les évaluations des employés sont affichées publiquement à côté des classements, qui sont basés sur les données extraites du système CRM de l’équipe. Les plateformes de gamification sont également utilisées dans d’autres départements, tels que le service client et les ressources humaines, pour améliorer l’efficacité des employés.

Les managers peuvent rendre le processus de vente plus agréable et plus satisfaisant avec une application de gamification des ventes, qui peut aider à engager l’équipe et contribuer à augmenter les ventes et à réduire le chiffre d’affaires. Cependant, étant donné que les objectifs de vente sont essentiellement liés à la survie et au développement d’une entreprise, les avantages de la gamification peuvent se répercuter dans toute l’organisation. Ainsi, les facteurs mentionnés ci-dessus influencent la forte adoption des logiciels de gamification des ventes parmi les entreprises, contribuant ainsi à la croissance du marché.

Principaux acteurs couverts dans ce rapport :

Microsoft

Ambition

Hoopla

NiveauEleven

Zoho Corporation Pvt. Ltée

Spinifier

Xoxoday

Engagé

Bigtincan

Selléo

Ce rapport examine stratégiquement les micro-marchés et met en lumière l’impact des mises à niveau technologiques sur les performances du marché Logiciel de gamification des ventes. Le rapport présente une évaluation globale du marché et contient des informations précieuses, des données historiques et des données de marché statistiquement étayées et validées par l’industrie. Le rapport de recherche fournit des informations selon les segments de marché tels que les zones géographiques, les produits, les technologies, les applications et les industries.

Le rapport final ajoutera l’analyse de l’impact de Covid-19 dans ce rapport Marché des logiciels de gamification des ventes.

S’adaptant à la récente nouvelle pandémie de COVID-19, l’impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché mondial Logiciel de gamification des ventes est inclus dans le présent rapport. L’influence de la nouvelle pandémie de coronavirus sur la croissance du marché Logiciel de gamification des ventes est analysée et décrite dans le rapport.

SEGMENTATION DU MARCHÉ :

Le marché mondial des logiciels de gamification des ventes est segmenté en fonction du déploiement et de la taille de l’organisation. Sur la base du déploiement, le marché des logiciels de gamification des ventes est segmenté en cloud, sur site. En fonction de la taille de l’organisation, le marché des logiciels de gamification des ventes est segmenté en petites et moyennes entreprises et en grandes entreprises.

Marché des logiciels de gamification des ventes segmenté par région/pays :

Amérique du Nord

L’Europe

Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique

Amérique centrale et du Sud

