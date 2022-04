Marché des logiciels de facturation médicale – Analyse d’impact de Covid-19 sur la taille de l’industrie mondiale, les tendances récentes, la demande et Meditab, TotalMD, CollaborateMD Inc, Paystand

Le rapport sur le marché mondial des logiciels de facturation médicale est très fiable car toutes les données et informations concernant l’industrie des logiciels de facturation médicale sont collectées via des sources authentiques telles que des sites Web, des revues, des rapports annuels des entreprises et des magazines. Ce rapport couvre une étude détaillée de la taille, de la croissance et de la part du marché des logiciels de facturation médicale, des tendances, de la consommation, des segments, de l’application et des prévisions 2028. Ce rapport d’étude de marché comprend les informations de marché les plus récentes, complètes et les plus récentes et un données précieuses. L’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter sont les deux outils utilisés de manière cohérente et prometteuse pour générer ce rapport marketing. En plus de cela, il classe la répartition des données mondiales par fabricants, région, type et application, et analyse également l’état du marché, la part de marché, le taux de croissance, les tendances futures,

DBMR analyse le marché des logiciels de facturation médicale en croissance à un TCAC de 5,1 % au cours de la période. La demande croissante des prestataires de soins de santé contribuera à accélérer la croissance du marché des logiciels de facturation médicale au cours de la période mentionnée ci-dessus.

Le logiciel de facturation médicale est utilisé par les facturiers et les codeurs médicaux pour fournir des services administratifs et pour déposer des demandes de remboursement de frais médicaux qui offrent plusieurs avantages tels que des factures précises, des erreurs administratives réduites, des taux de règlement d’assurance réduits, un suivi des factures, un paiement plus rapide et la numérisation.

La demande croissante de logiciels de facturation médicale sur le cloud et sur site parmi les hôpitaux et les cliniques du monde entier, la numérisation croissante des soins de santé et la nécessité de réduire les prix de la santé, l’augmentation de la population âgée sont quelques-uns des facteurs à l’origine de la croissance du marché des logiciels de facturation médicale. dans la période de prévision de 2020 à 2027. D’autre part, l’innovation technologique croissante et les activités de fusion et acquisition dans l’industrie créeront en outre plusieurs opportunités qui conduiront à la croissance du marché des logiciels de facturation médicale au cours de la période mentionnée ci-dessus.

Le prix élevé des logiciels de facturation médicale devrait freiner la croissance du marché des logiciels de facturation médicale au cours de la période susmentionnée.

Perspectives des segments de marché :

Par type (nettoyage des réclamations, saisie des codes et des frais, suivi de la conformité)

Par application (hôpitaux, cliniques, autres)

Par option de tarification (ponctuelle, annuelle, mensuelle, autres)

Par déploiement (cloud, sur site)

La liste des entreprises présentées dans le rapport sur le marché des logiciels de facturation médicale est:

Nextech Systems, LLC

Meditab, TotalMD

CollaborateMD Inc

Paystand, Inc

AllegianceMD

American Medical Software

MGMA

Instamedicalcare

Therabill LLC

Brightree LLC

Kareo

….

Portée du marché des logiciels de facturation médicale et taille du marché

Le marché des logiciels de facturation médicale est segmenté en fonction du type, de l’application, de l’option de tarification et du déploiement. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Sur la base du type, le marché des logiciels de facturation médicale est segmenté en nettoyage des réclamations, saisie des codes et des frais et suivi de la conformité.

Sur la base de l’application, le marché des logiciels de facturation médicale est segmenté en hôpitaux, cliniques et autres.

Sur la base de l’option de prix, le marché des logiciels de facturation médicale est segmenté en une seule fois, annuelle, mensuelle et autres.

Le marché des logiciels de facturation médicale a également été segmenté en fonction du déploiement dans le cloud et sur site.

Segmentation de la taille du marché par région et pays (personnalisable):

Amérique du Nord (Canada, États-Unis & Mexique)

Europe (Allemagne, Royaume-Uni, Benelux, France, Russie & Italie)

Asie-Pacifique (Japon, Corée du Sud, Chine, Inde & Asie du Sud-Est)

Amérique du Sud (Argentine, Brésil, Pérou , Colombie, etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Émirats arabes unis, Égypte, Arabie saoudite, Nigéria et Afrique du Sud) Réponses aux

questions clés

– Quel impact COVID-19 a-t-il eu sur la croissance et le dimensionnement du marché mondial des logiciels de facturation médicale?

– Quels sont les principaux acteurs clés et quels sont leurs principaux plans commerciaux sur le marché mondial des logiciels de facturation médicale?

– Quelles sont les principales préoccupations de l’analyse des cinq forces du marché mondial Logiciel de facturation médicale ?

– Quelles sont les différentes perspectives et menaces auxquelles sont confrontés les concessionnaires sur le marché mondial Logiciel de facturation médicale?

– Quelles sont les forces et les faiblesses des principaux fournisseurs ?

Points stratégiques couverts dans la table des matières du marché mondial des logiciels de facturation médicale :

Chapitre 1: Introduction, produit moteur du marché Objectif de l’étude et portée de la recherche du marché Logiciel de facturation médicale

Chapitre 2: Résumé exclusif – les informations de base du marché Logiciel de facturation médicale.

Chapitre 3: Affichage de la dynamique du marché – Pilotes, tendances et défis du logiciel de facturation médicale

Chapitre 4: Présentation de l’analyse des facteurs de marché du logiciel de facturation médicale Porters Five Forces, chaîne d’approvisionnement / valeur, analyse PESTEL, entropie du marché, analyse des brevets / marques.

Chapitre 5 : Affichage de la taille du marché par type, utilisateur final et région 2010-2019

Chapitre 6: Évaluation des principaux fabricants du marché Logiciel de facturation médicale qui comprend son paysage concurrentiel, son analyse de groupe de pairs, sa matrice BCG et son profil d’entreprise

Chapitre 7: Évaluer le marché par segments, par pays et par fabricants avec partage des revenus et ventes par pays clés (2020-2027).

Chapitre 8 & 9 : Affichage de l’annexe, de la méthodologie et de la source de données

Enfin, le marché des logiciels de facturation médicale est une source précieuse de conseils pour les particuliers et les entreprises dans le cadre décisionnel.

Merci d’avoir lu cet article; vous pouvez également obtenir une section individuelle par chapitre ou une version de rapport par région comme l’Amérique du Nord, l’Europe ou l’Asie.

