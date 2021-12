Marché des logiciels de facturation d’assurance : 2020 s’attend à d’énormes opportunités de croissance avec les tendances émergentes de PatientNow Applied, Epic, CodeMetro, Agency Pro.

L’ étude de marché du logiciel de facturation des assurances vous fournit les études de marché essentielles nécessaires pour croître et se développer dans le paysage du marché mondial et une bonne recherche est très cruciale dans cette ère de marché et de tendances en constante évolution. Ce document fournit au client exactement les recherches dont il a besoin pour soutenir et créer une croissance sur le marché des logiciels de facturation d’assurance.

Les principaux acteurs du marché mentionnés sont Duck Creek, PatientNow, Applied Epic, CodeMetro, Agency Pro, BillingCore, TherapyNotes, Majesco, CyberLife, Guidewire BillingCenter.

La description:

Le rapport est une évaluation concrète des tendances majeures et mineures du marché des logiciels de facturation d’assurance et contient une compilation de toutes les dynamiques essentielles que le client doit prendre en compte lors de la planification et de l’exécution de nouvelles stratégies. Le rapport contient également une évaluation historique, économique et future détaillée respectivement pour le marché des logiciels de facturation des assurances.

Analyse de la segmentation du marché :

The Insurance Billing Software market report has been bifurcated and further branched into various sub-segments in order to make it easy for the clients to read and comprehend in a very efficient way. The segmentation adds a structure and ease of access to the data that has proven to be very overwhelming at times.

The Insurance Billing Software market is segmented as follows:

Based on Type: –

On-premise

Cloud-based

Based on Application: –

Large Enterprises

SMEs

Based on Regions:

North America (United States, Canada, Mexico)

Asia-Pacific (China, Japan, Korea, India, Southeast Asia)

South America (Brazil, Argentina, Colombia, etc.)

Europe, Middle East, and Africa (Germany, France, UK, Russia and Italy, Saudi Arabia, UAE, Egypt, Nigeria, South Africa)

