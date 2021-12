Marché des logiciels de développement de carrière 2020-2027 Demandes énormes dans le monde entier par Insala, Talentsoft, TalentGuard, Saba Software, Eze Software

Ce rapport sur le marché mondial des logiciels de développement de carrière est une étude de recherche détaillée qui aide à fournir des réponses et des questions pertinentes concernant les tendances émergentes et les opportunités de croissance dans cette industrie particulière. Il aide à identifier chacun des principaux obstacles à la croissance, en plus d’identifier les tendances au sein de divers segments d’application du marché mondial des logiciels de développement de carrière. En collectant des données historiques et récentes à partir de diverses ressources authentiques et en fonction de tous les facteurs et tendances, le rapport présente une estimation figurative de l’état futur du marché, ainsi que le taux de croissance annuel composé (TCAC).

Un logiciel de gestion de carrière aide les organisations à accompagner les employés dans leur développement de carrière individuel. Ces solutions fournissent au personnel RH des outils qui suivent les progrès, les compétences et l’expérience des employés pour développer et retenir les talents internes. Dans le même temps, les solutions de gestion de carrière aident les employés à développer leurs compétences et à identifier leurs objectifs de carrière.

Principaux acteurs clés :

Insala

Talentsoft

TalentGuard

Logiciel Saba

Logiciel Eze

WiseSpot

CheminSavvy

Innovation de carrière

Chronique

Logiciel Monstre

Pierre Lyon

Autres

Les solutions de gestion de carrière peuvent fournir le développement des employés, les auto-évaluations, le soutien aux gestionnaires, la découverte de talents internes, la gestion de la mobilité, l’analyse prédictive et le reporting, des opportunités de mise en réseau, etc. Toutes les industries, toutes les tailles d’entreprise et tous les départements peuvent bénéficier de la mise en œuvre de ces solutions de gestion des talents. Les solutions de gestion de carrière sont souvent intégrées à un logiciel de système de suivi des candidats (ATS) et à un logiciel de gestion des performances.

L’étude segmente le marché par géographie en : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique et reste du monde. Il fournit des prévisions détaillées des revenus du marché dans son ensemble ainsi que de chaque segment d’application. Le paysage concurrentiel est cartographié en fonction du produit et de la technologie. Cette étude offre également un aperçu des tendances des prix et des facteurs auxiliaires qui influenceront les prix sur le marché mondial des logiciels de développement de carrière. L’étude de marché, l’estimation et le dimensionnement du marché ont été réalisés en utilisant une combinaison d’approches descendantes et ascendantes.

