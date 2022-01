Marché des logiciels de cyclisme en salle en Europe (2022-2028) | Où les participants doivent-ils se concentrer pour obtenir un retour sur investissement maximal Rapport exclusif par Business Market Insights

Le marché européen des logiciels de cyclisme en salle devrait passer de 66,75 millions de dollars US en 2021 à 123,24 millions de dollars US d’ici 2028 ; on estime qu’il croîtra à un TCAC de 9,2 % entre 2021 et 2028.

Le cyclisme en salle est une technique pratique et efficace pour faire de l’exercice et s’entraîner à la maison ou dans des gymnases et des installations de conditionnement physique. Les gens accordent une grande importance à la santé et à la forme physique en raison de divers problèmes tels que les modes de vie sédentaires, les mauvaises habitudes alimentaires, les niveaux de pollution élevés et l’augmentation du nombre de maladies liées au mode de vie. De plus, les problèmes de santé mondiaux ont été exacerbés par l’épidémie de COVID-19. En raison de ces considérations, la popularité des équipements d’entraînement en salle, tels que les vélos d’intérieur, a explosé. Les particuliers, les athlètes, les studios de fitness, les salles de sport et autres utilisateurs finaux ont de plus en plus besoin de vélos d’intérieur, d’entraîneurs et d’autres équipements associés, ce qui stimule la croissance du marché européen des logiciels de cyclisme en salle.

Les principales entreprises présentées dans cette étude de recherche sont :

BKOOL, S.L. Body Bike International A/S Garmin Ltd. Kinomap Wahoo Fitness Strava, Inc. SpiviTech Ltd.

Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché européen des logiciels de cyclisme en salle :

La pandémie de COVID-19 a incité les Européens à repenser leur comportement lorsqu’ils travaillent, interagissent avec les autres et se déplacent. Avec de nombreux grands pays comme l’Allemagne, le Royaume-Uni ou la France, l’Europe est une zone critique de croissance. La région offre des opportunités lucratives pour la croissance du marché européen des logiciels de cyclisme en salle en raison de l’utilisation généralisée de solutions technologiques innovantes dans de nombreux secteurs. Tous ces pays mentionnés comptent un nombre considérable d’entreprises, en particulier dans les secteurs de la santé, du fitness et de la formation. Quelques-uns des principaux facteurs à l’origine de la croissance du marché des logiciels de cyclisme en salle en Europe sont la forte présence d’entreprises utilisant le cyclisme en salle et la forte acceptation de ces logiciels par les entraîneurs professionnels.

Par conséquent, malgré l’épidémie de COVID 19, la demande de logiciels de cyclisme en salle devrait augmenter à l’avenir. La Russie, le Royaume-Uni, l’Espagne, l’Italie, l’Allemagne, la Turquie et la France font partie des principaux pays touchés par l’épidémie de COVID-19. Pour contrôler la propagation du nouveau coronavirus, les gouvernements de plusieurs pays européens ont mis en place des confinements/restrictions de mouvement dans diverses zones pendant plusieurs semaines.

Le marché européen des logiciels de cyclisme en salle a été segmenté comme mentionné ci-dessous :

Par type de session

Solo

Grouper

Par demande

Formation professionnelle

Santé et remise en forme

Par abonnement

Souscription mensuelle

Souscription annuelle

