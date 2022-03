Marché des logiciels de cyclisme en salle en Amérique du Nord Popularité croissante et tendances émergentes à croître à un TCAC de 7,8% par les principaux acteurs clés SpiviTech Ltd., Stages Indoor Cycling LLC, TrainerRoad, LLC

Le marché nord-américain des logiciels de cyclisme en salle devrait passer de 50,15 millions de dollars US en 2019 à 90,80 millions de dollars US d’ici 2027 ; on estime qu’il croîtra à un TCAC de 7,8 % de 2020 à 2027.

L’étude du marché des logiciels de cyclisme en salle en Amérique du Nord par «The Business Market Insights» fournit des détails sur la dynamique du marché affectant le marché, la portée du marché, la segmentation du marché et les superpositions sur les principaux acteurs du marché, soulignant le paysage concurrentiel favorable et les tendances qui prévalent au fil des ans.

Le cyclisme en salle est un moyen efficace de faire de l’exercice et de s’entraîner à la maison ou dans des gymnases et des centres de fitness. L’importance de la santé et de la forme physique chez les gens augmente à un rythme rapide en raison de facteurs tels que le mode de vie sédentaire, les mauvaises habitudes alimentaires et le nombre croissant de maladies liées au mode de vie, entre autres facteurs en Amérique du Nord. L’augmentation des problèmes de santé et de forme physique est l’un des principaux facteurs de l’escalade de la croissance du marché des logiciels de cyclisme en salle en Amérique du Nord. Les principaux avantages du cyclisme en salle comprennent l’amélioration de la forme cardio, la perte de poids, la réduction de la graisse corporelle, une force musculaire élevée, des options d’entraînement/d’entraînement contrôlées et la sécurité contre les facteurs environnementaux externes tels que la pollution. De plus, avec les restrictions croissantes sur les activités de plein air en raison des fermetures et des normes de distanciation sociale, les cyclistes de toute l’Amérique du Nord se dirigent vers une utilisation accrue du cyclisme en salle.

Le rapport sur le marché du logiciel de cyclisme en salle en Amérique du Nord fournit également une compréhension approfondie de l’analyse concurrentielle de pointe des tendances du marché émergent ainsi que des moteurs, des contraintes, des défis et des opportunités sur le marché du logiciel de cyclisme en salle en Amérique du Nord pour offrir des informations utiles et le scénario actuel. pour prendre la bonne décision. Le rapport couvre les principaux acteurs du marché avec une analyse SWOT détaillée, un aperçu financier et les développements clés des produits/services des trois dernières années. De plus, le rapport offre également une perspective à 360 ° du marché à travers le paysage concurrentiel de l’acteur régional de l’industrie et aide les entreprises à générer des revenus sur le marché du logiciel de cyclisme en salle en Amérique du Nord en comprenant les approches de croissance stratégique.

Principaux acteurs du marché des logiciels de cyclisme en salle en Amérique du Nord : SpiviTech Ltd., Stages Indoor Cycling LLC, TrainerRoad, LLC, Wahoo Fitness, Zwift Inc.

Segmentation du marché des logiciels de cyclisme en salle en Amérique du Nord

Marché des logiciels de cyclisme en salle en Amérique du Nord – Par type de session

• Seul

• Grouper

Marché des logiciels de cyclisme en salle en Amérique du Nord – Par application

• Formation professionnelle

• Santé et forme

Marché des logiciels de cyclisme en salle en Amérique du Nord – Par type d’abonnement

• Souscription mensuelle

• Souscription annuelle

Le rapport est une combinaison d’analyses qualitatives et quantitatives du marché Logiciel de cyclisme en salle en Amérique du Nord. Le rapport se concentre également sur l’analyse PEST exhaustive et la dynamique étendue du marché au cours de la période de prévision.

