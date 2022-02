Marché des logiciels de création d’applications par glisser-déposer 2021 par entreprises: Thunkable, Inc., WaveMaker, Inc., Zoho Corporation, Mobirise, Appy Pie, Bizness Apps, BuildFire, Quixy

Le marché des logiciels de création d’applications par glisser-déposer était évalué à 790,39 millions de dollars américains en 2019 et devrait atteindre 1 128,82 millions de dollars américains d’ici 2027. Le marché devrait croître à un TCAC de 4,6 % au cours de la période de prévision de 2020 à 2027.

Le cadre logiciel de création d’applications par glisser-déposer permet aux professionnels de l’informatique et de l’industrie de concevoir des logiciels d’application métier avec une approche d’expérience utilisateur, au lieu de la programmation informatique traditionnelle. De plus, ces solutions logicielles permettent aux utilisateurs de développeurs d’applications non réguliers de créer des applications à faire soi-même. Le logiciel de création d’applications par glisser-déposer est particulièrement utilisé par les indépendants. startups ; et les petites, moyennes et grandes entreprises ; ainsi que par les services informatiques de diverses organisations. Beaucoup de ces applications peuvent être développées sans compétences en codage. La croissance du marché des logiciels de création d’applications par glisser-déposer est principalement attribuée à la pénétration accrue d’Internet des interfaces utilisateur pour la création d’applications et à l’adoption d’applications informatiques par les petites et moyennes entreprises. Pourtant, la dépendance à l’égard de la personnalisation fournie par le fournisseur entrave la croissance du marché. En outre, l’importance croissante de la numérisation devrait devenir une tendance clé du marché au cours de la période de prévision.

Demandez un échantillon de ce rapport @ https://www.theinsightpartners.com/sample/TIPRE00018666/

Marché des logiciels de création d’applications par glisser-déposer – Profils d’entreprise

Deltecs Infotech Pvt Ltd.

Salesforce.com, inc.

Thunkable, Inc.

Wave Maker, Inc.

Société Zoho

Mobiliser

Tarte Appy

Applications professionnelles

ConstruireFire

Quixy

Les principales parties prenantes de l’écosystème de logiciels de création d’applications par glisser-déposer comprennent les fournisseurs de services, les fournisseurs de logiciels et les utilisateurs finaux. Un grand nombre de logiciels de création d’applications par glisser-déposer et de fournisseurs de services sont disponibles sur le marché. Les utilisateurs finaux comprennent les principaux indépendants ; startups ; et les petites, moyennes et grandes entreprises ; ces entreprises peuvent être en ligne, c’est-à-dire basées sur le cloud ou sur le Web. La popularité croissante des plates-formes de commerce électronique et la pénétration croissante d’Internet stimulent également l’adoption du logiciel de création d’applications par glisser-déposer parmi les utilisateurs finaux en ligne. Les entreprises créent des applications qui sont mises à la disposition des masses via le Web ou les appareils mobiles.

Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché des logiciels de création d’applications par glisser-déposer

Selon le dernier rapport de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), les États-Unis, l’Espagne, l’Italie, la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni, la Russie, la Turquie, le Brésil, l’Iran et la Chine sont parmi les pays les plus touchés en raison du COVID-19. 19, qui a été signalée pour la première fois à Wuhan (Chine) en décembre 2019. La pandémie de COVID-19 a créé un émoi important dans des secteurs verticaux tels que la technologie, les médias et les télécommunications, l’électronique et les semi-conducteurs, ainsi que la vente au détail et le commerce électronique à travers le monde. Par exemple, l’Amérique du Nord est à l’avant-garde de l’adoption et de l’introduction de nouvelles technologies grâce à des politiques gouvernementales favorables visant à encourager l’innovation, à l’existence d’une base industrielle large et bien rodée et à la capacité d’achat élevée des personnes et des entreprises, en particulier dans les pays développés. pays comme les États-Unis et le Canada.

Achetez un rapport @ https://www.theinsightpartners.com/buy/TIPRE00018666/

Les acteurs opérant sur le marché des logiciels de création d’applications par glisser-déposer se concentrent sur des stratégies telles que les initiatives de marché, les acquisitions et les lancements de produits pour maintenir leurs positions sur le marché. Voici quelques développements d’acteurs clés du marché des logiciels de création d’applications par glisser-déposer :

En 2020, Quixy, l’une des principales plateformes de développement d’applications et de BPM sans code, a été nommé « Leader » dans le développement d’applications sans code par G2.

En 2020, DronaHQ a organisé un No-Code Hackathon pour engager les étudiants de l’école B et inculquer les traits du développement citoyen et de l’état d’esprit de résolution de problèmes.

Marché des logiciels de création d’applications par glisser-déposer – par type

Basé sur le cloud Basé sur

le Web

Marché des logiciels de création d’applications par glisser-déposer – par application

Grandes

PME

Marché des logiciels de création d’applications par glisser-déposer – par géographie

Amérique du Nord États-

Unis

Canada

Mexique

Europe

Royaume-Uni

Allemagne

France

Italie

Russie

Reste de l’Europe

Asie-Pacifique (APAC)

Chine

Japon

Inde

Australie

Corée du Sud

Reste de l’APAC

Moyen-Orient et Afrique (MEA)

Arabie saoudite

Émirats arabes unis

Afrique du Sud

Reste de la MEA

Amérique du Sud (SAM)

Brésil

Argentine

Reste de SAM

À propos de nous:

The Insight Partners est un fournisseur de recherche unique de l’industrie de l’intelligence actionnable. Nous aidons nos clients à trouver des solutions à leurs besoins de recherche grâce à nos services de recherche syndiquée et de conseil. Nous sommes spécialisés dans des secteurs tels que les semi-conducteurs et l’électronique, l’aérospatiale et la défense, l’automobile et les transports, la biotechnologie, l’informatique de la santé, la fabrication et la construction, les dispositifs médicaux, la technologie, les médias et les télécommunications, les produits chimiques et les matériaux.

Contactez-nous :

Personne à contacter : Sameer Joshi

Téléphone : +1-646-491-9876

Courriel : sales@theinsightpartners.com