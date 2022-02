Marché des logiciels de comptabilité de la construction en Amérique du Nord avec un TCAC en croissance de 3,9 % jusqu’en 2020 : 2027 | Acclivity Group LLC., Chetu Inc., CMiC, Foundation Software, Inc., FreshBooks, Intuit Inc.

Le marché des logiciels de comptabilité de la construction en Amérique du Nord devrait passer de 208,31 millions de dollars US en 2019 à 273,41 millions de dollars US d’ici 2027 ; on estime qu’il croîtra à un TCAC de 3,9 % de 2020 à 2027.

L’étude «North America Construction Accounting Software Market» de The Business Market Insights fournit des détails sur la dynamique du marché affectant le marché, la portée du marché, la segmentation du marché et les superpositions sur les principaux acteurs du marché, soulignant le paysage concurrentiel favorable et les tendances qui prévalent au fil des ans.

Un logiciel de comptabilité approprié est très important pour le bon fonctionnement de toutes les entreprises de construction. Les entreprises de toutes tailles traitent en permanence avec de nombreux sous-traitants, entrepreneurs et équipes de construction temporaires, ce qui complique davantage les achats, la paie et plusieurs autres fonctions comptables. De ce fait, un logiciel fiable est nécessaire pour garantir que tout, des bons de commande à l’inventaire et à l’équipement, est suivi, utilisé et réapprovisionné en conséquence. Le marché des logiciels de comptabilité de construction offre aux utilisateurs plusieurs outils de gestion financière pour les activités de construction et les grands projets. Ces solutions offrent des fonctionnalités telles que la paie, le coût des travaux, le grand livre général, les rapports d’audit et les comptes créditeurs et débiteurs (AP/AR), entre autres.

Principaux acteurs du marché des logiciels de comptabilité de construction en Amérique du Nord:

• Acclivity Group LLC.

• Chetu Inc.

• CMiC

• Fondation Software, Inc.

• FreshBooks

• Intuit Inc.

• Jonas Construction Software Inc.

• Groupe Sage plc

• Point de vue, Inc.

• Xero Limited

Le rapport sur le marché du logiciel de comptabilité de construction en Amérique du Nord fournit également une compréhension approfondie de l’analyse concurrentielle de pointe des tendances du marché émergent ainsi que des moteurs, des contraintes, des défis et des opportunités sur le marché du logiciel de comptabilité de construction en Amérique du Nord pour offrir des informations utiles et le scénario actuel pour prendre la bonne décision. Le rapport couvre les principaux acteurs du marché avec une analyse SWOT détaillée, un aperçu financier et les développements clés des produits/services des trois dernières années. De plus, le rapport offre également une perspective à 360 ° du marché à travers le paysage concurrentiel de l’acteur régional de l’industrie et aide les entreprises à générer des revenus sur le marché du logiciel de comptabilité de construction en Amérique du Nord en comprenant les approches de croissance stratégique.

Marché des logiciels de comptabilité de construction en Amérique du Nord – Analyse régionale jusqu’en 2027 est une étude exclusive et approfondie qui fournit une vue complète du marché, y compris la tendance actuelle et l’amplitude future du marché en ce qui concerne les produits/services. Le rapport fournit un aperçu du marché des logiciels de comptabilité de construction en Amérique du Nord avec une segmentation détaillée par type, application et région grâce à une analyse approfondie de la traction de l’ensemble de l’industrie de la réalité virtuelle. Ce rapport fournit des recherches qualifiées sur le marché pour évaluer les principaux acteurs en calibrant tous les produits/services pertinents pour comprendre le positionnement des principaux acteurs sur le marché des logiciels de comptabilité de construction en Amérique du Nord.

