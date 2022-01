Marché des logiciels de CAO 2021 : dernières tendances, demande mondiale, croissance de l’industrie, analyse approfondie et opportunités jusqu’en 2028

Le rapport sur le marché des logiciels de CAO fournit des statistiques clés sur l’état de l’industrie et constitue une source précieuse de conseils et d’orientation pour les entreprises et les particuliers intéressés par le marché. Le rapport se concentre sur les grandes entreprises mondiales de premier plan fournissant des informations telles que les profils d’entreprise, les ventes, le chiffre d’affaires, la part de marché et les coordonnées. Enfin, la commercialisation et la faisabilité de nouveaux projets d’investissement sont évaluées et des conclusions générales de recherche sont proposées.

Un logiciel de conception assistée par ordinateur (CAO) est utilisé pour la conception mécanique et la documentation. Le logiciel de CAO est utilisé comme substitut du processus de dessin manuel et il s’agit d’une technique automatisée de conception mécanique. Le logiciel de CAO permet le processus de développement et de fabrication en fournissant un schéma complet du produit et des informations concernant les matériaux, les dimensions, les tolérances, les conventions, etc. du produit. Les principales applications du logiciel de CAO incluent la création de la conception, la disposition du produit et l’analyse. des processus de fabrication et d’assemblage. Le logiciel de CAO est également utilisé dans la préparation de rapports d’impact basés sur l’environnement, où les conceptions générées par CAO aident à produire le rendu de l’apparence des nouvelles structures lorsqu’elles sont construites. L’interface utilisateur utilisée pour créer des conceptions est une tablette graphique numérique,

Joueurs clés

Le rapport examine les principaux acteurs du marché qui ont apporté une énorme contribution à la croissance du marché des logiciels de CAO et dominent la part de marché. Le rapport fournit également des informations sur les revenus du marché des principaux acteurs. Le rapport donne un aperçu des stratégies utilisées par les principaux acteurs afin d’acquérir une base solide sur le marché des logiciels de CAO.

Les principaux acteurs couverts sur les marchés des logiciels de CAO :

SOCIÉTÉ SYSTÈMES 3D

AUTODESK INC.

AVEVA GROUP PLC

DASSAULT SYSTEMES

GSTARSOFT CO. LTD.

HEXAGONE AB

IRONCAD SARL

PTC INC.

SIEMENS SA

TRIMBLE INC.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

Les disciplines pour générer des modèles et des dessins et l’adoption de la plate-forme de conception CAO dans diverses industries manufacturières sont le principal facteur de croissance du marché mondial de la CAO. L’adoption croissante de plates-formes virtuelles pour l’expansion des produits dans les industries manufacturières devrait alimenter la consommation de logiciels de CAO. Les conceptions basées sur la CAO sont utilisées tout au long du cycle de vie d’un produit et à différentes étapes, telles que la vérification du concept, la vérification de la conception et la vérification des défaillances. La croissance rapide de l’industrie automobile est le principal facteur de stimulation de la croissance du marché mondial de la CAO.

SEGMENTATION DU MARCHÉ

Le marché mondial des logiciels de CAO est segmenté en fonction de la technologie, du type de déploiement, du modèle, du niveau et de l’application. Sur la base de la technologie, le marché est segmenté en logiciels 2D, logiciels 3D. Sur la base du type de déploiement, le marché est segmenté en cloud, sur site. Sur la base du modèle, le marché est segmenté en filaire, surface, solide. Sur la base du niveau, le marché est segmenté en débutant, intermédiaire, pro. Sur la base des applications, le marché est segmenté en aérospatiale et défense, fabrication, automobile, santé, médias et divertissement, autres

Impact de Covid-19 sur le marché des logiciels de CAO

L’impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché est couvert tout au long du rapport. La pandémie a un impact positif sur le marché Logiciel CAO. De nombreuses entreprises exploitent désormais leurs activités sur des plateformes en ligne en raison des conditions de confinement ; de plus en plus d’entreprises adoptent le logiciel de CAO. Par conséquent, la demande d’applications de parcomètres augmente pendant le COVID-19 et devrait également augmenter pendant la période de prévision

