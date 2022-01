Marché des logiciels de budgétisation avec analyse d’impact COVID-19, principales entreprises Oracle, Planful Inc., Prophix Software Inc., Logiciel Prophix, Inc., Questica, prévisions jusqu’en 2028

Le marché mondial des logiciels de budgétisation devrait croître à un rythme plus élevé au cours de la période de prévision 2021-2028. Le rapport comprend la dernière couverture de l’impact de COVID-19 sur le marché des logiciels de budgétisation. Un logiciel de budgétisation est un programme informatique qui aide à concevoir, gérer, surveiller et modifier le budget d’un individu ou d’une entreprise en particulier. Lorsque les utilisateurs saisissent des données, le système peut être configuré pour ne leur présenter que les informations requises pour leur service, éventuellement avec des informations historiques ou autres qu’ils peuvent utiliser comme base pour développer leurs estimations pour le budget. Le système peut également leur permettre de copier les résultats réels des périodes précédentes dans les champs budgétaires du modèle.

Obtenez un exemple de copie de ce rapport @ https://www.theinsightpartners.com/sample/TIPRE00012005/

Principaux acteurs clés du profilage :

1. Blackbaud

2. Deltek, Inc.

3. UDI

4. Oracle

5. Planful, Inc.

6. Logiciel Prophix, Inc.

7. Questica

8. Sage Intacct, Inc.

9. TimeCamp, Inc.

10. Xéro Limité

Le rapport sur le marché des logiciels de budgétisation fournit une évaluation approfondie de la croissance et d’autres aspects du marché dans des pays clés tels que les États-Unis, le Canada, le Mexique, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, la Russie et les États-Unis, l’Italie, la Chine, le Japon, Corée du Sud, Inde, Australie, Brésil et Arabie saoudite. L’analyse du marché des logiciels de budgétisation jusqu’en 2028 est une étude spécialisée et approfondie de la technologie, des médias et des télécommunications, avec un accent particulier sur l’analyse des tendances du marché mondial. Le rapport vise à fournir un aperçu du marché des logiciels de budgétisation avec une segmentation détaillée du marché par déploiement, taille de l’organisation et géographie. Ce rapport étudie également la part de marché mondiale de Logiciel de budgétisation, le paysage de la concurrence, la part de marché, le taux de croissance, les tendances futures, les moteurs du marché, les opportunités et les défis, les canaux de vente et les distributeurs.

Obtenez une remise maximale maintenant @ https://www.theinsightpartners.com/discount/TIPRE00012005/

Dynamique du marché :

Un logiciel de budgétisation automatise le processus comptable de l’entreprise et d’autres services tels que les comptes fournisseurs, les comptes clients, la facturation et le mode de paiement. Il aide également les entreprises à préparer les ressources en capital financier dont elles ont besoin pour soutenir leurs futures opérations commerciales. De plus, le logiciel de budgétisation fournit les données nécessaires aux évaluations externes et internes de l’entreprise, aux examens financiers annuels et à l’analyse financière. Néanmoins, certaines versions logicielles avancées aident également à minimiser la dette, à gérer les budgets ou même à fournir des conseils financiers en tant qu’instrument supplémentaire.

Segmentation du marché :

Le marché mondial des logiciels de budgétisation est segmenté en fonction du type et de l’application. En fonction du type, le marché des logiciels de budgétisation est segmenté en : application Web, application mobile/tablette et basée sur le cloud. Sur la base de l’application, le marché est segmenté en : budget personnel et gestion de l’argent des entreprises.

Bon de commande pour acheter une copie complète de ce rapport :

https://www.theinsightpartners.com/buy/TIPRE00012005/

Enfin, tous les aspects du marché des logiciels de budgétisation sont évalués quantitativement et qualitativement pour étudier le marché mondial et régional de manière comparative. Cette étude de marché présente des informations critiques et des données factuelles sur le marché, fournissant une étude statistique globale de ce marché sur la base des moteurs du marché, de ses limites et de ses perspectives d’avenir.

À propos de nous:

The Insight Partners est un fournisseur unique d’informations exploitables dans le domaine de la recherche industrielle. Nous aidons nos clients à trouver des solutions à leurs besoins de recherche grâce à nos services de recherche syndiqués et de conseil. Nous nous spécialisons dans des secteurs tels que les semi-conducteurs et l’électronique, l’aérospatiale et la défense, l’automobile et les transports, la biotechnologie, l’informatique de la santé, la fabrication et la construction, les dispositifs médicaux, la technologie, les médias et les télécommunications, les produits chimiques et les matériaux. Nous nous engageons à fournir à nos clients des services de recherche et de conseil de la plus haute qualité. Nous aidons nos clients à comprendre les principales tendances du marché, à identifier les opportunités et à prendre des décisions éclairées grâce à nos offres d’études de marché à un coût abordable.

Contactez-nous

Téléphone : +1-646-491-9876

Courriel : sales@theinsightpartners.com

Site Web : http://www.theinsightpartners.com/