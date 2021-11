Marché des logiciels d’automatisation du publipostage : croissance future, mises à jour des principaux acteurs, plans actuels et futurs par prévision jusqu’en 2022-2030 | Acteurs mondiaux – LOB.COM, Melissa, Optilyz GmbH et Mailjoy

Un nouveau rapport informatif intitulé « Taille du marché des logiciels d’automatisation du publipostage en 2021 par les principaux acteurs, répartition des segments rentables, types, applications, prévisions jusqu’en 2030 » a récemment été publié par Absolute Markets Insights dans sa base de données gigantesque qui aide à façonner l’avenir des entreprises. en prenant des décisions commerciales éclairées.

En termes de revenus, le marché mondial des logiciels d’automatisation du publipostage était estimé à 1 419,64 millions de dollars US en 2020 et devrait atteindre 3 021,48 millions de dollars US d’ici 2030, avec un TCAC de 8,82 % sur la période de prévision. À l’heure actuelle, le marché renforce sa présence et certains des acteurs clés de l’étude sont Postalytics, Inc, Postie, Inc., PebblePost, Inc, Alyce, Inc., Direct Mail Manager, Grow Mail, LOB.COM, INC. , Melissa Inc., Optilyz GmbH et Mailjoy. L’étude est un mélange parfait de données de marché qualitatives et quantitatives collectées et validées principalement par le biais de données primaires et de sources secondaires.

Cette étude de rapport de marché sur le logiciel d’automatisation du publipostage décrit un secteur productif et motivé ainsi qu’un pronostic de marché. Les acteurs de l’industrie seraient en mesure de prendre des décisions intelligentes sur la base des résultats de l’étude. Dans l’ensemble, la recherche est un outil utile pour établir un avantage concurrentiel sur les concurrents et une rentabilité à long terme dans l’économie existante. Cette étude de rapport de marché sur le logiciel d’automatisation du publipostage fournit des informations détaillées sur plusieurs aspects industriels tels que les techniques, les modèles et les concurrents importants opérant dans des districts distincts. Les examinateurs utilisent des processus de test point par point pour fournir des informations précises et cruciales sur l’état et la progression de la vitrine.

Les analystes de marché et les chercheurs ont effectué une analyse approfondie du marché mondial des logiciels d’automatisation du publipostage à l’aide de méthodologies de recherche telles que PESTLE et l’analyse des cinq forces de Porter. Ils ont fourni des données de marché précises et fiables et des recommandations utiles dans le but d’aider les acteurs à avoir une vue d’ensemble du scénario global du marché actuel et futur. Le rapport sur Direct Mail Automation Softwares comprend une étude approfondie des segments potentiels, y compris le type de produit, l’application et l’utilisateur final, ainsi que leur contribution à la taille globale du marché.

En outre, les revenus du marché en fonction de la région et du pays sont fournis dans le rapport sur Direct Mail Automation Software. Les auteurs du rapport ont également mis en lumière les tactiques commerciales communes adoptées par les acteurs. Les principaux acteurs du marché mondial des logiciels d’automatisation de publipostage et leurs profils complets sont inclus dans le rapport. En outre, les opportunités d’investissement, les recommandations et les tendances actuelles sur le marché mondial des logiciels d’automatisation de publipostage sont cartographiées par le rapport. Grâce à ce rapport, les principaux acteurs du marché mondial des logiciels d’automatisation du publipostage seront en mesure de prendre de bonnes décisions et de planifier leurs stratégies en conséquence pour garder une longueur d’avance.

Le paysage concurrentiel est un aspect essentiel que tout acteur clé doit connaître. Le rapport met en évidence le scénario concurrentiel du marché mondial des logiciels d’automatisation de publipostage pour connaître la concurrence aux niveaux national et mondial. Les experts du marché ont également présenté les grandes lignes de chaque acteur majeur du marché mondial Logiciel d’automatisation du publipostage, en tenant compte d’aspects clés tels que les domaines d’activité, la production et le portefeuille de produits. En outre, les entreprises du rapport sont étudiées en fonction de facteurs clés tels que la taille de l’entreprise, la part de marché, la croissance du marché, les revenus, le volume de production et les bénéfices.

Aperçu du marché/Tendances de l’industrie

Le logiciel d’automatisation du publipostage automatise le processus d’envoi de lettres, de cartes postales et de toute forme de courrier physique pouvant acquérir, interagir et se connecter avec des clients en ligne dans le monde hors ligne. Le logiciel aide à synchroniser le marketing hors ligne avec le marketing en ligne. L’intégration des techniques de marketing numérique avec le publipostage est essentielle pour une campagne marketing très réussie. Le logiciel d’automatisation du publipostage permet aux entreprises d’envoyer automatiquement des cartes postales, des lettres et plus encore avec une touche personnalisée, en rendant les campagnes de publipostage plus connectées aux efforts de marketing globaux. De plus, le publipostage automatisé contourne le temps, le coût et les allers-retours du processus de prépresse traditionnel, ce qui à son tour permet un processus d’envoi plus fluide à un grand groupe de personnes.

C’est l’un des facteurs clés anticipant l’adoption croissante du marché des logiciels d’automatisation du publipostage. Les systèmes d’automatisation du publipostage comprennent des méthodes d’analyse et de publicité numérique, des événements et la personnalisation de l’acheteur. Au moyen d’un canal en ligne, le logiciel aide les organisations à transmettre automatiquement des messages à leurs clients au cours des différentes étapes du cycle de vie du client. En outre, le logiciel d’automatisation du publipostage comprend diverses fonctionnalités d’impression et de courrier, telles que des brochures, des catalogues de produits, des bulletins d’information et d’autres supports de vente. Par exemple, LOB.COM, INC., fournit des API de vérification de courrier et d’adresse qui permettent aux entreprises d’envoyer par programme des cartes postales, des lettres et des chèques personnalisés aux clients et de maintenir les données des clients à jour.

Segments du marché mondial des logiciels d’automatisation de publipostage :

Marché des logiciels d’automatisation du publipostage : par modèle de déploiement

Sur site

Basé sur le cloud

Marché des logiciels d’automatisation du publipostage : par technologies

Communication en champ proche (NFC)

Codes QR

Impression vidéo améliorée (VEP)

Réalité augmentée

Impression de données variables (VDP)

Autres

Marché des logiciels d’automatisation du publipostage : par taille d’organisation

Petites et moyennes entreprises (PME)

Grandes entreprises

Marché des logiciels d’automatisation du publipostage : par secteurs verticaux

Vendre au détail

l’enseignement supérieur

Services financiers

Soins de santé

Autres

Marché des logiciels d’automatisation du publipostage : par géographie

Amérique du Nord

L’Europe 

Asie-Pacifique

l’Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique

Dans ce rapport d’étude de marché sur le logiciel d’automatisation du publipostage, les données d’analyse des études de marché ont été présentées dans le modèle détaillé. En identifiant les tendances de la dynamique des consommateurs et de la chaîne d’approvisionnement, ce rapport d’analyse de marché fournit des estimations sur les stratégies de vente, de marketing et de promotion. Étant un rapport d’analyse de l’industrie mondiale, ce rapport répond à de multiples demandes commerciales. Pour structurer ce document de marché de Logiciel d’automatisation de publipostage, diverses étapes ont été utilisées pour rassembler, enregistrer et analyser les données du marché. Les informations et les analyses de marché les plus récentes effectuées dans ce rapport mettent clairement le marché au centre de l’attention.

« Tendances du marché des logiciels d’automatisation du publipostage :

Le rapport identifie, détermine et prévoit les segments du marché mondial des logiciels d’automatisation du publipostage en fonction de leur type, sous-type et technologie utilisée, applications, utilisateurs finaux et régions.

Adoption croissante des segments de marché dans cette croissance

Industry to Industry détient la plus grande part du marché des logiciels d’automatisation du publipostage

Amérique du Nord, l’Europe devrait connaître un taux de croissance plus élevé au cours de la période de prévision

Il étudie les développements concurrentiels tels que les partenariats et les collaborations, les fusions et acquisitions (M&A), les activités de recherche et développement (R&D), les développements de produits et les expansions sur le marché mondial des logiciels d’automatisation du publipostage.

Il examine les micro-marchés en fonction de leurs tendances de croissance, de leurs modèles de développement, de leurs perspectives d’avenir et de leur contribution au marché global.

On s’attend à ce que la demande des régions/géographiques stimule la croissance »

