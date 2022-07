Marché des logiciels d’automatisation des processus robotiques (RPA) Rapport de recherche sur la part de l’industrie, la segmentation par taille, le facteur de croissance et l’analyse d’ici 2028

Ce rapport fournit une étude de recherche complète et précise sur le marché mondial tout en se concentrant principalement sur les scénarios de marché actuels et historiques. Les experts en la matière et l’équipe de chercheurs hautement qualifiés ont consacré des heures de travail pour rassembler un rapport de recherche authentique sur l’industrie. Selon le rapport, les facteurs moteurs devraient avoir un impact énorme sur le développement du marché dans les années à venir. Les aperçus, l’analyse SWOT et les stratégies de chaque fournisseur sur le marché permettent de comprendre les forces du marché et comment celles-ci peuvent être exploitées pour créer de futures opportunités.

Les données et informations concernant l’industrie proviennent de sources fiables telles que les sites Web, les rapports annuels des entreprises, les revues, etc. et ont été vérifiées et validées par les experts du marché. Le rapport de marché aide à la planification en fournissant des informations précises et à la pointe de la technologie sur les demandes, les préférences, les attitudes et l’évolution des goûts du consommateur concernant le produit spécifique. Ce rapport d’analyse de l’industrie a été préparé en tenant compte de diverses étapes de collecte, d’enregistrement et d’analyse des données de marché. Le rapport utilise diverses étapes de base d’analyse de marché, notamment des enquêtes, des groupes de discussion, des entretiens personnels, des observations et des essais sur le terrain.

Le marché mondial des logiciels d’automatisation des processus robotiques (RPA) était évalué à 11,65 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 100,37 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 25,50 % au cours de la période de prévision 2022-2029. Le « sur site » représente le plus grand segment de déploiement sur le marché respectif en raison de l’émergence d’entreprises à grande échelle. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production et une analyse du pilon.

Paysage concurrentiel et marché des logiciels d’automatisation des processus robotiques (RPA)

Le paysage concurrentiel du marché des logiciels d’automatisation des processus robotiques (RPA) fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché des logiciels d’automatisation des processus robotiques (RPA).

Le logiciel d’automatisation des processus robotiques (RPA) aide à traiter une réponse de déclenchement, à communiquer avec d’autres transactions de systèmes numériques et à manipuler des données. La mise en œuvre de ce logiciel offre des avantages tels qu’un risque opérationnel réduit, des coûts réduits, une meilleure expérience client et une efficacité améliorée.

Segmentation:-

Marché mondial des logiciels d’automatisation des processus robotiques (RPA), par type de produit (services et outils logiciels) Service (conseil, mise en œuvre et formation), déploiement (cloud et sur site), organisation (grande entreprise, petite et moyenne entreprise), application ( BFSI, vente au détail, biens de consommation, pharmacie, soins de santé, technologies de l’information et télécommunications, médias de communication et éducation, fabrication, logistique, banque, services financiers, assurance, voyages, hôtellerie, transport , gouvernement, services publics, universitaires et autres), processus (automatisation Solution de gestion d’aide à la décision et solution d’interaction), exploitation (basée sur des règles et basée sur des connaissances) – Tendances du secteur et prévisions jusqu’en 2029.

Joueur majeur : –

UiPath (Roumanie)

AUTOMATISATION PARTOUT (ÉTATS-UNIS)

Blue Prism Limited (Royaume-Uni)

KUFAX Inc. (États-Unis)

Pegasystems (États-Unis)

NTT Advanced Technology Corporation (Japon)

EdgeVerve Systems Limited (Inde)

Logiciel FPT (Vietnam)

Systèmes d’aide

Logiciel Redwood (États-Unis)

IPSoft (États-Unis)

Celaton Ltd (Royaume-Uni)

Actes SE (France)

Cognizant Infosys Ltd (États-Unis)

Xerox Corporation (États-Unis)

Jacada (Israël)

Kryon (Israël)

Vision d’entreprise (Royaume-Uni)

Définition du marché

Le marché des logiciels d’automatisation des processus robotiques est une application de la technologie qui configure les logiciels informatiques pour capturer et interpréter diverses applications pour traiter les transactions en excès de données et communiquer avec d’autres systèmes numériques.

Dynamique du marché des logiciels d’automatisation des processus robotiques (RPA)

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des avantages, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail comme ci-dessous:

Conducteurs

Changement dans les opérations commerciales de l’entreprise

L’augmentation du changement dans les opérations commerciales de l’entreprise en raison du travail à domicile induit par la pandémie est l’un des principaux facteurs de croissance du marché des logiciels d’automatisation des processus robotiques (RPA). En outre, l’intégration des technologies cognitives ainsi que le changement des processus commerciaux dans les entreprises ont un impact positif sur le marché.

Besoin d’automatisation des tâches redondantes

L’augmentation du besoin d’automatisation des tâches redondantes accélère la croissance du marché. L’automatisation induit l’exécution, la disposition du grand volume de données en moins de temps et une mise en œuvre rapide par rapport à la procédure mécanique et réduit les frais généraux pour les entreprises.

Adoption de technologies avancées

L’augmentation de l’intégration de l’automatisation des processus robotiques (RPA) avec l’apprentissage automatique pour aider à faire progresser les capacités des robots logiciels influence davantage le marché. L’intelligence artificielle (IA) dans RPA offre des informations commerciales améliorées et une meilleure intégrité des données.

Opportunités

En outre, l’intégration de nouvelles technologies avec les logiciels d’automatisation des processus robotiques (RPA) offre des opportunités rentables aux acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. De plus, l’augmentation de la demande d’automatisation des processus robotiques dans le secteur de la logistique élargira davantage le marché.

Contraintes/Défis

D’autre part, le risque d’insécurité des données qui entrave la mise en œuvre de logiciels dans le secteur financier devrait entraver la croissance du marché. En outre, le manque de sensibilisation à l’automatisation des processus robotiques devrait remettre en question le marché des logiciels d’automatisation des processus robotiques (RPA) au cours de la période de prévision 2022-2029.

Ce rapport sur le marché des logiciels d’automatisation des processus robotiques (RPA) fournit des détails sur les nouveaux développements récents, les réglementations commerciales, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de revenus émergents poches, changements dans la réglementation du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des logiciels d’automatisation des processus robotiques (RPA), contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Impact du COVID-19 sur le marché des logiciels d’automatisation des processus robotiques (RPA)

Le COVID-19 a eu un impact sur le marché des logiciels d’automatisation des processus robotiques (RPA). Les coûts d’investissement limités et le manque d’employés ont entravé les ventes et la production de la technologie du marché de l’automatisation des processus robotiques (RPA). Cependant, le gouvernement et les principaux acteurs du marché ont adopté de nouvelles mesures de sécurité pour développer les pratiques. Les progrès de la technologie ont augmenté le taux de vente du matériel et des logiciels car ils ciblaient le bon public. L’augmentation du nombre d’entreprises dans le monde devrait stimuler davantage la croissance du marché dans le scénario post-pandémique.

DEVELOPPEMENTS récents

Blue Prism RPA et Nexis Diligence se sont associés en janvier 2020. Le partenariat vise à améliorer l’efficience et l’efficacité de leur entité grâce au processus de diligence avec des capacités d’automatisation intelligentes.

Portée du marché mondial des logiciels d’automatisation des processus robotiques (RPA) et taille du marché

Le marché des robots d’intérieur est segmenté en fonction du type de produit, du service, du déploiement, de l’organisation, du processus, du fonctionnement et de l’application. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

type de produit

Services logiciels

Outils

Service

Consultant

Exécution

Entraînement

Déploiement

Nuage

Sur site

Organisme

Grande entreprise

Petite/Moyenne Entreprise

Application

BFSI

Détail

Biens de consommation

Pharmacie et Santé

Technologies de l’information et télécom

Éducation à la communication et aux médias

Fabrication

Logistique

Utilitaires

Services bancaires et financiers, Assurance

Voyager

Hospitalité

Transport

Gouvernement

Universitaires

Les autres

Traiter

Aide à la décision de solution automatisée

Solution de gestion

Solution d’interaction

Opération

Basé sur des règles

Basé sur la connaissance

Analyse/aperçus régionaux du marché des logiciels d’automatisation des processus robotiques (RPA)

Le marché des logiciels d’automatisation des processus robotiques (RPA) est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type de produit, service, déploiement, organisation, processus, opération et application, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des logiciels d’automatisation des processus robotiques (RPA) sont les États-Unis, le Canada, le Mexique, le Brésil, l’Argentine, le reste de l’Amérique du Sud, l’Allemagne, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, la Suisse, la Turquie, la Russie, Reste de l’Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique ( AME).

L’Asie-Pacifique domine le marché des logiciels d’automatisation des processus robotiques (RPA) en raison du taux de pénétration élevé des solutions de gestion des processus et d’automatisation parmi les entreprises de la région.

L’Amérique du Nord devrait connaître une croissance importante au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison de la prolifération des technologies dans la région.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

