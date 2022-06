Marché des logiciels d’agriculture de précision: analyse par les principaux acteurs, attentes en matière de revenus, état de développement et prévisions d’ici 2028

L’étude de marché sur les logiciels d’agriculture de précision 2021-2028 améliore les capacités de prise de décision et aide à créer de puissantes contre-stratégies pour obtenir un avantage concurrentiel, selon un dernier rapport de recherche chez Insight Partners. L’analyse du marché des logiciels d’agriculture de précision est fournie pour les marchés internationaux, y compris les tendances de développement, l’analyse du paysage concurrentiel et l’état de développement des régions clés

Les outils d’agriculture de précision sont conçus pour maximiser le rendement et les revenus liés aux cultures en utilisant des informations basées sur des données. Ce logiciel fournit des informations telles que le calendrier de plantation idéal, les instructions d’entretien et les facteurs environnementaux susceptibles d’avoir un impact sur une culture donnée. Les logiciels d’agriculture de précision offrent souvent des fonctionnalités d’analyse prédictive telles que les déchets attendus, la taille du rendement et la rentabilité par rapport aux valeurs du marché, permettant aux agriculteurs et aux producteurs de prendre des décisions de production optimales tout au long de chaque cycle de croissance.

Le rapport d’étude de marché sur les logiciels d’agriculture de précision fournit un examen approfondi des facteurs clés stimulant l’expansion du marché. Il met également en lumière les défis ou les facteurs restrictifs qui sont sur le point d’entraver la croissance de l’industrie au cours de la période de prévision. Le taux de croissance, la part de marché capturée et les estimations d’évaluation pour chaque région, segment et entreprise sont également documentés.

Les entreprises présentées dans ce rapport comprennent:

Technologie Ag Leader

AGCO Corporation

Systèmes Aériens AgEagle

AgJunction, Inc.

Bayer AG

Deere et Compagnie

Farmers Edge Inc.

Raven Industries, Inc.

Topcon Systèmes de positionnement, Inc.

Trimble Inc.

De plus, le marché est segmenté en fonction du type, de l’application et de la région afin de l’étudier de manière exhaustive et de fournir les données de manière systématique. En parlant de paysage concurrentiel, l’étude comprend une liste des principales entreprises ainsi que leurs offres de produits et services, leurs décisions stratégiques, leur analyse SWOT, leurs derniers développements, leurs parts de marché capturées, leur taux de croissance et leur évaluation. Les défis auxquels sont confrontées ces entreprises sont analysés et des solutions leur sont également proposées.

SEGMENTATION DU MARCHÉ:

En fonction du type, le marché mondial des logiciels d’agriculture de précision est segmenté en local / web, cloud

Sur la base des applications, le marché est segmenté en GESTION DES CULTURES, gestion financière, gestion des stocks, gestion de l’irrigation, suivi et prévision météorologiques, autres

Les points essentiels couverts dans le rapport sur les logiciels d’agriculture de précision sont:-

Quelle sera la taille du marché et le taux de croissance en 2028?

Quels sont les principaux stimulants de croissance du marché des logiciels d’agriculture de précision?

Quelles sont les principales tendances du marché ayant un impact sur la valorisation du marché des logiciels d’agriculture de précision?

Quels sont les défis de la prolifération des marchés?

Qui sont les principaux fournisseurs de logiciels d’agriculture de précision?

Quelles sont les principales entreprises contribuant à la valorisation des Logiciels d’agriculture de Précision?

Quelle était la part de marché détenue par chaque région en 2021?

Quel est le taux de croissance estimé et la valorisation des logiciels d’agriculture de précision en 2021?

