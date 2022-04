Marché des logiciels BIM architecturaux (Revit, AutoCAD, Civil3D et autres) 2021 Performances clés, principaux acteurs, segmentation, plans futurs et prévisions jusqu’en 2030

Le rapport sur le marché du logiciel BIM architectural (Revit, AutoCAD, Civil3D et autres) contient des informations détaillées sur les facteurs influençant la demande, la croissance, les opportunités, les défis et les contraintes. Il fournit des informations détaillées sur la structure et les perspectives des industries mondiales et régionales. En outre, le rapport comprend des données sur la recherche et le développement, les lancements de nouveaux produits, les réponses des produits des marchés mondiaux et locaux par les principaux acteurs. L’analyse structurée offre une représentation graphique et une répartition schématique du marché des logiciels BIM architecturaux (Revit, AutoCAD, Civil3D et autres) par région.

Un communiqué du 8 juin 2021 du Bureau and Economic Analysis et du US The Census Bureau fait état de la reprise du marché américain. Le rapport décrit également la reprise du commerce international américain en juillet 2021. En avril 2021, les exportations du pays ont atteint 300 milliards de dollars, soit une augmentation de 13,4 milliards de dollars. En avril 2021, les importations s’élevaient à 294,5 milliards de dollars, en hausse de 17,4 milliards de dollars. Le COVID19 reste un problème important pour les économies du monde entier, comme en témoignent la baisse d’une année sur l’autre des exportations aux États-Unis entre avril 2020 et avril 2021 et l’augmentation des importations au cours de la même période. Le marché tente clairement de se redresser. Malgré cela, cela signifie qu’il y aura un impact direct sur les industries de la santé/TIC/chimie, ce qui se traduira par un marché importantLogiciel BIM architectural (Revit, AutoCAD, Civil3D et autres) .

Selon Statista, selon les données de 2021, les États-Unis détenaient plus d’environ 36 % de la part de marché mondiale des technologies de l’information et de la communication (TIC). Avec une part de marché de 16 %, l’UE se classe deuxième, suivie de 12 %, la Chine se classe troisième. En outre, selon les prévisions, le marché des TIC atteindra plus de 6 000 milliards de dollars américains en 2021 et près de 7 000 milliards de dollars américains d’ici 2027. Dans la société d’aujourd’hui, la croissance continue rappelle à nouveau à quel point la technologie est devenue omniprésente et cruciale. Au cours des prochaines années, les dépenses technologiques traditionnelles seront principalement tirées par le big data et l’analyse, le mobile, le social et le cloud computing.

Ce rapport analyse la production primaire mondiale, la consommation et les pays à la croissance la plus rapide sur le marché des technologies de l’information et des communications (TIC). Le rapport comprend également des acteurs de premier plan et de premier plan sur le marché mondial des technologies de l’information et des communications (TIC).

Aperçu du marché

In the past few years, the Architectural BIM Software(Revit, AutoCAD, Civil3D, and Others) market experienced a huge change under the influence of COVID-19, the global market size of Architectural BIM Software(Revit, AutoCAD, Civil3D, and Others) reached (2021 Market size $$) million $ in 2021 from (2016 Market size $$) in 2016 with a CAGR of $$from 2016-2021 is. As of now, the global COVID-19 Coronavirus Cases have exceeded 200 million, and the global epidemic has been basically under control, therefore, the World Bank has estimated the global economic growth in 2021 and 2022. The World Bank predicts that the global economic output is expected to expand 4 percent in 2021 while 3.8 percent in 2022. According to our research on Architectural BIM Software(Revit, AutoCAD, Civil3D, and Others) market and global economic environment, we forecast that the global market size of Architectural BIM Software(Revit, AutoCAD, Civil3D, and Others) will reach (2026 Market size $$) million $ in 2026 with a CAGR of % from 2021-2026.

En raison de la pandémie de COVID-19, selon les statistiques de la Banque mondiale, le PIB mondial a diminué d’environ 3,5 % en 2020. À l’aube de 2021, l’activité économique dans de nombreux pays a commencé à se redresser et s’est partiellement adaptée aux restrictions pandémiques. La recherche et le développement de vaccins ont fait des progrès décisifs, et de nombreux gouvernements ont également publié diverses politiques pour stimuler la reprise économique, en particulier aux États-Unis, sont susceptibles de donner une forte impulsion à l’activité économique, mais les perspectives de croissance durable varient considérablement d’un pays à l’autre. secteurs. Bien que l’économie mondiale se remette de la grande dépression causée par le COVID-19, elle restera en deçà des tendances pré-pandémiques pendant une période prolongée. La pandémie a exacerbé les risques associés à la vague d’accumulation de la dette mondiale qui dure depuis une décennie.

The world has entered the COVID-19 epidemic recovery period. In this complex economic environment, we published the Global Architectural BIM Software(Revit, AutoCAD, Civil3D, and Others) Market Status, Trends and COVID-19 Impact Report 2021, which provides a comprehensive analysis of the global Architectural BIM Software(Revit, AutoCAD, Civil3D, and Others) market , This Report covers the manufacturer data, including: sales volume, price, revenue, gross margin, business distribution etc., these data help the consumer know about the competitors better. This report also covers all the regions and countries of the world, which shows the regional development status, including market size, volume and value, as well as price data. Besides, the report also covers segment data, including: type wise, industry wise, channel wise etc. all the data period is from 2015-2021E, this report also provide forecast data from 2021-2026.

Détails du fabricant

Autodesk, Inc

Nemetschek AG

Bentley Systems, Inc

Trimble Navigation Ltd

Dassault Systemes SA

RIB Software AG

Robert Mcneel & Associates

Siemens

AVEVA Group

Oracle Aconex

Beck Technology

Innovaya

IES

Hongye Technology

Explorer Software

Lubansoft

Glodon

YJK Building Software

Tangent

Region Segmentation

North America (United States, Canada, Mexico)

South America (Brazil, Argentina, Other)

Asia Pacific (China, Japan, India, Korea, Southeast Asia)

Europe (Germany, UK, France, Spain, Italy)

Middle East and Africa (Middle East, Africa)

Product Type Segmentation

Revit

AutoCAD

Civil3D

Application Segmentation

Architect

AEC Engineering Office

Contractor

Owner

