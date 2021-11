Marché des logiciels académiques : étendue, potentiel de croissance, taille, dernières technologies et analyse des parts d’opportunités 2022-2030 | Acteurs mondiaux – Edvance360, Envisio, Ex Libris Ltd, FULL FABRIC, Hyland Software

Le marché mondial des logiciels universitaires était évalué à 805,00 millions de dollars US en 2020 et devrait atteindre 2 382,60 millions de dollars US d’ici 2030, avec une croissance estimée à un TCAC de 12,90 % au cours de la période de prévision. À l’heure actuelle, le marché renforce sa présence et certains des acteurs clés de l’étude sont Award Force, Blackboard Inc., CAMPUS CAFÉ SOFTWARE, ConexED (Campus Calibrate), D2L Corporation, Edvance360, Envisio, Ex Libris Ltd, FULL FABRIC, Hyland Software, Inc., Instructure, Inc, Poll Everywhere, Populi, Power Vista Software, Inc., Qualtrics, Survey Monkey Apply, Thinkific, Tophatmonocle Corp., TrueDialog, Wizehive, entre autres. L’étude est un mélange parfait de données de marché qualitatives et quantitatives collectées et validées principalement par le biais de données primaires et de sources secondaires.

Cette étude de rapport de marché Logiciel académique décrit un secteur productif et motivé ainsi qu’un pronostic de marché. Les acteurs de l’industrie seraient en mesure de prendre des décisions intelligentes sur la base des résultats de l’étude. Dans l’ensemble, la recherche est un outil utile pour établir un avantage concurrentiel sur les concurrents et une rentabilité à long terme dans l’économie existante. Cette étude de rapport de marché sur les logiciels universitaires fournit des informations détaillées sur plusieurs aspects industriels tels que les techniques, les modèles et les concurrents importants opérant dans des districts séparés. Les examinateurs utilisent des processus de test point par point pour fournir des informations précises et cruciales sur l’état et la progression de la vitrine.

Les analystes de marché et les chercheurs ont effectué une analyse approfondie du marché mondial des logiciels universitaires à l’aide de méthodologies de recherche telles que PESTLE et l’analyse des cinq forces de Porter. Ils ont fourni des données de marché précises et fiables et des recommandations utiles dans le but d’aider les acteurs à avoir une vue d’ensemble du scénario global du marché actuel et futur. Le rapport sur Academic Softwares comprend une étude approfondie des segments potentiels, y compris le type de produit, l’application et l’utilisateur final, ainsi que leur contribution à la taille globale du marché.

En outre, les revenus du marché en fonction de la région et du pays sont fournis dans le rapport sur Academic Software. Les auteurs du rapport ont également mis en lumière les tactiques commerciales communes adoptées par les acteurs. Les principaux acteurs du marché mondial des logiciels académiques et leurs profils complets sont inclus dans le rapport. En outre, les opportunités d’investissement, les recommandations et les tendances actuelles sur le marché mondial des logiciels académiques sont cartographiées par le rapport. Grâce à ce rapport, les principaux acteurs du marché mondial des logiciels académiques seront en mesure de prendre de bonnes décisions et de planifier leurs stratégies en conséquence pour garder une longueur d’avance.

Le paysage concurrentiel est un aspect essentiel que tout acteur clé doit connaître. Le rapport met en évidence le scénario concurrentiel du marché mondial des logiciels académiques pour connaître la concurrence aux niveaux national et mondial. Les experts du marché ont également présenté les grandes lignes de chaque acteur majeur du marché mondial Logiciel académique, en tenant compte d’aspects clés tels que les domaines d’activité, la production et le portefeuille de produits. En outre, les entreprises du rapport sont étudiées en fonction de facteurs clés tels que la taille de l’entreprise, la part de marché, la croissance du marché, les revenus, le volume de production et les bénéfices.

Tendances de l’industrie

Les avancées technologiques ont conduit le secteur de l’éducation à adopter de nouveaux modes d’enseignement tels que l’enseignement animé, l’enseignement en ligne et les devoirs numériques. Un tel facteur devrait aider l’ensemble du marché des logiciels académiques au cours de la période de prévision.

Partant de l’idée que les écoles modernes sont celles qui suivent le rythme des changements technologiques dans un souci d’apprentissage efficace et utilisent ces informations dans le cycle d’enseignement, ainsi que celles qui développent constamment des programmes grâce aux nouvelles technologies, il est probable que de nouvelles innovations pédagogiques devenir une partie intégrante d’eux. Les ordinateurs et la technologie sont des instruments d’apprentissage très puissants et efficaces et, en les utilisant, les étudiants apprennent à suivre le rythme des développements technologiques pour améliorer leurs compétences pratiques tout au long de leur vie. Les innovations pédagogiques modernes sont des outils puissants qui permettent aux étudiants d’apprendre en utilisant diverses méthodes d’apprentissage numériques et interactives, d’établir leurs styles d’apprentissage et d’utiliser différents moyens d’apprentissage, ce qui constitue une excellente base pour la phase d’individualisation.

L’Internet des objets (IoT), comme dans de nombreux autres domaines, a donné un coup de fouet au secteur scolaire. Des soi-disant « classes inversées » aux cours en ligne en passant par la technologie mobile numérique et des méthodes d’enseignement plus efficaces, les réseaux compatibles avec l’IoT ont tendance à remplacer les crayons, le papier et les tableaux noirs, à mesure que les solutions éducatives et les opportunités d’apprentissage se développent. Les étudiants universitaires veulent une expérience d’apprentissage immersive hautement personnalisée avec des possibilités d’apprentissage interactives étendues et une plus grande polyvalence dans les styles de classe. La mise en œuvre de l’IoT dans les salles de classe facilite le processus d’enseignement et améliore l’environnement d’apprentissage global.

L’IoT dans les salles de classe garantit un avenir scolaire mieux connecté et plus intégré. Les appareils IoT offrent aux étudiants un meilleur accès à tout, des supports d’apprentissage aux canaux de communication, et donnent aux enseignants la possibilité de mesurer le succès de l’apprentissage des étudiants en temps réel. Des fonctionnalités intelligentes telles que l’identification biométrique, les outils de veille économique, les applications mobiles, le suivi des bus et les notifications déclenchées automatiquement garantissent de meilleurs résultats et une meilleure transparence entre les écoles et les parents.

Pour attirer des étudiants supplémentaires pour répondre à leurs besoins éducatifs, les universités et les collèges doivent s’efforcer d’utiliser les technologies plus efficacement afin de pouvoir offrir des environnements d’apprentissage plus immersifs avec moins de difficultés techniques. Les écoles qui intègrent de tels changements technologiques offrent aux étudiants une expérience d’apprentissage hautement personnalisée. Le logiciel susmentionné peut rationaliser et automatiser le fonctionnement et les activités quotidiennes des écoles. Cela simplifie le travail des administrateurs, des enseignants, du personnel et des étudiants. Il aide à simplifier les tâches et à prendre en charge les opérations telles que SIS, dortoir, agenda numérique, paie et finances, bibliothèque, anciens élèves et carte d’identité à puce et traceur GPS, entre autres.

L’intelligence artificielle (IA) s’expérimente à l’école, et les méthodes traditionnelles changent radicalement. En raison des nombreuses utilisations de l’IA pour la scolarisation, le monde académique devient de plus en plus accessible et personnalisé. Comme le matériel pédagogique est accessible à tous via des appareils intelligents et des ordinateurs, cela a changé la façon dont les gens apprennent. Désormais, les étudiants n’ont plus besoin de suivre des cours physiques pour apprendre tant qu’ils disposent d’ordinateurs et d’un accès Internet. L’IA permet également l’externalisation des tâches administratives, permettant aux écoles de réduire le temps nécessaire pour effectuer des tâches fastidieuses afin que les éducateurs puissent passer plus de temps avec les élèves. L’IA pourra automatiser l’exploration des tâches administratives pour les enseignants et les institutions académiques. Les éducateurs passent beaucoup de temps à corriger les tests, à réviser les devoirs et à offrir des commentaires significatifs à leurs élèves. Néanmoins, les technologies peuvent être utilisées pour simplifier les processus de notation lorsque plusieurs évaluations sont impliquées. Cela garantit que les enseignants auraient plus de contacts avec leurs élèves que de passer beaucoup d’heures à les évaluer.

Cependant, les logiciels doivent être choisis correctement afin de s’assurer que les connaissances transmises aux enfants sont suffisantes et contribuent également à nourrir leur avenir. En outre, il existe une préoccupation majeure concernant la confidentialité des informations sensibles. À l’instar des supermarchés, où les informations comprennent généralement des numéros de carte de crédit et d’autres chiffres de consommation, les collèges disposent souvent de données de recherche confidentielles sur leurs activités. Les universités doivent prendre des mesures constructives pour empêcher les attaques par des outils de détection des menaces et d’autres mises à niveau technologiques. En plus des informations stockées sur les serveurs universitaires, les attaquants peuvent également profiter du réseau plus étendu du système pour pénétrer dans d’autres réseaux via des e-mails de phishing ou du spam. Une base de données composée d’adresses e-mail des professeurs et du personnel d’une université deviendra une ressource précieuse pour les programmes de phishing, essayant de collecter des informations sensibles en envoyant de faux e-mails aux consommateurs. Un tel facteur devrait avoir un impact critique sur la croissance globale du marché des logiciels académiques.

Le nombre croissant d’outils d’éducation numérique devrait propulser le marché des logiciels académiques. Par exemple, Edmodo est un outil pédagogique qui met en relation enseignants et élèves et qui s’assimile à un réseau social. Les enseignants peuvent créer des groupes de collaboration en ligne, fournir du matériel pédagogique, communiquer avec les parents et mesurer les performances des élèves, entre autres. À l’heure actuelle, l’outil est utilisé par 34 millions d’utilisateurs, ce qui offre aux étudiants des opportunités de processus d’apprentissage personnalisés et alignés.

Segmentation du marché :

Marché des logiciels universitaires : par offres

Solutions





Basé sur le cloud Sur site

Prestations de service

Marché des logiciels universitaires : par applications

Gestion de la bibliothèque

Gestion des soumissions et des évaluations

Gestion de l’apprentissage

Gestion des anciens

Gestion des étudiants

Autres

Marché des logiciels universitaires : par utilisateur final

K-12

l’enseignement supérieur

Apprentissage en entreprise

Vendre au détail Technologie/Hi-Tech Gouvernement Hospitalité Soins de santé Banque, services financiers et assurance Autres



Marché des logiciels universitaires : par géographie

Amérique du Nord

L’Europe 

Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique

l’Amérique latine

Dans ce rapport d’étude de marché sur les logiciels universitaires, les données d’analyse des études de marché ont été présentées dans le modèle détaillé. En identifiant les tendances de la dynamique des consommateurs et de la chaîne d’approvisionnement, ce rapport d’analyse de marché fournit des estimations sur les stratégies de vente, de marketing et de promotion. Étant un rapport d’analyse de l’industrie mondiale, ce rapport répond à de multiples demandes commerciales. Pour structurer ce document de marché Logiciel académique, diverses étapes ont été utilisées pour rassembler, enregistrer et analyser les données du marché. Les informations et les analyses de marché les plus récentes effectuées dans ce rapport mettent clairement le marché au centre de l’attention.

« Tendances du marché des logiciels universitaires :

Le rapport identifie, détermine et prévoit les segments du marché mondial des logiciels universitaires en fonction de leur type, sous-type et technologie utilisés, applications, utilisateurs finaux et régions.

Adoption croissante des segments de marché dans cette croissance

Industry to Industry détient la plus grande part du marché des logiciels universitaires

Amérique du Nord, l’Europe devrait connaître un taux de croissance plus élevé au cours de la période de prévision

Il étudie les développements concurrentiels tels que les partenariats et les collaborations, les fusions et acquisitions (M&A), les activités de recherche et développement (R&D), les développements de produits et les expansions sur le marché mondial des logiciels universitaires.

Il examine les micro-marchés en fonction de leurs tendances de croissance, de leurs modèles de développement, de leurs perspectives d’avenir et de leur contribution au marché global.

On s’attend à ce que la demande des régions/géographiques stimule la croissance »

