Marché des lingettes désinfectantes 2029: tendances commerciales, segments mondiaux, taille, part, croissance des bénéfices de l’industrie, étude régionale et technologies émergentes

Les lingettes désinfectantes sont également connues sous le nom de lingettes antivirales et antibactériennes car elles peuvent tuer les virus et les bactéries sur les surfaces dures. Les lingettes désinfectantes sont principalement constituées de matières textiles, y compris, mais sans s’y limiter, des fibres thermoplastiques (polyéthylène téréphtalate et polypropylène) et des fibres cellulosiques (viscose, coton, pâte de bois, lyocell). En règle générale, les lingettes désinfectantes seront efficaces jusqu’à deux ans après la date de fabrication, généralement indiquée sur l’étiquette.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des lingettes désinfectantes était évalué à 4,1 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 6,56 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 6,04% au cours de la période de prévision 2022 à 2029 En plus des informations sur le marché telles que le marché valeur, taux de croissance, segments de marché, couverture géographique, acteurs du marché et scénario de marché, le rapport de marché préparé par l’équipe d’études de marché de Data Bridge comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production, des brevets l’analyse et les avancées technologiques.

Dynamique du marché des lingettes désinfectantes

Conducteurs

Augmentation du nombre d’initiatives gouvernementales pour sensibiliser les consommateurs

De nombreux gouvernements ont entrepris un grand nombre d’initiatives pour sensibiliser les consommateurs à l’importance de maintenir une hygiène de base. La pandémie de COVID-19 a sensibilisé les consommateurs à l’importance de maintenir partout un degré minimum d’assainissement. La plupart des maladies sont affectées par des conditions insalubres qui sont à l’origine de la transmission de la maladie. Pour cette raison, des campagnes menées par des groupes gouvernementaux ou non gouvernementaux ont contribué à sensibiliser le public, ce qui a augmenté la demande de lingettes désinfectantes et devrait stimuler la croissance du marché.

Sûr et facile à utiliser

Les lingettes désinfectantes ont toujours le rapport parfait qui a été testé et étudié par des spécialistes. Ces lingettes éliminent le risque de produits chimiques nocifs qui sont produits en raison de l’utilisation de l’aérosol qui est libéré puis inhalé par l’utilisateur. Les lingettes et les produits chimiques sont livrés dans un emballage approprié, il suffit de saisir un chiffon, de l’utiliser, puis la lingette peut aller directement à la poubelle, aucune autre action n’est requise là-bas.

Sensibilisation croissante à l’utilisation de lingettes biodégradables

La prise de conscience croissante de l’impact environnemental des lingettes désinfectantes jetables a obligé les fabricants à innover dans les lingettes biodégradables. Ils multiplient leurs efforts pour développer des produits à partir de ressources renouvelables et renouvelables. Les industriels du marché des lingettes désinfectantes développent des produits compatibles avec les surfaces et équipements sensibles à l’électricité statique. Les lingettes désinfectantes biodégradables gagnent en importance sur le marché des désinfectants pour traiter les zones fortement contaminées où un travail extrêmement dur est nécessaire.

Opportunités

La sensibilisation croissante des consommateurs à la santé et à l’hygiène préventives stimule la demande de lingettes désinfectantes sur le marché mondial. Les homologations et les lancements de nouveaux produits offrent une formidable opportunité aux acteurs du marché de développer leurs activités et d’augmenter la croissance du marché des lingettes désinfectantes. De plus, en raison de la forte demande d’options pratiques et rapides, les lingettes désinfectantes ont gagné en popularité. L’augmentation de la fréquence d’utilisation a encore renforcé la demande de lingettes désinfectantes jetables qui agiront comme moteurs du marché et augmenteront encore les précieuses opportunités de croissance du marché.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des lingettes désinfectantes sont:

dr. Deppe GmbH (Allemagne)

Reckitt Benckiser Group plc (Royaume-Uni)

Groupe Codi (Pays-Bas)

Dreumex (Pays-Bas)

RCP Ranstadt GmbH (Allemagne)

The Hygiene Company (Royaume-Uni)

Uniwipe Europe Ltd (Royaume-Uni)

KCWW (UE), Ecolab (UE)

Nettoyez bien, LLC. (NOUS)

Septième génération Inc (États-Unis)

Claire Manufacturing Company (EE. UU.)

Laboratoires Parker (États-Unis)

GOJO Industries, Inc. (ETATS-UNIS)

Stepan Company (États-Unis)

Whiteley (États-Unis)

Linghai Zhan Wang Biotechnology Co., Ltd. (Chine)

Jainam Invamed Private Limited (Inde)

Hangzhou Wipex Nonwovens Co., Ltd. (Chine)

Portée du marché mondial Lingettes désinfectantes

Le marché des lingettes désinfectantes est segmenté en fonction des produits, de la facilité d’utilisation, de l’emballage, du matériau, du niveau de désinfection, de la saveur, du type, du canal de distribution et de l’utilisateur final. La croissance entre ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Produit

composés chlorés

Ammonium quaternaire

agents oxydants

Phénol

De l’alcool

composés d’iode

Gluconate de chlorhexidine

aldéhydes

Les autres

convivialité

Jetable

non jetable

emballage

paquet plat

Bouteille

Les autres

Matériel

Lingettes en fibres textiles

lingettes en fibres vierges

Lingettes Fibres Avancées

Les autres

Niveaux de désinfection

Alto

Intermédiaire

bas

Saveur

lavande et jasmin

Agrumes

Citron

coco

Les autres

Écrire

sporicide

bactéricide

tuberculocida

virucide

Fongicide

germicide

Canal de distribution

Appels d’offres directs

ventes au détail

Utilisateur final

Les soins de santé

Commercial

Cuisine industrielle

industrie du transport

industrie optique

Industrie électronique et informatique

Les autres

Analyse régionale du marché des lingettes désinfectantes / perspectives

Le marché des lingettes désinfectantes est analysé et des informations et tendances sont fournies sur la taille du marché par pays, produits, utilisabilité, emballage, matériau, niveaux de désinfection, saveur, type, canal de distribution et utilisateur final, comme mentionné ci-dessus. Les pays couverts par le rapport sur le marché des lingettes désinfectantes sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon et l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil,

L’Amérique du Nord domine le marché des lingettes désinfectantes en termes de part de marché au cours de la période de prévision. Cela est dû à la demande croissante de lingettes désinfectantes dans cette région. La région nord-américaine est en tête du marché des lingettes désinfectantes en raison des avancées technologiques associées à la présence d’acteurs clés des lingettes désinfectantes dans cette région. Au cours de la période de projection, l’Asie-Pacifique est susceptible d’être la région qui se développe le plus rapidement en raison de la forte prévalence des infections nosocomiales (HAIS) qui a accéléré la croissance dans cette région.

La section pays du rapport fournit également des facteurs d’impact sur le marché individuels et des modifications réglementaires du marché qui affectent les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces de Porter, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. Además, se consideran la presencia y disponibilidad de marcas globales y los desafíos que enfrentan debido a la gran o escasa competencia de las marcas locales y nacionales, el impacto de las tarifas nacionales y las rutas comerciales mientras se proporciona un análisis de pronóstico de los datos du pays.

Explorez la table des matières complète sur https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-disinfectant-wipes-market

