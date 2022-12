Marché des lentilles de contact : tendances mondiales, part, taille de l’industrie, croissance, demande et opportunités

Les informations sur le marché mises en évidence dans le rapport Contact Lens Excellence aident non seulement les entreprises à prendre des décisions judicieuses et précises, mais également à prendre des décisions plus rentables concernant les stratégies de publicité, de promotion, de marketing et de vente. Le rapport combine une analyse complète de l’industrie avec des évaluations et des prévisions précises, qui, ensemble, fournissent des solutions de recherche absolues et la clarté ultime de l’industrie pour la prise de décision stratégique. Ce rapport aborde divers marchés internationaux, notamment l’Asie, l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud et l’Afrique, en fonction des besoins des clients. Pour produire le rapport de recherche sur le marché mondial des lentilles de contact, l’équipe expérimentée des ressources linguistiques a collecté des données aux quatre coins du monde.

Selon une analyse de Data Bridge Market Research, le marché mondial des lentilles de contact devrait croître à un TCAC de 5,70 % au cours de la période de prévision 2022-2029. La croissance et l’expansion de l’industrie des biens de consommation, en particulier dans les économies en développement, la prise de conscience croissante des avantages des lentilles de contact, la popularité croissante de diverses marques et l’augmentation du revenu personnel disponible sont des facteurs importants qui contribuent à la croissance du contact marché des lentilles.

Aperçu du marché:

Les lentilles de contact, également connues sous le nom de lentilles de contact, sont de petites pièces rondes, fines et flexibles en plastique transparent conçues pour être portées à la surface de l’œil afin de permettre une vision claire sans avoir besoin de lunettes. Les lentilles de contact sont utilisées comme alternative aux lunettes pour corriger la myopie et le glaucome.

L’augmentation des cas de maladies oculaires telles que l’hypermétropie, la presbytie et l’astigmatisme et le nombre croissant d’innovations de produits sont les principaux moteurs de la croissance du marché. La croissance de la population gériatrique et l’augmentation des déficiences visuelles chez les jeunes enfants en raison de l’augmentation du temps passé devant les écrans d’ordinateur, les ordinateurs portables et les smartphones créeront des opportunités de croissance encore plus lucratives pour le marché. Les autres facteurs majeurs du taux de croissance du marché sont la montée en puissance des canaux de distribution hors ligne, la montée en puissance des marques de célébrités,

Cependant, la pression intense sur les prix et la volatilité des prix des matières premières auxquelles sont confrontés les fabricants poseront des défis importants à la croissance du marché. Des barrières réglementaires strictes et le manque d’ophtalmologistes parmi les acteurs du marché saperont davantage le taux de croissance du marché. L’absence de réseaux de distribution solides dans les régions à la traîne limitera davantage la croissance du marché en raison de l’irritation des yeux.

Parmi les principaux acteurs du marché des lentilles de contact figurent Bausch & Lomb, Alcon Vision LLC, Cooper Company, Johnson & Johnson Services, Surgical Vision, Carl Zeiss, Quantamac, Essilor, Tag Heuer Corporation, Hydrogel Vision Corporation, STAAR SURGICAL, SynergEyes, BenQ Materials Corp, Menicon Co., Ltd., Seed Co Limited., X-Cel Specialty Contacts, Bausch Health Companies Inc., Novartis AG et Abbott, entre autres.

Analyse au niveau national du marché des lentilles de contact :

Les pays couverts par le rapport sur le marché des lentilles de contact sont l’Amérique du Nord, les États-Unis, le Canada et le Mexique, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe, la Chine, le Japon, l’Inde et la Corée du Sud. , Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) comme une partie du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

Investir dans la recherche vous donnera les informations suivantes :

Marché des lentilles de contact [Global : segmentation en régions]

Répartition régionale [Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique]

Répartition de la taille du marché par pays [Pays importants avec des parts de marché importantes]

Part de marché et revenus/ventes des entreprises leaders

Tendances du marché : technologies émergentes/produits/entreprises émergents, analyse PESTEL, analyse SWOT, cinq forces de Porter, etc.

La taille du marché)

Taille du marché par application/secteur vertical

Prévision/Prévision du marché

Raisons d’examiner ce rapport ?

Le rapport fournit une évaluation complète du marché mondial des lentilles de contact. Le rapport comprend une analyse qualitative approfondie, des données vérifiables provenant de sources authentiques et des prévisions sur la taille du marché. Ces prévisions sont calculées à l’aide de méthodes de recherche éprouvées.

Le rapport a été compilé grâce à des recherches primaires et secondaires approfondies. La recherche primaire est menée par le biais d’entretiens, d’enquêtes et d’observations de personnalités de premier plan de l’industrie.

Le rapport comprend également le paysage réglementaire de l’industrie, ce qui vous aidera à prendre une décision éclairée. Le rapport analyse les principaux régulateurs et les principales règles et réglementations appliquées par l’industrie dans différentes régions.

Le rapport contient également une analyse concurrentielle à l’aide du quadrant de positionnement de l’outil de positionnement concurrentiel de l’analyste.

Points stratégiques couverts dans la table des matières du marché mondial des lentilles de contact :

Chapitre 1: Introduction, informations de base et présentation des produits du marché mondial des lentilles de contact

Chapitre 2: Objectifs de recherche et portée de la recherche sur le marché des lentilles de contact

Chapitre 3 : Dynamique du marché des lentilles de contact : facteurs de croissance, forces perturbatrices, tendances, défis et opportunités

Chapitre 4: Analyse des facteurs de marché, chaîne de valeur du marché des lentilles de contact, modèle PESTEL & PORTER, entropie du marché, analyse des brevets / marques

Chapitre 5: Analyse du joueur, paysage concurrentiel, analyse du groupe de pairs, analyse du groupe stratégique, cartographie permanente, matrice BCG et profil de l’entreprise pour le marché des lentilles de contact

Chapitre 6 : Pour montrer la taille des revenus du marché par type, application/vertical ou utilisateur final, autres segments

Chapitre 7 : Évaluation du marché par pays Segmentation supplémentaire par pays

Chapitre 8 : Méthodologie de la recherche

Chapitre 9 : Sources de données

