Marché des LED industrielles – Taille, part, croissance, scénario commercial, perspectives, analyse du secteur et rapport sur les prévisions 2030 | Progressant à un TCAC de 16,8 % au cours de la période de prévision

Report Ocean a publié un nouveau rapport sur le marché mondial des LED industrielles. L’étude comprend une analyse approfondie des tendances régionales et de la croissance du marché en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et en Afrique du Moyen-Orient. Ce rapport d’étude examine également les défis qui ont un impact négatif sur la croissance de l’industrie et décrit une stratégie adoptée par les entreprises de 2019 à 2026.

La taille du marché mondial des LED industrielles était évaluée à 5,57 milliards de dollars en 2018 et devrait atteindre 20,16 milliards de dollars d’ici 2026, enregistrant un TCAC de 16,8 % de 2019 à 2026.

Obtenez un exemple de rapport + tous les graphiques et graphiques associés @

https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=AMR756

Une LED est un dispositif semi-conducteur dont la sortie va du bleu violet (environ 400 nanomètres (nm)) au rouge (environ 700 nm). Certaines LED sont appelées diodes électroluminescentes infrarouges (IRED), émettant une énergie infrarouge (IR) supérieure ou égale à 830 nm. Une LED se compose de deux éléments de matériau traité appelés semi-conducteurs de type N et semi-conducteurs de type P, qui sont placés en contact direct pour former une région appelée jonction P-N.

L’éclairage consomme environ 15 % de la consommation électrique mondiale totale. De plus, les lumières produisent environ 5 % des émissions mondiales de carbone. Ainsi, le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) a publié certaines lignes directrices sur les solutions d’éclairage à économie d’énergie pour réduire les émissions de carbone.

Avec une urbanisation rapide et une croissance économique rapide, l’industrie de l’éclairage devrait connaître une croissance exponentielle au cours des deux prochaines décennies, entraînant une forte demande d’éclairage à base de LED. Ainsi, le besoin de plus d’éclairage à base de LED pour des économies d’énergie efficaces et des économies de coûts devrait stimuler la croissance du marché dans les années à venir.

Obtenez un exemple de rapport de demande gratuit avec table des matières :

https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=AMR756

Tendances du marché des LED industrielles telles que la forte demande d’éclairage LED rentable et économe en énergie, en raison de la forte consommation d’énergie et d’éclairage et de la production d’environ 5% des émissions mondiales de carbone. De plus, avec une urbanisation rapide et une croissance économique rapide, l’industrie de l’éclairage devrait connaître une croissance exponentielle au cours des deux prochaines décennies, entraînant une forte demande d’éclairage à base de LED. En outre, la campagne gouvernementale en faveur de l’adoption des LED, en raison du déploiement élevé de lumières basées sur la technologie LED pour réduire les coûts et la pollution et l’attitude positive de divers pays envers l’adoption de la technologie LED, propulse la croissance du marché mondial.

Par exemple, en Inde, plusieurs laboratoires de test ont été créés pour surmonter l’obstacle du manque de protocoles de test, d’installations et de laboratoires accrédités au niveau national. À l’inverse, l’augmentation des besoins en éclairage intelligent devrait offrir des opportunités lucratives pour le marché mondial.

La taille du marché mondial des LED industrielles est segmentée en fonction du produit, de l’application, de la verticale de l’industrie et de la région. Par produit, le marché est classé en lampes à LED et luminaires à LED. Les applications couvertes dans ce rapport comprennent l’éclairage intérieur et l’éclairage extérieur. Les secteurs verticaux de l’industrie abordés dans cette étude sont le pétrole et le gaz, l’exploitation minière, la pharmacie, la fabrication et autres. Au niveau régional, le marché est analysé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et en LAMEA.

Demande de téléchargement d’un exemple de ce rapport stratégique : –

https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=AMR756

Les principaux acteurs présentés dans ce rapport sont Deco Lighting, Inc., Eaton Corporation, Cree Inc., Dialight Plc, Osram Licht AG, General Electric, Koninklijke Philips N.V., Toshiba Corporation, Zumtobel Group AG et Syska.

PRINCIPAUX AVANTAGES POUR LES PARTIES PRENANTES

– Cette étude comprend la description analytique des prévisions du marché mondial des LED industrielles ainsi que les tendances actuelles et les estimations futures pour déterminer les poches d’investissement imminentes.

– Le rapport présente des informations sur les principaux moteurs, contraintes et opportunités du marché des équipements de métrologie lithographique.

– La croissance du marché des LED industrielles est analysée quantitativement de 2019 à 2026 pour mettre en évidence la compétence financière de l’industrie.

– L’analyse des cinq forces de Porter illustre la puissance des acheteurs et des fournisseurs dans l’industrie.

Perspectives régionales

L’Amérique du Nord est en tête du marché des LED industrielles grâce à un nombre croissant de collaborations et de politiques gouvernementales efficaces. Les entreprises de semi-conducteurs aux États-Unis consacrent environ un cinquième de leur chiffre d’affaires total à la recherche et au développement – parmi les taux les plus élevés de tous les secteurs. Tout au long des périodes économiques difficiles et des fluctuations du chiffre d’affaires, l’industrie a toujours donné la priorité à la R&D. Afin de maintenir le partenariat, le gouvernement fédéral finance la recherche à des niveaux durables. L’industrie continuera de stimuler la croissance économique et de développer des technologies qui feront avancer l’avenir.

Demande de téléchargement d’un exemple de ce rapport stratégique : –

https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=AMR756

Analyse d’impact de la COVID-19

Les entreprises de semi-conducteurs ont agi rapidement pour sécuriser les chaînes d’approvisionnement, protéger leurs employés et répondre à d’autres préoccupations urgentes après la propagation du COVID-19. Malgré la gravité de la situation et le fait que de nombreux gouvernements continuent d’imposer des exigences de distance physique, les entreprises de semi-conducteurs sont désormais en avance lorsque la pandémie se calme et qu’une nouvelle normalité commence. À la suite de COVID-19, de nombreux aspects fondamentaux du secteur ont changé, notamment le comportement des clients, les revenus des entreprises et diverses caractéristiques des opérations de l’entreprise. Ainsi, certaines entreprises pourraient ne pas survivre à la crise.

Un communiqué du 8 juin 2021 du Bureau and Economic Analysis and U.S. The Census Bureau fait état de la reprise du marché américain. Le rapport décrit également la reprise du commerce international des États-Unis en juillet 2021. En avril 2021, les exportations du pays ont atteint 300 milliards de dollars, soit une augmentation de 13,4 milliards de dollars. En avril 2021, les importations s’élevaient à 294,5 milliards de dollars, en hausse de 17,4 milliards de dollars. Le COVID19 reste un problème important pour les économies du monde entier, comme en témoignent la baisse d’une année sur l’autre des exportations aux États-Unis entre avril 2020 et avril 2021 et l’augmentation des importations au cours de la même période. Le marché tente clairement de se redresser. Malgré cela, cela signifie qu’il y aura un impact direct sur les industries de la santé/TIC/chimie, ce qui créera un vaste marché pour le marché industriel des LED.

SEGMENTATION DU MARCHÉ MONDIAL DES LED INDUSTRIELLES

PAR PRODUIT :

– Lampes LED

– Luminaires LED

SUR CANDIDATURE :

– Éclairage intérieur

– Lumière d’extérieure

PAR L’UTILISATEUR FINAL

– Gaz de pétrole

– Exploitation minière

– Pharmaceutique

– Fabrication

– Autres

Accédez au rapport complet ici :

https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=AMR756

PAR RÉGION

– Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

o Mexique

– L’Europe 

o Royaume-Uni

o Allemagne

o France

o Russie

o Reste de l’Europe

– Asie-Pacifique

o Chine

o Japon

o Inde

o Australie

o Reste de l’Asie-Pacifique

– LAMEA

o Amérique Latine

o Moyen-Orient

o Afrique

Objectif du rapport :

Cette étude vise à déterminer la taille du marché de divers segments et pays avec des valeurs prévisionnelles pour les dix prochaines années.

Dans les régions et les pays étudiés, le rapport couvre à la fois les aspects qualitatifs et quantitatifs de l’industrie.

Il fournit également des informations détaillées sur les aspects cruciaux tels que les moteurs et les défis qui influenceront la croissance future du marché.

Le rapport comprendra également des opportunités d’investissement dans les micro-marchés pour les parties prenantes. De plus, une analyse approfondie des produits des principaux acteurs et du paysage concurrentiel.

Pour plus d’informations ou une requête ou une personnalisation avant d’acheter, visitez @

https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=AMR756

Quels aspects concernant le marché de l’analyse régionale sont inclus dans ce rapport?

Les régions géographiques couvertes par le rapport comprennent l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et la région Afrique.

Le rapport consiste en une analyse détaillée par région des tendances actuelles et futures du marché, fournissant des informations sur l’utilisation et la consommation des produits.

Le taux de croissance du marché dans chaque région, y compris leurs pays au cours de la période de prévision, est inclus dans le rapport sur le marché.

Sur la base de quels facteurs les principaux acteurs du marché sont-ils évalués dans ce rapport?

Le rapport propose une analyse détaillée des principales entreprises du marché à travers le monde.

Il fournit des détails sur les principaux fournisseurs impliqués sur le marché, y compris les acteurs clés

Un aperçu complet de chaque entreprise, y compris le profil de l’entreprise, les revenus générés, les prix des marchandises et

les produits fabriqués sont intégrés dans le rapport.

Les faits et chiffres sur les concurrents du marché ainsi que les points de vue des principaux acteurs du marché sont présentés dans le rapport.

Les récents développements, fusions et acquisitions liés aux principaux acteurs mentionnés sont fournis dans le rapport de marché.

Quelles sont les informations clés extraites du rapport ?

Des informations détaillées sur les facteurs estimés affecter la croissance du marché et la part de marché au cours de la période de prévision sont présentées dans le rapport.

Le rapport présente le scénario actuel et les perspectives de croissance future du marché dans diverses régions géographiques.

L’analyse du paysage concurrentiel sur le marché ainsi que les informations qualitatives et quantitatives sont livrées.

L’analyse SWOT est menée avec l’analyse Five Force de Porter.

L’analyse approfondie donne un aperçu du marché, soulignant le taux de croissance et les opportunités offertes par l’entreprise.

Parlez à nos analystes pour comprendre l’impact de COVID-19 sur votre entreprise :

https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=AMR756

À propos de Report Ocean :

Nous sommes le meilleur fournisseur de rapports d’études de marché de l’industrie. Report Ocean croit en la fourniture de rapports de qualité aux clients pour atteindre les objectifs de chiffre d’affaires et de résultat, ce qui augmentera votre part de marché dans l’environnement concurrentiel d’aujourd’hui. Report Ocean est une «solution unique» pour les particuliers, les organisations et les industries qui recherchent des rapports d’études de marché innovants.

Prenez contact avec nous:

Signaler l’océan :

Courriel : sales@reportocean.com

Adresse : 500 N Michigan Ave, Suite 600, Chicago, Illinois 60611 – ÉTATS-UNIS

Tél : +1 888 212 3539 (ÉTATS-UNIS – SANS FRAIS)

Site Web : https://www.reportocean.com/