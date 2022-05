Marché des laxatifs – Taille, segments, part et analyse des facteurs de croissance de l’industrie mondiale Rapport de recherche 2028

Le dernier marché mondial des laxatifs publié L’étude propose une évaluation critique de la dynamique de croissance clé, des avenues émergentes, des tendances d’investissement dans les principaux marchés régionaux, du paysage concurrentiel dans diverses régions et des stratégies des principaux acteurs. Les évaluations offrent également un aperçu de la part et de la taille de divers segments du marché mondial des laxatifs. Un rapport Laxatif de grande envergure comprend des informations de base, secondaires et avancées liées à la situation mondiale, aux tendances récentes, à la taille du marché, au volume des ventes, à la part de marché, à la croissance, à l’analyse des tendances futures, au segment et aux prévisions de 2022-2028. Le rapport est préparé en tenant compte du type de marché, du volume de l’organisation, de l’accessibilité sur site, du type d’organisation des utilisateurs finaux et de la disponibilité au niveau mondial dans des zones telles que l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud, l’Europe, l’Asie-Pacifique et le Moyen-Orient. et l’Afrique.

Rapprochez-vous des leaders du marché et des acteurs émergents du marché.

Obtenez un exemple gratuit de PDF du rapport @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-laxative-market

Le rapport de recherche sur le marché mondial des laxatifs fournit également les dernières données sur les entreprises et les tendances futures de l’industrie, vous permettant d’identifier les produits et les utilisateurs finaux qui stimulent la croissance des bénéfices et la productivité. Le rapport de marché répertorie les concurrents les plus importants et fournit une analyse stratégique de l’industrie des principaux facteurs influençant le marché. Le rapport comprend les prévisions, l’enquête et la discussion sur les tendances importantes de l’industrie, le volume du marché, les estimations de parts de marché et les profils des principaux acteurs de l’industrie. Le rapport de recherche sur le marché de l’industrie mondiale des laxatifs fournit des statistiques de l’état civil exclusives, des informations, des données, des tendances et des détails sur le paysage concurrentiel.

Portée du rapport

Par type (laxatifs osmotiques, laxatifs stimulants, laxatifs en vrac et laxatifs lubrifiants et émollients)

Par Saveurs (Avec Saveur et Sans Saveur), Par Source (Naturel, Synthétique et Autres)

Par indication (constipation chronique, syndrome du côlon irritable avec constipation, constipation induite par les opioïdes, constipation aiguë et autres), par mode d’achat (sur ordonnance et en vente libre)

Par forme posologique (comprimés, capsules, poudre, liquide et gels, suppositoires et autres), par voie d’administration (orale et rectale)

Par type de population (enfants et adultes)

Par canal de vente (hôpitaux, centres de soins pour personnes âgées, soins à domicile, pharmacies, épiciers/magasins de santé et de beauté et autres)

Certains des acteurs clés couverts sur le marché des laxatifs :

Boehringer Ingelheim International GmbH

GlaxoSmithKline plc

Bayer AG

Fresenius Kabi Autriche GmbH

Prestige Consumer Healthcare Inc

Procter & Gamble

Sun Pharmaceutical Industries Ltd

Sanofi

RAPPELLES TOI

Mallinckrodt

Hikma Pharmaceuticals PLC

Abbott

Avrio Santé SEC

Laboratoires du Dr Reddy Ltd

HERMÈS PHARMA

LNK INTERNATIONAL INC

Cipla Inc.

Albert David Ltée

Aspen Pharmacare Australia Pty Ltd

Salix PHARMACEUTIQUES

…..

Le rapport complet est disponible (y compris la table des matières complète, la liste des tableaux et des figures, les graphiques et le graphique) @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-laxative-market

Portée du rapport :

Le rapport de marché répertorie les concurrents les plus importants et fournit une analyse stratégique de l’industrie des principaux facteurs influençant le marché. Ce rapport vous aidera à établir un paysage du développement industriel et des caractéristiques du marché Laxatif. L’analyse du marché mondial des laxatifs est fournie pour les marchés internationaux, y compris les tendances de développement, l’analyse du paysage concurrentiel et l’état de développement des régions clés. Les politiques et les plans de développement sont discutés ainsi que les processus de fabrication et les structures de coûts sont également analysés. Ce rapport indique également la consommation d’importation / exportation, les chiffres de l’offre et de la demande, les prix, les coûts, les revenus et les marges brutes.

Selon la segmentation régionale, le marché Laxatif fournit les informations couvrant les régions suivantes:

Amérique du Nord

Amérique du Sud

Asie-Pacifique

L’Europe 

MEA (Moyen-Orient et Afrique)

Les pays clés de chaque région sont également pris en considération , tels que les États-Unis, le Canada, le Mexique, le Brésil, l’Argentine, la Colombie, le Chili, l’Afrique du Sud, le Nigeria, la Tunisie, le Maroc, l’Allemagne, le Royaume-Uni (UK), les Pays-Bas, Espagne, Italie, Belgique, Autriche, Turquie, Russie, France, Pologne, Israël, Emirats Arabes Unis, Qatar, Arabie Saoudite, Chine, Japon, Taïwan, Corée du Sud, Singapour, Inde, Australie et Nouvelle-Zélande, etc.

Scénario de marché des laxatifs

Les laxatifs sont un type de médicaments médicamenteux qui soulagent la constipation aiguë et le syndrome du côlon irritable en relâchant les selles et les selles. Les laxatifs sont également mis en œuvre avant les procédures intestinales et les laxatifs sont disponibles en vente libre (OTC)., ce qui signifie que les laxatifs peuvent être achetés sans ordonnance du médecin.

Les quatre principaux types de laxatifs sont les laxatifs osmotiques, les laxatifs stimulants, les laxatifs en vrac, les lubrifiants et les laxatifs émollients. Les laxatifs osmotiques avec électrolytes capturent les fluides dans l’intestin à partir des tissus en couches, ce qui rend les selles plus molles et plus faciles à évacuer. La durée du temps pris est de trente minutes à six heures pour travailler. Les exemples sont le golyte et le colyte sont des exemples de laxatif osmotique avec électrolytes. Les laxatifs osmotiques sans électrolytes sont le Macrogol 4000, un laxatif osmotique non résorbable biologiquement inerte. Il s’agit d’un traitement de première intention efficace et bien connu de la constipation idiopathique. Les laxatifs stimulants que sont le bisacodyl et le séné, soulèvent la muqueuse intestinale, qui sont le bisacodyl et le séné, soulèvent la muqueuse intestinale pour éradiquer les matières fécales. Les laxatifs les plus couramment utilisés sont le psyllium, un laxatif formant une masse. Il provoque une augmentation de la teneur en eau, ce qui la fait se déplacer davantage dans le tube digestif. Le mécanisme de l’action prend 12-72 heures.

Ce que propose notre rapport :

Portée de l’étude de marché sur les laxatifs avec types et applications

Analyse de la production et de la consommation par régions

Estimations des ventes et des revenus du marché des laxatifs par régions

Concurrence des fabricants avec répartition géographique, plans d’expansion

Analyse de la taille, de la part et des tendances de croissance du marché des laxatifs

Données de ventilation par différents pays et régions

Profils d’entreprise avec ventes, revenus, prix et marge brute, développements récents et analyse SWOT

Facteurs et tendances des prix des produits

Consommation de produits d’importation/exportation

Croissance du marché en termes de génération de revenus

Pour un rapport détaillé, cliquez ici @ https://www.databridgemarketresearch.com/inquire-before-buying/?dbmr=global-laxative-market

Analyse au niveau des régions et des pays :

Le rapport propose une évaluation exhaustive des différents marchés Laxatif par région et par pays tels que les États-Unis, le Canada, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l’Italie, la Russie, la Chine, le Japon, la Corée du Sud, Taïwan, l’Inde, l’Australie, l’Indonésie, la Thaïlande. , Malaisie, Philippines, Vietnam, Mexique, Brésil, Argentine, Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, Turquie, etc.

Le rapport inclut la taille du marché par pays et par région pour la période 2016-2029, par pays (régions), par type et par application, ainsi que par des acteurs pour l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine et Moyen-Orient et Afrique.

Portée du marché mondial des laxatifs et taille du marché

Le marché des laxatifs est segmenté en fonction du type, des saveurs, de la source, de l’indication, du mode d’achat, de la forme posologique, de la voie d’administration, du type de population, du canal de vente et du canal de distribution. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du type, le marché mondial des laxatifs est segmenté en laxatifs osmotiques, laxatifs stimulants, laxatifs en vrac et laxatifs lubrifiants et émollients. Les laxatifs osmotiques sont en outre divisés en laxatifs osmotiques avec électrolytes (polyéthylène glycol) comme le golyte, le colyte et autres et les laxatifs osmotiques sans électrolytes comme la solution d’hydroxyde de magnésium, les sels d’Epsom, le lactulose et autres. Les laxatifs stimulants sont en outre divisés en bisacodyl, huile de ricin, séné, phénolphtaléine et autres. Les laxatifs en vrac sont en outre divisés en psyllium, méthylcellulose, polycarbophile et autres. Les laxatifs lubrifiants et émollients sont ensuite divisés en huile minérale, suppositoires à la glycérine et autres. En 2021, Le segment des laxatifs stimulants domine le marché car ces laxatifs fonctionnent en provoquant une contraction rythmique des muscles intestinaux et en aidant à expulser ou à «stimuler» les selles. En outre, il est utilisé pour nettoyer les intestins avant un examen ou une chirurgie intestinale.

Sur la base des saveurs, le marché mondial des laxatifs est segmenté en avec saveur et sans saveur. Avec la saveur est encore divisé en fruits, à base de plantes et autres. En 2021, le segment des saveurs domine le marché car le goût d’un produit est l’un des attributs clés déterminant l’acceptabilité et la conformité des patients, ainsi que l’acceptation par le marché.

Sur la base de la source, le marché mondial des laxatifs est segmenté en naturel, synthétique et autres. Le naturel est divisé en psyllium, rhubarbe, séné et orme glissant. Le synthétique est en outre divisé en phénolphtaléine, bisacodyle, picosulfate et oxyphénisatine. En 2021, le segment synthétique domine le marché en raison de l’augmentation des investissements en R&D par les acteurs du marché publics et privés pour le développement et la production de laxatifs synthétiques et de la disponibilité des laxatifs synthétiques en tant que médicaments en vente libre.

Sur la base des indications, le marché mondial des laxatifs est segmenté en constipation chronique, syndrome du côlon irritable avec constipation, constipation induite par les opioïdes, constipation aiguë et autres. En 2021, le segment de la constipation chronique domine le marché en raison de l’augmentation des cas de constipation, des troubles gastriques et de la disponibilité facile des médicaments en vente libre pour la constipation.

Points stratégiques couverts dans la table des matières du marché mondial des laxatifs :

Chapitre 1: Introduction, produit moteur du marché Objectif de l’étude et portée de la recherche sur le marché Laxatif

Chapitre 2: Résumé exclusif – les informations de base du marché des laxatifs.

Chapitre 3: Affichage de la dynamique du marché – Moteurs, tendances et défis du laxatif

Chapitre 4: Présentation de l’analyse des facteurs du marché des laxatifs Porters Five Forces, chaîne d’approvisionnement / valeur, analyse PESTEL, entropie du marché, analyse des brevets / marques.

Chapitre 5 : Affichage de la taille du marché par type, utilisateur final et région 2010-2019

Chapitre 6: Évaluation des principaux fabricants du marché Laxatif qui comprend son paysage concurrentiel, son analyse par groupe de pairs, sa matrice BCG et son profil d’entreprise

Chapitre 7: Évaluer le marché par segments, par pays et par fabricants avec partage des revenus et ventes par pays clés (2021-2028).

Chapitre 8 & 9 : Affichage de l’annexe, de la méthodologie et de la source de données

Enfin, Laxative Market est une source précieuse de conseils pour les particuliers et les entreprises dans le cadre de la décision.

Merci d’avoir lu cet article; vous pouvez également obtenir une section individuelle par chapitre ou une version de rapport par région comme l’Amérique du Nord, l’Europe ou l’Asie.