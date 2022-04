Marché des lasers esthétiques et des dispositifs énergétiques par implant, par matériau, par utilisateurs finaux, par principaux acteurs clés – Analyse de la demande mondiale et perspectives d’opportunités 2030 | Progressant à un TCAC de 10,30 % pendant la période de prévision

Le rapport sur le marché des lasers esthétiques et des dispositifs énergétiques contient des informations détaillées sur les facteurs influençant la demande, la croissance, les opportunités, les défis et les contraintes. Il fournit des informations détaillées sur la structure et les perspectives des industries mondiales et régionales. En outre, le rapport comprend des données sur la recherche et le développement, les lancements de nouveaux produits, les réponses des produits des marchés mondiaux et locaux par les principaux acteurs. L’analyse structurée offre une représentation graphique et une répartition schématique du marché des lasers esthétiques et des dispositifs énergétiques par région.

Le marché mondial des lasers esthétiques et des dispositifs énergétiques était évalué à 4 593,38 millions de dollars en 2019 et devrait atteindre 9 543,87 millions de dollars d’ici 2027, enregistrant un TCAC de 10,30 % de 2021 à 2027.

Les Centers for Medicare and Medicaid Services rapportent que les dépenses de santé aux États-Unis ont augmenté de 4,6 % pour atteindre 3,8 billions de dollars américains en 2019, soit 11 582 dollars américains par personne, et représentaient 17,7 % du PIB. De plus, le gouvernement fédéral représentait 29,0 % des dépenses totales de santé, suivi des ménages (28,4 %). Les gouvernements des États et locaux représentaient 16,1 % des dépenses totales de soins de santé, tandis que les autres revenus privés représentaient 7,5 %.

Cette étude vise à définir la taille du marché et à prévoir les valeurs pour différents segments et pays au cours des huit prochaines années. L’étude vise à inclure des perspectives qualitatives et quantitatives sur l’industrie dans les régions et les pays couverts dans le rapport. Le rapport décrit également les facteurs importants, tels que les facteurs moteurs et les défis, qui détermineront la croissance future du marché.

Les lasers esthétiques et les appareils énergétiques sont utilisés pour le traitement des dommages causés par le soleil à la peau, aux rides et aux lésions indésirables. Ceux-ci sont également utilisés pour traiter l’acné et enlever les tatouages. L’augmentation de l’incidence des lésions cutanées et les changements rapides des modes de vie sont les facteurs qui propulsent la croissance du marché des lasers esthétiques et des appareils énergétiques.

Ces appareils améliorent la physiologie de la peau ridée et vieillissante et sont utilisés par de nombreuses personnes qui souhaitent améliorer ou rajeunir leur apparence. Il existe de nombreuses procédures techniques employées pour la rectification du processus de traitement esthétique. Les technologies esthétiques basées sur les lasers et les dispositifs énergétiques ont évolué depuis le début des années 1990 et ont subi un changement rapide depuis lors. Actuellement, les dispositifs esthétiques disponibles sont entièrement automatisés.

Un communiqué du 8 juin 2021 du Bureau and Economic Analysis and U.S. The Census Bureau fait état de la reprise du marché américain. Le rapport décrit également la reprise du commerce international des États-Unis en juillet 2021. En avril 2021, les exportations du pays ont atteint 300 milliards de dollars, soit une augmentation de 13,4 milliards de dollars. En avril 2021, les importations s’élevaient à 294,5 milliards de dollars, en hausse de 17,4 milliards de dollars. Le COVID19 reste un problème important pour les économies du monde entier, comme en témoignent la baisse d’une année sur l’autre des exportations aux États-Unis entre avril 2020 et avril 2021 et l’augmentation des importations au cours de la même période. Le marché tente clairement de se redresser. Malgré cela, cela signifie qu’il y aura un impact direct sur les industries de la santé / des TIC / de la chimie, ce qui créera un vaste marché pour le marché des lasers esthétiques et des dispositifs énergétiques.

Les approbations de ces appareils par la FDA pour les traitements médicaux en raison des progrès technologiques continus stimulent la croissance du marché des lasers esthétiques et des appareils énergétiques. En outre, l’augmentation de la demande de procédures mini-invasives ou de procédures non invasives, le coût inférieur de ces procédures par rapport aux chirurgies et les procédures rapides propulsent la croissance du marché. Cependant, les stigmates sociaux et le manque de politiques de remboursement appropriées freinent la croissance du marché. En outre, l’augmentation des revenus disponibles et la tendance à la hausse des modifications corporelles dans les pays en développement, tels que l’Inde et la Chine, devraient créer des opportunités lucratives pour le marché dans un avenir proche.

Le marché des lasers esthétiques et des dispositifs énergétiques est segmenté en fonction du produit, de la technologie, de l’application et de l’utilisateur final. Par produit, il est divisé en appareils de resurfaçage au laser, appareils de remodelage corporel et appareils d’ophtalmologie esthétique. Les dispositifs de resurfaçage au laser sont en outre divisés en dispositifs de resurfaçage cutané ablatif fractionné et en dispositifs de resurfaçage au laser conventionnels. Le segment des appareils de remodelage corporel est en outre divisé en appareils de liposuccion, appareils de réduction des graisses, appareils de réduction de la cellulite et appareils de raffermissement de la peau non chirurgicaux.

Par technologie, il est fragmenté en technologie à base de laser, technologie à base de lumière et technologie à base d’énergie. La technologie basée sur la lumière est en outre divisée en technologie de contrôle dynamique des impulsions (DPC) et en technologie de lumière pulsée intense (IPL). Les technologies basées sur l’énergie sont classées en technologie UV, technologie infrarouge, technologie basée sur l’aspiration, technologie radiofréquence et technologie basée sur les basses températures. Par application, il est classé en épilation, élimination des cicatrices ou resurfaçage de la peau, rajeunissement de la peau, raffermissement de la peau et autres. Par utilisateur final, il est divisé en centres multi-spécialités, centres autonomes et centres et cliniques de chirurgie esthétique.

Le rapport fournit une analyse concurrentielle approfondie et des profils des principaux acteurs du marché tels que Abbvie Inc. (Allergen), Solta Medical (filiale de Bausch Health Companies Inc), Candela Medical, Hologic, Inc., Energist Medical Group, Fotona, Inc., Lumenis, Ltd., Lutronic, Inc., Sisram Medical Ltd. et Sciton, Inc.

PRINCIPAUX AVANTAGES POUR LES PARTIES PRENANTES

– L’étude présente une analyse approfondie du marché mondial des dispositifs esthétiques laser et énergétiques ainsi que les tendances actuelles et les estimations futures de 2019 à 2027 pour élucider les poches d’investissement imminentes.

– Une analyse complète des facteurs qui stimulent et limitent la croissance du marché est fournie.

– L’identification des facteurs déterminants pour changer le scénario de marché, l’augmentation des opportunités et la reconnaissance des principaux acteurs pouvant influencer ce marché à l’échelle mondiale et régionale sont fournies dans le rapport.

– Les acteurs clés sont profilés et leurs stratégies sont analysées en profondeur pour comprendre les perspectives concurrentielles du marché.

LISTE DES ACTEURS CLÉS PROFILÉS DANS LE RAPPORT

– Abbvie inc.(Allergène)

– Candela Medical

– Hologic, Inc.

– Groupe Médical Énergiste

– Fotona, Inc.

– Lumenis, Ltd.

– Lutronic, Inc.

– Sisram Medical Ltd.

– Solta Medical

– Sciton, Inc.

SEGMENTS CLÉS DU MARCHÉ

Par produit

– Appareils de resurfaçage au laser

o Dispositifs de relissage fractionnel ablatif de la peau

o Appareils de resurfaçage au laser conventionnels

– Appareils de remodelage du corps

o Appareils de liposuccion

o Dispositifs de réduction de graisse

o Appareils de réduction de la cellulite

o Dispositifs de resserrement de la peau non chirurgicaux

– Dispositifs d’Ophtalmologie Esthétique

Par technologie

– Technologie basée sur le laser

– Technologie basée sur la lumière

o Technologie Dynamic Pulse Control (DPC)

o Technologie de lumière pulsée intense (IPL)

– Technologie basée sur l’énergie

o Technologie UV

o Technologie infrarouge

o Technologie basée sur l’aspiration

o Technologie radiofréquence

o Technologie basée sur la basse température

Par demande

– Épilation

– Élimination des cicatrices/resurfaçage de la peau

– Rajeunissement de la peau

– Raffermissement de la peau

– Autres

Par utilisateur final

– Centres multi-spécialités

– Centres autonomes

– Centres/Cliniques de Chirurgie Esthétique

Par région

– Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

o Mexique

– L’Europe 

o Allemagne

o France

o Royaume-Uni

o Italie

o Espagne

o Reste de l’Europe

– Asie-Pacifique

o Chine

o Japon

o Corée du Sud

o Taïwan

o Reste de l’Asie-Pacifique

– LAMEA

o Moyen-Orient

o Amérique Latine

o Reste du LAMEA

Quels sont les aspects de ce rapport qui se rapportent à l’analyse régionale ?

Les régions géographiques du rapport comprennent l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Le rapport fournit une analyse complète des tendances du marché, y compris des informations sur l’utilisation et la consommation au niveau régional.

Les rapports sur le marché incluent les taux de croissance de chaque région, y compris leurs pays, au cours des prochaines années.

Comment sont évalués les principaux acteurs du marché ?

Ce rapport fournit une analyse complète des principaux concurrents sur le marché.

Le rapport comprend des informations sur les principaux fournisseurs du marché.

Le rapport fournit un aperçu complet de chaque entreprise, y compris son profil, la génération de revenus, le coût des marchandises et les produits fabriqués.

Le rapport présente les faits et les chiffres sur les concurrents du marché, ainsi que les points de vue des principaux acteurs du marché.

Un rapport de marché comprend des détails sur les développements récents du marché, les fusions et les acquisitions impliquant les principaux acteurs mentionnés.

Voici les questions auxquelles répond le rapport sur le marché :

Quels sont les objectifs du rapport ?

Ce rapport de marché montre la taille du marché prévue pour le marché des appareils de gestion de la douleur à la fin de la période de prévision. Le rapport examine également les tailles de marché historiques et actuelles.

Sur la base de divers indicateurs, les graphiques présentent la croissance d’une année sur l’autre (%) et le taux de croissance annuel composé (TCAC) pour la période de prévision donnée.

Le rapport comprend un aperçu du marché, sa portée géographique, sa segmentation et les performances financières des principaux acteurs.

Le rapport examine l’état actuel de l’industrie et les opportunités de croissance potentielles en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique, en Europe, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique.

Le rapport de recherche comprend divers facteurs contribuant à la croissance du marché.

Le rapport analyse le taux de croissance, la taille du marché et la valorisation du marché pour la période de prévision.

Quels facteurs sont pris en considération lors de l’évaluation des principaux acteurs du marché?

Le rapport analyse en détail les entreprises du monde entier.

Le rapport donne un aperçu des principaux fournisseurs du marché, y compris des acteurs clés.

Les rapports incluent des informations sur chaque fabricant, telles que les profils, les revenus, les prix des produits et d’autres informations pertinentes sur les produits fabriqués.

Ce rapport comprend une comparaison des concurrents du marché et une discussion des points de vue des principaux acteurs.

Les rapports de marché fournissent des informations sur les développements récents, les fusions et les acquisitions impliquant des acteurs clés.

Quelles sont les principales conclusions du rapport ?

Ce rapport fournit des informations complètes sur les facteurs qui devraient influencer la croissance du marché et la part de marché à l’avenir.

Le rapport présente l’état actuel du marché et les perspectives d’avenir pour diverses régions géographiques.

Ce rapport fournit des informations qualitatives et quantitatives sur le paysage concurrentiel du marché.

Combiné à l’analyse des cinq forces de Porter, il sert d’analyse SWOT et d’analyse du paysage concurrentiel.

Il fournit une analyse approfondie du marché, mettant en évidence ses taux de croissance et ses opportunités de croissance.

