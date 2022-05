Marché des lasers esthétiques / cosmétiques segmenté par produit, principaux fabricants, tendances géographiques et devrait atteindre 1 400,0 millions USD d’ici 2029

Le rapport d’étude de marché sur les lasers esthétiques / cosmétiques fournit aux clients des informations sur leur scénario commercial avec lesquelles ils peuvent élaborer des stratégies commerciales pour prospérer sur le marché. Selon ce rapport de marché, le marché mondial devrait connaître un taux de croissance modérément plus élevé au cours de la période de prévision. Cela peut être soumis aux mouvements d’acteurs ou de marques clés qui incluent des développements, des lancements de produits, des coentreprises, des fusions et des acquisitions qui, à leur tour, changent la face mondiale de l’industrie. Le rapport sur le marché des lasers esthétiques / cosmétiques prend également en compte le profilage stratégique des principaux acteurs du marché, l’analyse globale de leurs compétences de base, et maintient donc le paysage concurrentiel du marché devant le client.

Le marché mondial des lasers cosmétiques esthétiques était évalué à 536,46 millions USD en 2021 et devrait atteindre 1 400,0 millions USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 11,3 % au cours de la période de prévision 2022-2029. Les «lasers multiplateformes» représentent le plus grand segment de type sur le marché des lasers cosmétiques esthétiques au cours de la période prévue en raison des systèmes hybrides évolutifs et évolutifs, de la flexibilité et de la polyvalence de plusieurs systèmes autonomes dans un seul package. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Définition du marché

Les lasers cosmétiques ou esthétiques sont essentiellement les dispositifs médicaux utilisés à des fins cosmétiques traitements utilisant l’approche de photothermolyse sélective, qui utilise un faisceau lumineux bref et focalisé d’une longueur d’onde spécifique pour créer un effet thermique qui détruit les cellules indésirables. Ces lasers sont utilisés pour une variété d’opérations, y compris le détatouage, l’élimination des rides, l’élimination de l’acné et des cicatrices, l’épilation et le rajeunissement de la peau. Le traitement pour l’élimination de diverses formes de cicatrices, telles que les dommages causés par le soleil, le mélisme et les taches de vieillesse, fait partie du segment de l’acné et de l’élimination des cicatrices, qui devrait se développer à l’avenir. Un laser ablatif, qui vaporise la couche supérieure de la peau lésée, et un laser non ablatif, qui pénètre plus profondément dans la peau sans détruire la couche superficielle, sont les deux types de traitements au laser utilisés. Les lasers esthétiques sont utilisés pour éliminer les rides, les poils, les lésions pigmentées et les tatouages, entre autres.

Métrique du rapport Des détails Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Années historiques 2020 (personnalisable de 2019 à 2014) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en millions USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Par type (lasers autonomes, lasers multiplateformes), application (épilation, rajeunissement de la peau, lésions vasculaires, acné et cicatrices, lésions pigmentées et détatouage, jambes et varices, autres applications), utilisateur final (cliniques privées, hôpitaux, Spas médicaux) Pays couverts États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, Italie, Royaume-Uni, France, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Suisse, Turquie, Russie, Reste de l’Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines , Reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud, Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique Acteurs du marché couverts Aerolase Corp (États-Unis), Alma Lasers, (Israël), Mindray DS USA, Inc., (États-Unis), Cutera, (États-Unis), Cynosure, (États-Unis), El.En. SpA (Italie), Lumenis Be Ltd. (Israël), Sciton, (États-Unis), AMI INDUSTRIES, INC. (États-Unis), CANON MEDICAL SYSTEMS CORPORATION (Japon), CHISON Medical Technologies Co., Ltd., (Chine), SharpLight Technologies Inc., (Canada), Aerolase (États-Unis), Bausch & Lomb Incorporated (Canada), Candela Medical (États-Unis) et Bausch Health Companies Inc., (Canada)

Dynamique du marché des lasers cosmétiques esthétiques

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des avantages, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail comme ci-dessous:

Conducteurs

Procédures esthétiques croissantes

La croissance de diverses procédures telles que le détatouage, le rajeunissement de la peau, l’épilation, les rides, l’acné et l’élimination des cicatrices, entre autres, est le facteur le plus important de la croissance de ce marché. La prise de conscience accrue de l’apparence physique, qui incline la population vers ces procédures cosmétiques, devrait également accélérer la croissance globale du marché.

Croissance des investissements et avancées

De plus, les diverses avancées techniques dans le domaine des lasers esthétiques/cosmétiques et l’augmentation du tourisme médical sont estimées générer des opportunités lucratives pour le marché. L’augmentation des activités de recherche et développement sur le marché et l’augmentation des avancées technologiques augmenteront encore le taux de croissance du marché des lasers cosmétiques esthétiques à l’avenir.

En outre, l’expansion du secteur de la santé, la demande croissante de traitements esthétiques non invasifs ainsi que la modernisation des techniques de soins de santé devraient également alimenter la croissance du marché. La prise de conscience croissante des avantages des procédures au laser, l’augmentation des dépenses de santé et l’augmentation de la demande des économies émergentes devraient également amortir la croissance du marché.

Contraintes/Défis

Directives strictes

D’autre part, l’augmentation des directives de sécurité strictes pour les procédures esthétiques et des réglementations de sécurité pour les dispositifs esthétiques devrait entraver la croissance du marché.

En outre, la disgrâce communautaire liée aux traitements cosmétiques et le coût élevé du traitement esthétique ou cosmétique devraient défier le marché des lasers cosmétiques esthétiques au cours de la période de prévision 2022-2029.

Ce rapport sur le marché des lasers cosmétiques esthétiques fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans réglementations du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des lasers cosmétiques esthétiques, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’ analyste , notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Scénario de marché des lasers esthétiques / cosmétiques

Selon Data Bridge Market Research, le marché des lasers esthétiques/cosmétiques dans les régions en développement connaît une croissance en termes de taux d’adoption, en raison de la demande croissante de procédures esthétiques non invasives, de l’évolution du mode de vie, des progrès et du développement dans la région et de la réduction des coûts de procédure. .

Maintenant, la question est de savoir quelles sont les régions que les acteurs du marché des lasers esthétiques/cosmétiques devraient cibler ? Data Bridge Market Research a prévu que les leaders du marché cibleraient les régions en développement d’Amérique du Nord pour les aider à atteindre un meilleur volume de génération de revenus.

Le marché des lasers esthétiques/cosmétiques devient chaque année plus compétitif, l’épilation étant actuellement la plus grande application du marché pour la période prévue de 2019 à 2026. Le nouveau rapport de Data Bridge Market Research met en évidence les principaux facteurs de croissance et opportunités sur le marché des lasers esthétiques/cosmétiques.

Développement du marché des lasers esthétiques / cosmétiques

NY Laser Outlet a annoncé le lancement de sa division NYLO Aesthetics en octobre 2019, qui a la capacité de fournir les dernières innovations dans le domaine des lasers non invasifs et des lasers médicaux. Cette nouvelle division comprend JetPeel, Reshape, Horizon, EmCyte Pure PRP et Ready Medical. L’objectif principal du lancement est de répondre à la demande croissante du marché esthétique et de leur fournir des solutions avancées.

Impact post-Covid-19 sur le marché des lasers cosmétiques esthétiques

Le marché des lasers cosmétiques esthétiques a été largement impacté par l’épidémie de COVID-19 . Les comportements des consommateurs en matière de beauté ont été fortement affectés en raison de la pandémie. L’imposition des restrictions de confinement et de distanciation sociale par le gouvernement pour freiner l’épidémie de COVID-19 a conduit à