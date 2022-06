Marché des laryngoscopes 2022 – Analyse détaillée de la demande actuelle de l’industrie avec prévisions de croissance d’ici 2028

Le rapport de marché présente les meilleures solutions de marché et d’affaires à l’industrie sur ce marché en pleine révolution pour prospérer sur le marché. La définition du marché donne la portée d’un produit particulier en ce qui concerne les facteurs moteurs et les contraintes du marché. Avec l’étude de marché systématique et complète, ce rapport de recherche commerciale fournit les faits associés à tout sujet dans le domaine du marketing pour l’industrie. Les informations et les aperçus du marché soulignés dans les aident à maximiser ou à minimiser la production de biens en fonction des conditions de la demande.

Les données statistiques mentionnées dans le rapport d’analyse de marché sont symbolisées à l’aide de graphiques qui simplifient la compréhension des faits et des chiffres. Grâce à l’analyse approfondie des concurrents couverte dans ce rapport, les entreprises peuvent évaluer ou analyser les forces et les points faibles des concurrents, ce qui aide à élaborer des stratégies commerciales supérieures pour leur propre produit. Les prévisions, analyses, évaluations et estimations effectuées dans ce rapport crédible sont toutes basées sur des outils et des techniques bien établis tels que l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter. Le rapport d’étude de marché est un excellent support pour les entreprises de toutes tailles, qu’elles soient grandes, moyennes ou petites.

Analyse concurrentielle : marché mondial des laryngoscopes

Certains des principaux acteurs opérant sur ce marché sont Teleflex Incorporated, Olympus Corporation, Welch Allyn, Ambu A/S., HOYA Corporation, Stryker, Henke-Sass, Wolf GmbH, Fujifilm Corporation, Medtronic, Salter Labs, Smiths Medical entre autres.

Le marché mondial des laryngoscopes devrait atteindre un TCAC de 10,2 % au cours de la période de prévision de 2019 à 2026. Marché mondial des laryngoscopes par type (flexible, rigide), système de visualisation (laryngoscopes vidéo, laryngoscopes à fibre), accessoires (poignées, lames, fibre Bundles, Shell and Caps, Sets & Kits, Cytology Brush, Bulbs, Battery holders, Bags, Others), Application (Diagnostic, Surgical), End User (Hôpitaux, Cliniques spécialisées, Centres ambulatoires, Centres chirurgicaux, Autres), Géographie (Nord Amérique, Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique) – Tendances et prévisions du secteur jusqu’en 2026

La laryngoscopie est utilisée dans la visualisation et l’examen du larynx. Un laryngoscope est un appareil composé de lames, d’une source lumineuse et d’une poignée. La source de lumière à fibre optique est utilisée dans l’éclairage et la visualisation de l’entrée laryngée interne sous vision directe ou ligne de visée facilitant le placement d’un tube trachéal au-delà des cordes vocales. La procédure de laryngoscopie est classée en deux formes telles que la laryngoscopie directe et la laryngoscopie indirecte. En laryngoscopie directe, les lames de laryngoscopes sont utilisées pour la visualisation directe de l’ouverture trachéale et de l’ouverture glottique du patient par le laryngoscopiste. La lame de laryngoscope se compose de 3 composants tels qu’une spatule, une bride et une pointe. La spatule traverse la surface de la langue, flasque servant au déplacement de la langue et embout servant au soulèvement direct ou indirect de l’épiglotte. La laryngoscopie directe est une technique standard pour l’intubation trachéale alors que dans la laryngoscopie indirecte, les patients ne sont pas nécessaires pour la visualisation directe de la corde vocale.

Lancement de produit:

En octobre 2018, Olympus Corporation a présenté l’OER-Mini pour les endoscopes ORL. L’OER-Mini pour endoscopes ORL est un retraiteur endoscopique de table spécialement conçu pour éliminer les étapes manuelles de retraitement des endoscopes grâce à une désinfection de haut niveau afin d’améliorer l’efficacité du retraitement. Cela a aidé Olympus à fournir une option de traitement plus simple et plus rapide aux patients et à avoir une forte présence sur le marché.

En octobre 2017, Ambu A/S a lancé aScope 4 et vivasight. Le lancement du produit aidera Ambu A/S. dans l’expansion de son activité d’endoscopie.

En décembre 2016, BD a lancé une seringue préremplissable avancée pour l’injection d’un volume plus élevé de produits biologiques. Cela aidera à réduire le nombre d’injections nécessaires. La société bénéficiera de ce lancement de produit car il améliorera le portefeuille de produits de la société.

Tendances du marché :

Le marché mondial des laryngoscopes est segmenté en cinq segments notables basés sur le type, le système de visualisation, l’application, les accessoires et l’utilisateur final.

Sur la base du type, le marché est segmenté en rigide et flexible. En 2019, le segment flexible devrait être en tête avec les actions et croître avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision de 2019 à 2026.

Sur la base du système de visualisation, le marché est segmenté en laryngoscopes vidéo et laryngoscopes à fibre. Les laryngoscopes vidéo sont en outre segmentés en laryngoscopes vidéo canalisés et en laryngoscopes vidéo non canalisés en fonction des types. En 2019, le segment des vidéolaryngoscopes devrait être en tête avec les actions. Cependant, le segment des laryngoscopes à fibre est en croissance avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision de 2019 à 2026.

Sur la base de l’application, le marché est segmenté en diagnostique et chirurgical. En 2019, le segment de diagnostic devrait être en tête avec les actions et atteindra le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision de 2019 à 2026.

Sur la base des accessoires, le marché est segmenté en poignées, lames, faisceaux de fibres, coques et capuchons, ensembles et kits, brosse de cytologie, ampoules, supports de batterie, sacs et autres. Les poignées sont en outre segmentées en poignées conventionnelles, poignées à fibre optique, poignées à LED. En fonction des types, les lames sont ensuite divisées en lames réutilisables et en lames jetables. En 2019, le segment des poignées devrait être en tête avec les actions. Cependant, le segment des lames est en croissance avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision de 2019 à 2026.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché est segmenté en hôpitaux, cliniques spécialisées, centres ambulatoires, centres chirurgicaux et autres. En 2019, le segment des hôpitaux devrait être en tête avec les actions et atteindra le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision de 2019 à 2026.

