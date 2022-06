Marché des lames de microscopes et des lamelles couvre-objets: tendances mondiales, part, taille de l’industrie, croissance, demande, opportunités et prévisions d’ici 2029

Une lame de microscope est un mince morceau de verre utilisé dans les microscopes pour examiner divers spécimens. En règle générale, le spécimen est placé sur une lame, puis inséré dans le microscope pour examen. La lamelle, également connue sous le nom de verre de couverture, est généralement utilisée pour couvrir l’échantillon dans une lame de microscope. L’utilisation croissante des microscopes par les chercheurs, les pathologistes et autres soutient l’expansion du marché.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des lames de microscopes et des lamelles couvre-objets, qui était de 2308,6 millions USD en 2021, monterait en flèche jusqu’à 3679,56 millions USD d’ici 2029, et devrait subir un TCAC de 6,00% au cours de la période de prévision 2022 à 2029. En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend également une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, l’analyse du pipeline , analyse des prix et cadre réglementaire.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des lames et des lamelles de microscopes sont:

Thermo Fisher Scientific Inc. (États-Unis), Waldemar Knittel Glasbearbeitungs GmbH (Allemagne), BRG Biomedicals (Inde), Corning Incorporated (États-Unis), Leica Biosystems Nussloch GmbH (Allemagne), Belden Inc. (États-Unis), Globe Scientific Inc. (États-Unis) ), DWK Life Sciences (Allemagne), Paul Marienfeld GmbH and Co. KG (Allemagne), CHEMGLASS (États-Unis), MUTO PURE CHEMICALS CO.,LTD. (Japon), Canadian Scientific Lab Systems Inc. (Canada), Citotest Labware Manufacturing Co.,Ltd. (Chine), Jiangsu Huida Medical Instruments Co., Ltd (Chine)

Lames de microscopes et dynamique du marché des lamelles couvre-objets

Conducteurs

Utilisations croissantes des microscopes

La demande croissante de lames de microscope par les chercheurs et les pathologistes, l’augmentation de la croissance de l’industrie de la santé dans le monde et la disponibilité facile d’appareils avancés et améliorés sont quelques-uns des facteurs majeurs et vitaux qui augmenteront probablement la croissance du marché des lames de microscope et des lamelles. dans les hôpitaux, laboratoires et autres lieux.

Augmentation des niveaux d’investissement pour la fréquence des produits avancés

Parallèlement au nombre croissant d’activités de recherche et développement, qui contribueront davantage en générant d’énormes opportunités, le marché des lames de microscopes et des lamelles couvre-objets augmentera au cours de la période prévue susmentionnée, et la demande croissante de lames de microscopes par les chercheurs et les pathologistes en est un autre. facteur qui anime le marché.

Adoption croissante dans les applications de recherche scientifique

La demande croissante de microscopes et le financement croissant des activités de recherche liées à la biologie à travers le monde propulsent les facteurs de croissance.

Opportunités

La prise de conscience accrue des avantages des lames de microscope et des lamelles couvre-objets parmi les médecins et les patients générera d’énormes perspectives potentielles pour l’industrie. Outre le nombre croissant d’activités de recherche et développement, qui contribueront davantage en créant d’énormes opportunités, le marché des lames de microscope et des lamelles couvre-objets augmentera au cours de la période de prévision 2022 à 2029.

Contraintes/Défis

Dans le délai prévu mentionné ci-dessus, les coûts élevés liés à la consommation de lames de microscope et de lamelles serviront probablement de facteur de limitation du marché pour la croissance des lames de microscope et des lamelles. Lorsque les montures humides sont placées sous le microscope, la chaleur de la lumière du microscope évapore l’eau, les faisant sécher plus rapidement. Si cela se produit, ajoutez simplement quelques gouttes de liquide supplémentaires.

Il y a 15 chapitres à afficher sur le marché Microscopes Slides and Cover Slip Market

Chapitre 1, Aperçu pour décrire la définition, les spécifications et la classification du marché des lames de microscope et des lamelles de couverture, applications [entreprises, particuliers et autres], segment de marché par types, sur site et basé sur le cloud;

Chapitre 2, objectif de l’étude.

Chapitre 3, Méthodologie de recherche, mesures, hypothèses et outils d’analyse

Chapitre 4 et 5, Analyse des tendances du marché des lames de microscope et des lamelles de couverture, moteurs, défis par comportement du consommateur, canaux de commercialisation, analyse de la chaîne de valeur

Chapitre 6 et 7, pour montrer l’analyse du marché des lames et des lamelles de microscopes, l’analyse de segmentation, les caractéristiques;

Chapitre 8 et 9, pour montrer les cinq forces (pouvoir de négociation des acheteurs/fournisseurs), les menaces pesant sur les nouveaux entrants et l’état du marché ;

Chapitre 10 et 11, pour montrer l’analyse par segmentation régionale [Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, etc.], comparaison, pays leaders et opportunités ; Comportement du client

Chapitre 12, pour identifier le cadre décisionnel majeur accumulé par les experts de l’industrie et les décideurs stratégiques ;

Chapitre 13 et 14, sur le paysage concurrentiel (classification et classement du marché)

Le chapitre 15 traite du canal de vente du marché In Microscopes Slides and Cover Slip Market, des résultats et des conclusions de la recherche, de l’annexe et de la source de données.

Si vous optez pour le marché mondial des lames de microscopes et des lamelles couvre-objets ; alors ci-dessous l’analyse par pays serait incluse :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Italie, Pays nordiques, Espagne, Suisse et Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Australie, Nouvelle-Zélande, Corée du Sud, Inde, Asie du Sud-Est et reste de l’APAC)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Chili, Colombie, Reste des pays, etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Turquie, Nigéria, Afrique du Sud, reste de la MEA

