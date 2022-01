Marché des kits de test à domicile en Europe par entreprises, croissance, analyse des concurrents, nouvelles technologies et prévisions jusqu’en 2028

Ce rapport d’analyse de l’industrie est orienté objet et est produit en combinant une expérience splendide de l’industrie, des solutions de talent, une connaissance de l’industrie et les outils et technologies les plus récents.

Le marché des kits de test à domicile devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché est en croissance avec un TCAC de 5,1% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 2 190,87 millions de dollars d’ici 2028. La sensibilisation accrue à la santé parmi les gens aide le marché des kits de test à domicile à croître à un rythme important.

Principaux concurrents clés du marché :

Abbott

Laboratoires ACON, Inc.

Rapikit

BTNX INC.

Laboratoires biolytiques inc.

OraSure Technologies, Inc.

BD

Cardinal Santé

B. Braun Melsungen SA

Piramal Enterprises Ltd.

PRIMA Lab SA

Siemens Santé GmbH

Quidel Corporation

Société Bionime

SA Scientifique

Par région

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, etc.)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

Sujets clés couverts :

1. Introduction

2. Méthodologie de recherche

3. Résumé

4. Dynamique du marché

4.1 Moteurs de croissance

4.2 Défis

5. Aperçu de l’industrie du contrôle d’accès

5.1 Segmentation de l’

industrie 5.2 Paysage de l’industrie

5.3 Matrice des fournisseurs

5.4 Paysage technologique et de l’innovation

6. Marché du contrôle d’accès, Par région

6.1 Amérique du Nord

6.2 Marché et prévisions

6.3 Volume et prévisions

6.4 Europe occidentale

6.5 Japon

6.6 Chine

6.7 Autres pays

7. Méthode/technologie

7.1 Microbiologie traditionnelle

7.2 Marché et prévisions

7.3 Volume et prévisions

7.4 Diagnostics moléculaires

7.5 Immunodiagnostic

8. Profil de l’

entreprise 8.1 Présentation de l’entreprise

8.2 Données financières

8.3 Paysage des produits

8.4 Perspectives stratégiques

8.5 Analyse SWOT

Une partie des principaux points saillants de la table des matières couvre :

– Philosophie et portée

– Résumé principal

– Aperçu de l’industrie du

contrôle d’accès – Marché du contrôle d’accès, par région

– Profil de l’organisation

Portée et taille du marché des kits de test à domicile en Europe

Le marché des kits de test à domicile est segmenté en fonction du type de test, du type, de l’âge, du type d’échantillon, de l’utilisation et des canaux de distribution. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du type de test, le marché des kits de test à domicile est segmenté en test de grossesse, kit de test VIH, diabète, maladies infectieuses , tests de glycémie, kit de test de prédiction de l’ovulation, kit de test de toxicomanie et autres types de tests. En 2021, le segment des tests de glycémie augmentera le marché des kits de test à domicile en raison de la sensibilisation croissante des gens à rester en bonne santé. Sur la base du type, le marché des kits de test à domicile est segmenté en cassette , bande, midstream, panneau de test, carte dip et autres types de formulaires. En 2021, le segment des cassettes domine le marché global des kits de test à domicile, car les gens adoptent des auto-tests pour vérifier leur état de santé dans le confort de leur domicile à faible coût.



Sur la base de l’âge, le marché des kits de test à domicile est segmenté en pédiatrie, adulte et gériatrie . En 2021, le segment des adultes détient la part de marché maximale des kits de test à domicile, car l’auto-test est très pratique, économique et assure la confidentialité de la personne.

Sur la base du type d’échantillon, le marché des kits de test à domicile a été segmenté en types d’échantillons d’ urine, de sang, de salive et d’autres. En 2021, le segment de l’urine domine le marché des kits de test à domicile, car l’augmentation de la capacité de test et les politiques gouvernementales favorables aux autotests stimulent la croissance du segment.

Sur la base de l’utilisation, le marché des kits de test à domicile est segmenté en jetables et réutilisables. En 2021, le segment jetable augmente le marché des kits de test à domicile en raison de la forte prévalence du VIH qui a alimenté l’adoption des kits d’autotest du VIH.

Sur la base des canaux de distribution, le marché des kits de test à domicile est segmenté en pharmacies de détail, pharmacies, supermarchés/hypermarchés et pharmacies en ligne. En 2021, le segment des pharmacies de détail détient la forte part du marché des kits de test à domicile en raison des initiatives gouvernementales favorables visant à sensibiliser la population.

Merci d’avoir lu cet article, vous pouvez également obtenir des sections individuelles par chapitre ou des versions de rapport par région comme l’Amérique du Nord, l’Europe ou l’Asie.

Caractéristiques du rapport :

1. Aperçu détaillé du marché parent

2. Évolution de la dynamique du marché de l’industrie

3. Stratégies des principaux acteurs et offres de produits

4. Moteurs et contraintes du marché

5. Évolutions clés du marché

Points saillants de l’étude de ce rapport d’étude de marché :

1. Analyser la taille du marché et en déduire les principales tendances.

2. Chaîne industrielle Fournisseurs du marché avec informations de contact

3. Les principales conclusions et recommandations mettent en évidence les tendances progressistes cruciales de l’industrie sur le marché, permettant ainsi aux acteurs de développer des stratégies efficaces à long terme

4. Analyser les opportunités sur le marché pour les parties prenantes en identifiant les segments de croissance du marché

5. Une analyse approfondie des segments clés de l’industrie aide à comprendre les tendances des types à travers le monde.