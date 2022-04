Marché des kits de test à domicile: consommation de recherche, entreprises, analyse du rapport de l’industrie et demande future 2021-2030

Quadintel a publié le dernier rapport de recherche sur le marché des kits de test à domicile. Afin de comprendre un marché de manière holistique, une variété de facteurs doivent être évalués, y compris la démographie, les cycles économiques et les exigences microéconomiques qui se rapportent précisément au marché à l’étude. En outre, l’étude de marché sur les kits de test à domicile présente un examen détaillé de l’état de l’entreprise, qui représente des moyens créatifs pour la croissance de l’entreprise, des facteurs financiers tels que la valeur de la production, les régions clés et le taux de croissance.

Avec la croissance démographique et l’évolution du mode de vie des Indiens, le marché des kits de test à usage domestique dans le pays a pris de l’ampleur au cours des dernières années. Les kits de test à domicile les plus couramment utilisés en Inde comprennent les kits de test de grossesse à domicile, les kits de test à domicile pour la prédiction de la fertilité, les kits de test du VIH à domicile, les appareils de surveillance de la pression artérielle à domicile, les glucomètres et les thermomètres. L’Europe, l’Amérique du Nord et la région Asie-Pacifique représentent ensemble plus des trois quarts du marché mondial des kits de test à domicile. La Chine, l’Inde et le Japon contribuent de manière significative au chiffre d’affaires du marché dans la région Asie-Pacifique.

Aperçu du marché :

En 2019, l’Inde représentait environ 7% du chiffre d’affaires global généré par le marché mondial des kits de test à domicile. Le marché des kits de test à domicile en Inde était évalué à 9.05 milliards INR en 2019. En outre, le marché devrait se développer à un taux de croissance annuel composé (TCAC) d’environ 9.88 % au cours de la période 2020-2025, pour atteindre une valeur de INR. 15.57 milliards d’ici 2025. La prévalence croissante de maladies chroniques comme l’hypertension, le diabète et les maladies cardiovasculaires est l’un des principaux facteurs propulsant la croissance du marché en Inde. L’augmentation du revenu disponible, la sensibilisation accrue au bien-être physique des personnes et l’accessibilité facile des appareils de test à domicile dans les zones urbaines et semi-urbaines du pays sont quelques-uns des autres facteurs importants contribuant à la croissance du marché. Cependant, le manque de précision dans les résultats des tests, la sensibilisation,

Analyse d’impact COVID-19 :

L’épidémie mondiale de la pandémie de COVID-19, suivie d’un confinement national et mondial à long terme pour freiner la contagion, s’est avérée difficile pour les secteurs de la fabrication et de la logistique. En conséquence, le marché des kits de test à domicile devrait être témoin d’une rupture de la demande et de l’offre d’appareils de test. Le marché a connu une augmentation inattendue de la demande de kits de test à domicile comme un thermomètre infrarouge et un glucomètre en raison du verrouillage qui a suivi l’épidémie. L’augmentation soudaine de la demande de ces appareils a contribué de manière significative aux revenus du marché au premier trimestre 2020. Cependant, en raison de la perturbation imprévue du commerce international et de l’arrêt de la production d’appareils, l’offre devrait chuter dans la période post-confinement. , entraînant une baisse des revenus du marché.

Analyse de la concurrence :

Le marché des kits de test à domicile en Inde est très concurrentiel, en raison de la présence de nombreux acteurs sur le marché. Le marché n’est pas seulement dominé par ses acteurs établis existants tels que Morepen Laboratories et Mankind Pharma (Prega News), mais également par un certain nombre de start-ups de premier plan, notamment OMRON Healthcare India, Bright Healthcare Limited (HealthSense) et Roche Diabetes Care India (Accu- Chec). De nouveaux entrants sur le marché comme Bione Ventures Private Limited et CPC Diagnostics Private Limited ont l’intention de s’implanter sur le marché avec leur dernière entreprise dans les kits de dépistage à domicile COVID-19.

Entreprises couvertes

Morepen Laboratories Limited

Nectar Lifesciences Limited

Mankind Pharma Limited

Advacare Pharma LLP

Swiss Precision Diagnostics GmbH

Bright Healthcare Limited

Nureca Private Limited

OMRON Healthcare India Private Limited

Roche Diabetes Care India Private Limited

