Marché des kits de dosage de la créatinine 2022 – Tendances, part de marché, taille de l’industrie, croissance, opportunités et prévisions jusqu’en 2029

Le marché des kits de dosage de la créatinine devrait croître de 5,90% pour 2022-2029 avec des facteurs tels que la réduction de la pression sur les prix et la nature des produits de base qui entraveront la croissance du marché dans les économies émergentes.

Fourni pour les grandes régions comme suit :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Russie, Italie et reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Australie, Nouvelle-Zélande, Corée du Sud, Inde et Asie du Sud-Est)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, autres pays, etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

Principaux concurrents clés :

Thermo Fisher Scientific

Merck & Co., Inc.

Abcam plc

Abbott

Société Quidel

Enzo Life Sciences, Inc.

Essais d’arbre

BioVision inc.

Tulip Diagnostics (P) Ltd

Vos industries chimiques pures, Ltd

Systèmes de dosage biologique

Genway Biotech, Inc.

Cellule Biolabs, Inc

Cristalchem

Caïman chimique

Elektronika Sales Pvt Ltd.

Laboratoires Randox Ltée

Laboratoires ACON, Inc.

URIT Médical

Nova Biomédical

Sysmex Inde Pvt. Ltd

F. Hoffmann-La Roche SA

Beckman Coulter, Inc.

Siemens

Segmentation du marché :

Par type (kits de test cinétique de Jaff e, kit de test de créatinine-Pap, kits de test ELISA)

Échantillon (sang/sérum, urine, autres échantillons)

Nombre de tests de créatinine effectués (test effectué par région, test effectué par type)

Utilisateur final (hôpitaux, cliniques, centres d’oncologie, soins de santé communautaires, autres)

Les objectifs d’étude de ce rapport sont :

• Étudier et prévoir la taille du marché du conseil en stratégie sur le marché mondial.

• Analyser les principaux acteurs mondiaux, l’analyse SWOT, la valeur et la part de marché mondiale des meilleurs acteurs.

• Définir, décrire et prévoir le marché par type, utilisation finale et région.

• Analyser et comparer l’état du marché et les prévisions entre la Chine et les principales régions, à savoir les États-Unis, l’Europe, la Chine, le Japon, l’Asie du Sud-Est, l’Inde et le reste du monde.

• Analyser le potentiel et l’avantage du marché mondial des régions clés, les opportunités et les défis, les contraintes et les risques.