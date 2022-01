Marché des kits de culture de marijuana en Amérique du Nord L’augmentation des investissements devrait stimuler la croissance de l’industrie D’ici 2029,

Pour atteindre un niveau suprême d’informations sur le marché et se familiariser avec les meilleures opportunités de marché sur les marchés spécifiques, le rapport de marché est la clé parfaite. Diverses définitions et segmentations ou classifications de l’industrie, les applications de l’industrie et la structure de la chaîne de valeur sont données dans le rapport. Le rapport est structuré avec la collecte et l’analyse systématiques d’informations sur des individus ou des organisations menées par le biais de recherches sociales et d’opinion. Le document commercial englobe divers segments liés à l’industrie et au marché avec une recherche et une analyse approfondies.

Le marché des kits de culture de marijuana à des fins récréatives enregistre la germination à un rythme de 10,90% dans l’intervalle de prévision de 2022 à 2029 avec des facteurs tels que l’adoption croissante de la marijuana dans le secteur médical pour la fabrication d’analgésiques et d’autres médicaments. L’adoption élevée de la marijuana dans le secteur médical a attiré l’attention de nombreux fabricants pour investir dans la culture de la marijuana à l’intérieur.

Les informations sur certaines des principales informations incluses dans l’étude sont les ventes et les revenus (en millions d’USD) des kits de culture de marijuana en Amérique du Nord (unités K), les définitions, les classifications, les applications et la vue d’ensemble de l’industrie ; politiques et stratégie de marché; Spécifications du produit; processus de manufacture; structures de coûts et ainsi de suite. Il fournit également la position des principaux acteurs sur le marché, y compris le prix du produit, le coût/bénéfice, la capacité, la production, l’utilisation des capacités, l’offre, la demande et le taux de croissance de l’industrie, etc. En outre, le rapport couvre également des sections spéciales telles que l’analyse SWOT des nouveaux projets, la faisabilité de l’investissement l’analyse et l’analyse du retour sur investissement.

La croissance du marché a été attribuée à la demande des applications/utilisateurs finaux tels que :

Par produit (service, logiciel commercial NGS et autres), flux de travail (analyse de données primaires, analyse de données secondaires et analyse de données tertiaire)

Par mode (analyse de données interne et analyse de données externalisée)

Par utilisation finale (recherche universitaire, recherche clinique, hôpitaux et cliniques, entités pharmaceutiques et biotechnologiques et autres)

La croissance du marché a été attribuée à la demande de produits/types tels que :

Par utilisation finale (soins à domicile, club de santé, bureaux, autres)

De plus, la recherche est segmentée géographiquement comme suit : Amérique du Nord (couvert dans les chapitres 7 et 14), États-Unis, Canada, Mexique, Europe (couvert dans les chapitres 8 et 14), Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Espagne, Russie, autres, Asie-Pacifique (couvert aux chapitres 9 et 14), Chine, Japon, Corée du Sud, Australie, Inde, Asie du Sud-Est, autres, Moyen-Orient et Afrique (couverts aux chapitres 10 et 14), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Nigéria, Afrique du Sud, autres, Amérique du Sud (couvert aux chapitres 11 et 14), Brésil, Argentine, Colombie, Chili et autres

Acteurs clés professionnels :

VIVOSUN

Jolie verte Budz

Tente de culture de gorilles

Californie LightWorks

LED BESTVA

Black Dog Grow Technologies, Inc

Mars Hydro

Le producteur de bourgeons, LLC

TopoGrow

ViparSpectra

La culture hydroponique de la feuille d’or

Aurores boréales de la Colombie-Britannique

Fourniture de jardin de haute technologie

Rugueux

Les objectifs d’étude de ce rapport sont :

• Étudier et prévoir la taille du marché du conseil en stratégie sur le marché mondial.

• Analyser les principaux acteurs mondiaux, l’analyse SWOT, la valeur et la part de marché mondiale des meilleurs acteurs.

• Définir, décrire et prévoir le marché par type, utilisation finale et région.

• Analyser et comparer l’état du marché et les prévisions entre la Chine et les principales régions, à savoir les États-Unis, l’Europe, la Chine, le Japon, l’Asie du Sud-Est, l’Inde et le reste du monde.

• Analyser le potentiel et l’avantage du marché mondial des régions clés, les opportunités et les défis, les contraintes et les risques.