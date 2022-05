Marché des kits de culture de marijuana en Amérique du Nord 2022 par chiffre d’affaires mondial de l’industrie, tendance actuelle, taille, part, concurrence | VIVOSUN, Pretty Green Budz, tente de culture de gorilles

Rapport sur l’ industrie 2022 du marché des kits de culture de marijuana en Amérique du Nord met à disposition un aperçu exhaustif des spécifications du produit, de la technologie, du type de produit et de l’analyse de la production en tenant compte de facteurs majeurs tels que les revenus, les coûts et la marge brute. Ce rapport sur le marché étudie également l’état du marché, la part de marché, la taille, le taux de croissance, la demande, les revenus, les tendances futures, les moteurs du marché, les opportunités et les défis, les risques et les barrières à l’entrée, les canaux de vente et les distributeurs avec l’analyse des cinq forces de Porter. Ainsi, les informations et données de marché transparentes, fiables et complètes incluses dans ce rapport aideront certainement à développer les activités et à améliorer le retour sur investissement (ROI). Les objectifs de l’étude sont de présenter le développement des kits de culture de marijuana en Amérique du Nord en Amérique du Nord, en Europe et en Chine. , Japon, Asie du Sud-Est, Inde et Amérique centrale du Sud.

Le marché nord-américain des kits de culture de marijuana à des fins récréatives inscrivant la germination à un rythme de 10,90% dans l’intervalle de prédiction de 2022 à 2029 avec des facteurs tels que l’adoption croissante de la marijuana dans le secteur médical pour la fabrication d’analgésiques et d’autres médicaments. La forte adoption de la marijuana dans le secteur médical a attiré l’attention de nombreux fabricants à investir dans le secteur de la culture de la marijuana pour l’intérieur.

Le rapport de recherche sur le marché mondial des kits de culture de marijuana en Amérique du Nord fournit également les dernières données de fabrication et les tendances futures de l’industrie, vous permettant d’identifier les produits et les utilisateurs finaux qui stimulent la croissance des bénéfices et la productivité. Le rapport de marché répertorie les concurrents les plus importants et fournit une analyse stratégique de l’industrie des principaux facteurs influençant le marché. Le rapport comprend les prévisions, l’enquête et la discussion sur les tendances importantes de l’industrie, le volume du marché, les estimations de parts de marché et les profils des principaux acteurs de l’industrie. Le rapport de recherche sur le marché mondial des kits de culture de marijuana en Amérique du Nord fournit des statistiques démographiques exclusives, des informations, des données, des tendances et des détails sur le paysage concurrentiel.

Les segments et sous-sections du marché des kits de culture de marijuana en Amérique du Nord sont présentés ci-dessous:

Par Type (Robots Traditionnels, Robots Collaboratifs)

Par utilisateur final (sociétés biopharmaceutiques et pharmaceutiques, laboratoires de recherche)

Par type de composant (matériel, logiciel, service)

Par type de robots (autonomes, semi-autonomes)

LES SOCIÉTÉS MENTIONNÉES COMPRENNENT (nous pouvons également ajouter les autres sociétés comme vous le souhaitez.):

VIVOSUN

Assez vert Budz

Tente de culture de gorille

Californie LightWorks

DEL BESTVA

Chien noir Grow Technologies, Inc

Mars Hydro

Le producteur de bourgeons, LLC

TopoCroissance

ViparSpectra

Culture hydroponique de feuille d’or

Aurores boréales de la Colombie-Britannique

Fourniture de jardin de haute technologie

Rugueux

…

Nombre de pages du rapport sur le marché des kits de culture de marijuana en Amérique du Nord: 350

Nombre de figurines : 60

Le rapport se concentre également sur les principaux acteurs mondiaux de l’industrie du marché mondial des kits de culture de marijuana en Amérique du Nord, fournissant des informations telles que les profils d’entreprise, l’image et les spécifications du produit, le prix, la capacité, le coût, la production, les revenus et les coordonnées. Les matières premières et équipements en amont et l’analyse de la demande en aval sont également réalisées.

Scénario de marché des kits de culture de marijuana en Amérique du Nord

La demande de solutions de données qui a stimulé les activités de R&D sur ce marché, car elle garantit la fourniture d’une traçabilité complète du flux de travail mis en œuvre lors de l’interprétation, stimulera la croissance du marché. Les efforts de recherche pour la normalisation et la surveillance des flux de données en ce qui concerne les répertoires de sortie et d’entrée, avec plusieurs protocoles d’évaluation utilisés sur les données exactes, stimuleront également la croissance du marché et créeront des opportunités de croissance pour le marché des kits de culture de marijuana en Amérique du Nord au cours de la période de prévision de 2022-2029.

Un nombre moindre de personnel qualifié agira comme un frein et défiera davantage la croissance du marché des kits de culture de marijuana en Amérique du Nord au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus.

Portée du marché mondial des kits de culture de marijuana en Amérique du Nord et taille du marché

Le marché des kits de culture de marijuana en Amérique du Nord est segmenté en fonction du produit, du flux de travail, du mode et de l’utilisation finale. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Sur le produit de base, le marché nord-américain des kits de culture de marijuana est segmenté en services, logiciels commerciaux NGS et autres. NGS commercial est segmenté en plate-forme OS / UI, logiciel analytique, outils QC / pré-traitement, outils et logiciels d’alignement, alignement de séq d’ADN, alignement de séq d’ARN et alignement de séq de protéines.

Sur la base du flux de travail, le marché des kits de culture de marijuana en Amérique du Nord est segmenté en analyse de données primaires, analyse de données secondaires et analyse de données tertiaires. L’analyse des données secondaires est segmentée en mappage de lecture, alignement des variantes et appel des variantes. L’analyse des données tertiaires est segmentée en annotation de variantes, analyse de données spécifiques à l’application, bi-sulfite/méthylation ciblé, exome/ADN ciblé, séquençage d’ARN, génome entier, segment de puce et autres.

Sur la base du mode, le marché des kits de culture de marijuana en Amérique du Nord est segmenté en analyse de données interne et analyse de données externalisée.

Sur la base de l’utilisation finale, le marché nord-américain des kits de culture de marijuana est segmenté en recherche universitaire, recherche clinique, hôpitaux et cliniques, entités pharmaceutiques et biotechnologiques et autres.

Année historique – 2010-2018 ; Année de base – 2019 ; Période de prévision – 2022 à 2028 [** sauf indication contraire]

Les pays couverts par le rapport sur le marché des kits de culture de marijuana en Amérique du Nord sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste de Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA), Brésil, Argentine et reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

