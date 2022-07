Marché des kits de collecte d’écouvillons – Étude récente incluant les facteurs de croissance, les applications, l’analyse régionale, les acteurs clés et les prévisions

Ces rapports de marché offrent des informations détaillées sur l’industrie mondiale comprenant des chiffres et des statistiques précieux. Les analystes experts de l’équipe DBMR ont mis en œuvre une combinaison d’approches ascendantes et descendantes pour le dimensionnement du marché, en analysant les principaux marchés régionaux, la dynamique et les tendances pour divers types et applications. En outre, le rapport fournit des enregistrements à partir de l’année de référence (2022) et s’étend jusqu’à la période de prévision (2022-2029). Les études de recherche réalisées par des experts professionnels dans leurs domaines s’efforcent de faire de ce rapport de marché un succès. Ce rapport d’analyse de l’industrie est très important pour les acteurs clés habituels ainsi que pour les nouveaux entrants sur le marché qui offre des informations approfondies sur le marché.

Marché des kits de collecte d’écouvillons au niveau territorial, qui a également été divisé au niveau national pour fournir une vue détaillée aux organisations. Un centre inhabituel a été attribué aux participants essentiels dans la zone de profil de l’organisation. Cette partie intègre les revenus monétaires, la présence géologique et les grandes lignes de l’entreprise, les articles proposés et les techniques clés adoptées par les joueurs pour rester en tête de l’opposition. L’exploration essentielle a été menée avec des spécialistes de l’industrie, y compris des vice-présidents, des conseillers, des superviseurs d’articles et des chefs de réseau de magasins.

Le marché mondial des kits de collecte d’écouvillons devrait atteindre 9 600,70 millions USD d’ici 2028 contre 5 038,25 millions USD en 2020, en croissance avec un TCAC de 8,9 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. La forte demande de kits de collecte d’écouvillons due au COVID-19 La pandémie met la pression sur les acteurs clés pour combler l’écart et répondre à cette forte demande tout en maintenant la qualité des soins aux patients.

Le test sur écouvillon est une méthode clinique consistant à prélever un échantillon de diverses sécrétions telles que nasales, nasopharyngées, entre autres. L’échantillon est ensuite analysé pour la présence de divers micro-organismes ou d’autres marqueurs cliniques de la maladie. Le kit de prélèvement d’échantillons désigne les réactifs et les éléments vitaux permettant de prélever un échantillon puis de les expédier aux laboratoires pour analyse.

Le marché mondial des kits de collecte d’écouvillons est divisé en un type qui comprend

Par type (nasopharyngé, oropharyngé et narines)

Par configuration (écouvillon régulier, écouvillon floqué et autres)

Par matériau de pointe (rayonne, polyester, nylon, mousse, coton, alginate de calcium et autres)

Par arbre (arbres en plastique, aluminium, arbres en bois, résines et autres)

Par spécimen (échantillon d’écouvillon de gorge, échantillon d’écouvillon vaginal, échantillon d’écouvillon de viande pénienne, échantillon d’écouvillon rectal et autres)

Par application (pharmaceutique, microbiologique, laboratoire et désinfection)

Par utilisateur final (laboratoires de diagnostic, hôpitaux et cliniques, instituts de recherche et universitaires, soins de santé à domicile et autres)

Par canal de distribution (appel d’offres direct, ventes au détail et autres)

Certains des acteurs distingués du marché comprennent

Medline Industries, Inc., Starplex Scientific Inc., GeneDx, Inc., Puritan Medical Products, Quidel Corporation, Titan Biotech Ltd HiMedia Laboratories, VIRCELL SL, BD, DiaSorin Molecular LLC, COPAN Diagnostics Inc., Lucence Health Inc., BTNX Inc. ., Norgen Biotek Corp., Thermo Fisher Scientific Inc., Hologic, Inc., Path-Tec, LLC, Quest Diagnostics Incorporated, MWE, BioCat GmbH, Miraclean Technology Co., Ltd. et Hardy Diagnostics, entre autres.

Géographiquement, le marché a été segmenté en

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie, Italie et reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde, Asie du Sud-Est et Australie)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie et reste de l’Amérique du Sud)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Afrique du Sud et reste du Moyen-Orient et de l’Afrique)

Points clés du rapport

L’analyse des tendances de croissance du marché mondial des kits de collecte d’écouvillons est basée sur le TCAC calculé de 2022 à 2029.

Pour analyser le fonctionnement du marché dans chaque région, la part de marché et le taux de croissance de chaque région géographique sont évalués.

Il comprend tous les détails nécessaires sur les principaux producteurs, clients et distributeurs du marché.

