Marché des kiosques libre-service 2021 en plein essor dans le monde avec des acteurs clés éminents IBM Corporation, Glory Ltd, Hitachi, GRG Banking, SandenVendo, Evoca Spa, Sielaff

Principaux acteurs du marché : Marché des kiosques libre-service Diebold Nixdorf, Embross, NCR Corporation, Posiflex, Acrelec, Crane Co., Fujitsu, HESS Cash Systems GmbH & Co. KG, KIOSK Information Systems, IBM Corporation, Glory Ltd, Hitachi, GRG Banking , SandenVendo, Evoca Spa, Sielaff, SlabbKiosks, Source Technologies, IER SAS, Meridian, REDYREF, Advantech Co., NEXCOM International Co. et KAL entre autres.

« Définition du produit » La borne libre-service est comme un kiosque à journaux ou une billetterie, une structure libre-service. Les progrès de la technologie ont permis d’intégrer des systèmes informatiques qui permettent à ces kiosques d’effectuer une grande variété de tâches et ainsi d’évoluer vers des kiosques en libre-service. L’investissement croissant dans le stationnement intelligent et l’acceptation croissante des paiements sans contact stimuleront le marché des bornes libre-service.

Régions et pays clés étudiés dans ce rapport :

* Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

* Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni et reste du monde)

* Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde et reste de l’Asie-Pacifique)

* Amérique latine (Brésil et reste de l’Amérique latine.)

* Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud et reste du Moyen-Orient et Afrique)

De plus, les années considérées pour l’étude sont les suivantes :

Année historique – 2014-2019 | Année de base – 2019 | Période de prévision – 2020 à 2027

Analyse compétitive:

Le marché mondial des bornes libre-service est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que les lancements de nouveaux produits, les expansions, les accords, les coentreprises, les partenariats, les acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport inclut les parts de marché du marché des bornes libre-service pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud et le Moyen-Orient et l’Afrique.

Le marché annuel des bornes libre-service 2020 propose:

Plus de 100 graphiques explorant et analysant le marché des kiosques en libre-service sous des angles critiques, notamment les prévisions de vente au détail, la demande des consommateurs, la production, etc.

Plus de 10 profils des principaux États producteurs de bornes libre-service, avec des points saillants sur les conditions du marché et les tendances de la vente au détail

Perspectives réglementaires, meilleures pratiques et considérations futures pour les fabricants et les acteurs de l’industrie qui cherchent à répondre à la demande des consommateurs

Prix ​​de gros de référence, position sur le marché, plus prix des matières premières impliquées dans le type de bornes libre-service

Marché mondial des kiosques libre-service : analyse du segment

Facteurs de croissance rapide des entreprises

De plus, le marché se développe à un rythme rapide et le rapport nous montre qu’il y a quelques facteurs clés derrière cela. Le facteur le plus important qui aide le marché à croître plus rapidement que d’habitude est la rude concurrence.

Points ciblés dans le rapport

Le rapport propose des évaluations des parts de marché aux niveaux régional et mondial

Segments/régions potentiels et de niche affichant une croissance prometteuse

Quels sont les défis auxquels sont confrontés les nouveaux entrants

Tendances futures pour élucider les poches d’investissement imminentes.

Ce rapport fournit une analyse précise de l’évolution de la dynamique concurrentielle

Quelques extraits de la table des matières

Aperçu du marché mondial des bornes libre-service

Comparaison de la taille des bornes libre-service (volume des ventes) par type

Taille des bornes libre-service (consommation) et comparaison des parts de marché par application

Comparaison de la taille (valeur) des bornes libre-service par région

Ventes, revenus et taux de croissance des bornes libre-service

Situation et tendances concurrentielles des bornes libre-service

Proposition stratégique pour estimer la disponibilité des principaux segments d’activité

Joueurs/Fournisseurs, Espace de vente

Analysez les concurrents, y compris tous les paramètres importants des bornes libre-service

Analyse des coûts de fabrication des bornes libre-service mondiales

La plus récente cartographie innovante des progrès et des modèles de chaîne d’approvisionnement

Pourquoi la triangulation des données est-elle importante dans la recherche qualitative ?

Cela implique l’exploration de données, l’analyse de l’impact des variables de données sur le marché et la validation primaire (expert de l’industrie). En dehors de cela, d’autres modèles de données incluent la grille de positionnement des fournisseurs, l’analyse de la chronologie du marché, l’aperçu et le guide du marché, la grille de positionnement de l’entreprise, l’analyse de la part de marché de l’entreprise, les normes de mesure, l’analyse de haut en bas et l’analyse de la part des fournisseurs. La triangulation est une méthode utilisée lors de l’examen, de la synthèse et de l’interprétation des données de terrain. La triangulation des données a été préconisée en tant que technique méthodologique non seulement pour améliorer la validité des résultats de la recherche, mais également pour obtenir «l’exhaustivité» et la «confirmation» des données à l’aide de plusieurs méthodes.

