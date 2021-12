Marché des kiosques de santé 2020-2027 et son analyse détaillée du profil de NCR Corporation, Meridian Kiosks, Glory Global Solutions, XIPHIAS Software Technologies

Le rapport de recherche fournit également une vue d’ensemble du «marché des kiosques de santé» 2027, sur une base mondiale, offrant une prévision et des statistiques en termes de revenus au cours de la période de prévision. Ce rapport couvre une segmentation détaillée, un historique complet de la R & D et une analyse explicative, y compris les dernières nouvelles. En outre, l’étude explique les opportunités futures et un aperçu des principaux acteurs impliqués dans la hausse du « marché des kiosques de santé » en termes de revenus.

Le rapport sur le marché des kiosques de santé de The Insight Partners fournit une analyse détaillée de l’expansion du marché de la région; paysage concurrentiel; taille du marché mondial, régional et national ; avoir un impact sur les acteurs du marché ; analyse de la croissance du marché ; part de marché; analyse des opportunités; lancements de produits; DEVELOPPEMENTS récents; analyse des ventes; croissance de la segmentation ; innovations technologiques; et l’optimisation de la chaîne de valeur.

Les kiosques de santé leur permettent de vérifier le patient et de mettre à jour son dossier de santé. L’adoption des kiosques de paiement augmente dans le secteur de la santé, ce qui stimule la croissance du marché des kiosques de soins de santé. Accepter le paiement en utilisant la biométrie et la reconnaissance faciale sont les tendances émergentes dans les kiosques hospitaliers qui sont susceptibles de propulser la croissance du marché des kiosques de santé. La numérisation croissante dans le secteur de la santé est une demande croissante pour le marché des kiosques de santé.

Les kiosques de santé sont des kiosques électroniques informatisés qui permettent de vérifier le patient et de conserver le dossier du patient qui aident à trouver facilement des informations, d’où l’adoption du kiosque de santé à l’échelle mondiale. Le kiosque de santé est un excellent outil pour les soins de santé qui peut être utilisé pour améliorer l’enregistrement, l’enregistrement, l’orientation, la distribution d’informations, etc. De plus, cela diminue le temps d’attente, réduit le coût des ressources. Ces facteurs stimulent la croissance du marché des kiosques de santé. Les organisations de santé telles que les hôpitaux, les cliniques, les laboratoires, les pharmacies se concentrent sur l’amélioration de l’expérience client grâce à l’utilisation de bornes d’enregistrement, de bornes de paiement, de bornes libre-service et d’autres qui devraient stimuler la croissance du marché des bornes de santé. .

Le rapport comprend également les profils des principales entreprises de kiosques de santé ainsi que leur analyse SWOT et leurs stratégies de marché. En outre, le rapport se concentre sur les principaux acteurs de l’industrie avec des informations telles que les profils d’entreprise, les composants et les services offerts, les informations financières des 3 dernières années, les développements clés au cours des cinq dernières années.

– KIOSQUE Systèmes d’Information.

– Fabcon, Inc.

– Olea Kiosks Inc.

– Diebold Nixdorf

– ZIVELO

– NCR Corporation

– Meridian Kiosks

– Glory Global Solutions (International) Limited

– XIPHIAS Software Technologies Pvt Ltd

– JCM Global

L’« Analyse du marché mondial des kiosques de santé jusqu’en 2027 » est une étude spécialisée et approfondie du marché des kiosques de santé avec un accent particulier sur l’analyse des tendances du marché mondial. Le rapport vise à fournir un aperçu du marché des kiosques de santé avec une segmentation détaillée du marché par type, utilisateur final et géographie. Le marché mondial des kiosques de santé devrait connaître une forte croissance au cours de la période de prévision. Le rapport fournit des statistiques clés sur l’état du marché des principaux acteurs du marché des kiosques de santé et présente les principales tendances et opportunités sur le marché des kiosques de santé.

