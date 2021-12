Marché des jeux MMO en Amérique du Nord 2020 Dernières tendances et opportunités de croissance des principaux acteurs Activision Blizzard, Inc., Electronic Arts (EA), Giant Interactive Group Inc., NCSOFT Corporation

La dernière documentation de recherche intitulée «Marché des jeux MMO en Amérique du Nord» est une information récemment publiée sur le marché des entreprises qui couvre tous les aspects des Jeux MMO en Amérique du Nord 2020 ainsi qu’une analyse détaillée des éléments de croissance, des tendances, des prévisions, de la taille, de la part, de la demande , et la diffusion. Ce rapport évalue également les valeurs passées et actuelles du marché des jeux MMO en Amérique du Nord pour prédire les orientations futures du marché entre la période de prévision 2020 et 2027.

Les jeux en ligne massivement multiples (MMOG) ont également été témoins de cette tendance du marché qui utilise des stratégies de conception de jeux pour optimiser les engagements des utilisateurs. Ceci est populairement connu sous le nom de gamification. L’émergence de la gamification a conduit à la création d’un monde virtuel pour les joueurs où ils ont à gérer des situations d’économie virtuelle, de commerce, de monnaie et de temps réel. Avec l’aide de la gamification, les développeurs réussissent à garder les joueurs engagés dans le jeu et les encouragent également à dépenser plus d’argent réel afin de bénéficier des avantages par rapport aux jeux.

Voici les principaux fabricants de jeux MMO en Amérique du Nord –

• Activision Blizzard, Inc.

• Arts électroniques (EA)

• Groupe Interactif Géant Inc.

• Société NCSOFT

• Ankama

• NEXON Co., Ltd.

• Gamigo SA

• Tencent Holdings Limited

• Studio de jeux Jagex

• Ubisoft Divertissement SA

Le rapport Jeux MMO en Amérique du Nord propose un résumé détaillé des segments clés du marché. Les segments de marché à la croissance la plus rapide et la plus lente sont répertoriés dans ce rapport. Ce rapport d’analyse couvre les perspectives d’expansion du marché en fonction des utilisateurs finaux.

Table des matières

Rapport de recherche sur les jeux MMO en Amérique du Nord 2020-2027

Chapitre1 Impact économique sur l’industrie

Chapitre 2 Aperçu des jeux MMO en Amérique du Nord

Chapitre 3 Analyse du marché par application

Chapitre4 Production, revenus (valeur), tendance des prix par type

Chapitre 5 Approvisionnement (production), consommation, exportation, importation par régions

Chapitre 6 Production, revenus (valeur) par région

Chapitre 7 Concurrence sur le marché par les fabricants

Chapitre8 Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

Chapitre 9 Prévisions des jeux MMO en Amérique du Nord

Chapitre 10 Analyse des coûts de fabrication

Chapitre 11 Analyse de la stratégie marketing, distributeurs/négociants

Chapitre 12 Analyse des facteurs d’effet du marché

