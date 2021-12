Marché des jets d’affaires par entreprises, applications, croissance de l’industrie, analyse des concurrents, nouvelles technologies et prévisions jusqu’en 2028

La recherche et l’analyse menées dans Business Jet Report aident les clients à prédire l’investissement dans un marché émergent, l’expansion de la part de marché ou le succès d’un nouveau produit à l’aide d’une analyse d’étude de marché mondiale. Ce rapport a été conçu de manière à fournir une compréhension très évidente de l’environnement commercial et de l’industrie des avions d’affaires. Néanmoins, ce rapport d’étude de marché mondial résout de nombreux problèmes commerciaux très rapidement et facilement. En raison de la forte demande et de la valeur des études de marché pour le succès de différents secteurs, le rapport Business Jet Market est fourni et couvre de nombreux domaines de travail.

L'analyse de la concurrence a été prise en compte lors de la préparation de ce rapport.

Analyse et perspectives du marché : marché mondial des avions d’affaires

Le marché des jets d’affaires connaîtra un taux de croissance de 3,10 % pour la période de prévision de 2020 à 2027. La disponibilité de la technologie de propulsion d’avions hybrides-électriques devrait créer de nouvelles opportunités pour le marché.

Le jet d’affaires, également connu sous le nom de jet privé, est un avion à réaction spécialement conçu pour pouvoir transférer un petit groupe de personnes d’un endroit à un autre. Certains des types courants d’avions d’affaires comprennent les gros, les moyens, les gros et les avions de ligne.

On s’attend à ce que le nombre croissant de particuliers fortunés stimule la croissance du marché. Certains des autres facteurs, tels que le remplacement croissant des avions à réaction plus anciens, la popularité croissante des avions long-courriers dans l’industrie aéronautique, la taille vieillissante de la flotte et l’introduction de nouveaux programmes d’avions, stimuleront davantage le marché des avions d’affaires au cours de la période de prévision de 2020 à 2027.

L’augmentation des prix du carburant, l’indisponibilité d’infrastructures appropriées et les normes et réglementations strictes associées à l’aviation devraient entraver la croissance du marché au cours de la période de prévision mentionnée.

Ce rapport sur le marché des avions d'affaires fournit des détails sur les nouveaux développements récents, les réglementations commerciales, l'analyse des importations et des exportations, l'analyse de la production, l'optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l'impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans les réglementations du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches d'application et domination, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché.

Portée du marché mondial des avions d’affaires et taille du marché

Sur la base du type d’avion, le marché des jets d’affaires est segmenté en avions légers, moyens, gros et de ligne.

Le segment des utilisateurs finaux du marché des jets d’affaires est divisé en privés et opérateurs.

Sur la base du point de vente, le marché des jets d’affaires est segmenté en OEM et après-vente. OEM est encore segmenté en conventionnel et hybride-électrique. Le segment du marché secondaire est divisé en maintenance, réparation et révision et remplacement de pièces.

Le segment de gamme du marché des jets d’affaires est divisé en < 3 000 NM, 3 000 à 5 000 NM et > 5 000 NM.

Le segment du modèle commercial du marché des jets d’affaires est divisé en services à la demande et en propriété.

Le segment des systèmes du marché des jets d’affaires est divisé en avionique, aérostructures, intérieur de cabine, systèmes d’avion et autres. Les aérostructures sont sous-segmentées en fuselage, empennage, surfaces de contrôle de vol, ailes, nacelle et pylône et nez. Le segment avionique du marché est en outre divisé en système de gestion de vol, système de communication, système de navigation et logiciel. Le système de l’avion est en outre divisé en système hydraulique, systèmes pneumatiques, système de contrôle environnemental, systèmes d’urgence, systèmes électriques, systèmes de propulsion et système d’atterrissage. Le segment intérieur de la cabine est en outre divisé en sièges, IFEC, cuisine, panneaux, bacs de rangement et toilettes.

Analyse au niveau des pays du marché des avions d’affaires

Le marché des avions d’affaires est analysé et la taille du marché, les informations sur le volume sont fournies par type d’avion, utilisateur final, point de vente, gamme, modèle commercial et systèmes comme référencé ci-dessus.

Les pays couverts dans le rapport sur le marché des jets d’affaires sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, l’Inde , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), Brésil, Argentine et reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché des jets d’affaires au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Cela est dû au nombre croissant d’aéroports et l’augmentation des investissements dans les jets d’affaires devrait stimuler la demande du marché au cours de la période de prévision mentionnée.

La section pays du rapport fournit également des facteurs d’impact individuels sur le marché et des changements de réglementation sur le marché au niveau national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites et volumes de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité de marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs nationaux et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données du pays.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Jet d’affaires

Le paysage concurrentiel du marché des avions d’affaires fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et la largeur du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis sont uniquement liés à l’accent mis par les entreprises sur le marché des jets d’affaires.

Les principaux acteurs couverts dans le rapport sur le marché des avions d’affaires sont Textron Inc., Embraer, Gulfstream Aerospace Corporation., Pilatus Aircraft., Boeing, Airbus SAS, Bombardier, Dassault Aviation, Honda Aircraft Company, Volocopter GmbH., Zunum Aero., Joby Aviation , Karem Aircraft, Samad Aerospace Ltd., AirCharter International., VistaJet, Qatar Airways, NetJets IP, LLC., entre autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes DBMR comprennent les points forts de la concurrence et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Une analyse SWOT détaillée du marché des avions d’affaires fournit des informations stratégiques sur les forces et les faiblesses des principaux acteurs opérant sur ce marché, les perspectives de croissance des catégories et des pays, les défis et les intimidations de la concurrence actuelle et les perspectives de croissance future, les positions sur le marché mondial et régional.

Le rapport sur le marché des avions d’affaires offre un aperçu complet du marché actuel et des prévisions d’ici 2020-2027. Il aide à identifier les opportunités liées au marché dans un avenir proche. Il donne une idée claire à nos utilisateurs où capitaliser leurs ressources

Le rapport inclut en outre la dynamique industrielle, telles que les moteurs, les contraintes et les opportunités liées au marché qui ont un impact majeur sur la croissance du marché Jet d’affaires

Les principales entreprises du marché Jet d’affaires sont présentées de manière complète, y compris leur aperçu commercial, la description du produit, leur investissement en R&D, les revenus des ventes par segment et présence géographique, et la stratégie commerciale. Il comprend également des développements clés récents et une analyse SWOT

Le rapport détaille en outre le modèle Porters Five Forces et l’analyse PESTEL

La revue de la chaîne de valeur de l’étude de marché donne une bonne vision des positions des parties prenantes

Analyse de segmentation du marché comprenant des recherches qualitatives et quantitatives intégrant l’impact des aspects économiques et politiques

Analyse au niveau régional et national intégrant les forces de la demande et de l’offre qui influencent la croissance du marché.

Valeur de marché Millions USD et volume Unités Millions de données pour chaque segment et sous-segment

Paysage concurrentiel impliquant la part de marché des principaux acteurs, ainsi que les nouveaux projets et stratégies adoptés par les acteurs au cours des cinq dernières années

Profils d’entreprise complets couvrant les offres de produits, les informations financières clés, les développements récents, l’analyse SWOT et les stratégies utilisées par les principaux acteurs du marché

