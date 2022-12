Marché des isolateurs pharmaceutiques en croissance avec un TCAC remarquable de 14,3 % d’ici 2029, analyse des principaux moteurs, de la taille, de la part, de la demande et des opportunités

Un rapport d’étude récent publié par Data Bridge Market research intitulé « Marché des isolateurs pharmaceutiques” vous garantit de rester mieux informé que vos concurrents. Le rapport d’étude de marché sur les isolateurs pharmaceutiques est un guide idéal pour obtenir des informations ou des données clés sur le marché, les tendances émergentes, l’utilisation des produits, les facteurs de motivation des clients, les stratégies des concurrents, le positionnement de la marque, les préférences des clients et le comportement des clients. Ce rapport de marché est le résultat d’efforts persistants menés par des prévisionnistes compétents, des analystes innovants et des chercheurs brillants qui effectuent des recherches détaillées et diligentes sur différents marchés, tendances et opportunités émergentes dans la direction consécutive des besoins des entreprises. Le rapport sur le marché des isolateurs pharmaceutiques étudie également les profils des entreprises en ce qui concerne les instantanés des entreprises, la présence géographique, le portefeuille de produits et les développements récents.

Data Bridge Market Research analyse que le marché mondial des isolateurs pharmaceutiques devrait atteindre la valeur de 6 297,27 millions USD d’ici 2029, à un TCAC de 14,3 % au cours de la période de prévision. Le type représente le plus grand segment de type sur le marché en raison de la demande rapide d’isolateurs pharmaceutiques dans le monde. Ce rapport de marché couvre également l’analyse des prix, l’analyse des brevets et les avancées technologiques en profondeur.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des isolateurs pharmaceutiques sont :

Getinge, SKAN AG, Hosokawa micron ltd, Gelman Singapore, Azbil Corporation, Germfree Laboratories, Inc., M. Braun Inertgas-Systeme Gmbh, Nuaire, Iteco SRL, Comecer SPA, Hecht Technologie Gmbh, Steriline SRL, Envair Limited, Tema Sinergie SPA , Schematic Engineering Industries, Chiyoda Corporation, Chamunda Pharma Machinery Pvt. Ltd, Bioquell (Solution Ecolab), Jacomex, Fedegari Autoclavi SpA, LAF Technologies, ISO Tech Design, Cytiva, Esco Pharma

DEVELOPPEMENTS récents

En juin 2022, la société a annoncé un partenariat avec Medical Supply Company (MSC) pour commercialiser et entretenir les équipements Jacomex destinés aux industries pharmaceutiques et pharmaceutiques en Irlande. MSC possède de nombreuses années d’expertise reconnue sur le marché avec des équipes de terrain au plus près des clients et l’équipe commerciale de l’entreprise travaillant actuellement à l’étranger a eu le plaisir d’accueillir Cian Murphy et de finaliser l’accord entre Jacomex et MSC. Le début d’une longue et fructueuse collaboration. Cela a aidé l’entreprise à développer son activité.

En janvier 2022, Clario s’est associé à XingImaging, une société de production radiopharmaceutique et d’acquisition de tomographie par émission de positrons (TEP), pour réaliser des essais cliniques d’imagerie TEP pour tester de nouvelles thérapies en Chine. Le partenariat propose de partager les ressources conjointes et les experts en neurosciences de Clario et XingImaging pour accélérer le démarrage des essais cliniques et la découverte de médicaments en Chine.

Table des matières:

Introduction Segmentation du marché Résumé Aperçus premium Marché mondial des isolateurs pharmaceutiques : Réglementation Aperçu du marché Marché mondial des isolateurs pharmaceutiques, par type Marché mondial des isolateurs pharmaceutiques, par application Marché mondial des isolateurs pharmaceutiques , par utilisateur final Marché mondial des isolateurs pharmaceutiques, par canal de distribution Marché mondial des isolateurs pharmaceutiques, par région Marché mondial des isolateurs pharmaceutiques : paysage des entreprises Analyses SWOT Profil de l’entreprise Questionnaires Rapports connexes

Conducteurs

Demande croissante d’isolateurs pharmaceutiques dans le secteur pharmaceutique en plein essor

L’isolateur pharmaceutique est un dispositif de séparation qui sépare une procédure ou une activité pharmaceutique de l’opérateur et de l’environnement adjacent. Il est utilisé à diverses fins telles que :

Fournir un environnement aseptique catégorisé pour une activité ou une procédure et le protéger de la contamination microbienne et non microbienne provenant de l’opérateur et de l’environnement adjacent, ce qui est référé à la protection du produit.

Produit de protection contre la contamination produite par d’autres produits et procédures, de plus en même temps ou lors d’opérations antérieures. C’est ce qu’on appelle la protection contre la contamination générée par la méthode ou la contamination croisée.

Les problèmes croissants de contamination dans l’unité de fabrication dans laquelle vient l’isolateur qui créent une demande d’isolateur pharmaceutique qui aide à la contamination et à la décontamination.

Faible coût d’exploitation des isolateurs pharmaceutiques

Les enceintes qui sont scellées selon une norme d’étanchéité qui comprend un environnement contrôlé qualifié à l’intérieur, à la modification des conditions environnantes, l’application de l’isolateur s’étend de la R&D par la production de produits pharmaceutiques à l’utilisation en laboratoire, en particulier pour le contrôle de la qualité microbiologique. Alors que la production aseptique pharmaceutique a des normes de propreté extrêmement élevées, des environnements presque entièrement exempts de particules et de germes pour la production aseptique.

En raison de la croissance de l’industrie pharmaceutique et de l’élargissement de la gamme de produits, de plus en plus de fabricants et de fournisseurs doivent penser à investir dans les dernières technologies ajoutées de la technologie des salles blanches.

Le traitement aseptique des médicaments pharmaceutiques est le principal facteur à inclure dans les bonnes pratiques de fabrication conformes aux réglementations gouvernementales. Le coût élevé du maintien de l’état aseptique par la technologie des salles blanches qui est d’environ 62 % supérieur à celui des isolateurs pharmaceutiques, obligeant les fabricants à acquérir la technologie des isolateurs et limitant le coût de fabrication global des produits pharmaceutiques.

Le rapport fournit des informations sur les pointeurs suivants :

Pénétration du marché : informations complètes sur les portefeuilles de produits des principaux acteurs du marché des isolateurs pharmaceutiques

Développement de produits/Innovation : informations détaillées sur les technologies à venir, les activités de R&D et les lancements de produits sur le marché

Évaluation concurrentielle : évaluation approfondie des stratégies de marché et des segments géographiques et commerciaux des principaux acteurs du marché

Développement des marchés : informations complètes sur les marchés émergents. Ce rapport analyse le marché pour divers segments à travers les zones géographiques

Diversification du marché : informations exhaustives sur les nouveaux produits, les zones géographiques inexploitées, les développements récents et les investissements sur le marché Isolateur pharmaceutique

