Marché des isolateurs pharmaceutiques Avec l’analyse d’impact de Covid-19 et les perspectives de la demande 2029

Marché mondial des isolateurs pharmaceutiques par type (isolateurs aseptiques, isolateurs de confinement, isolateurs biologiques, isolateurs d’échantillonnage et de pesage, isolateurs de fabrication d’ingrédients pharmaceutiques actifs (API), autres), type de classe de produit (classe ISO 5, classe III), type de système (système ouvert , système fermé), différence de pression (pression positive, pression négative), configuration (au sol, mobile, compacte, modulaire, sur table, portable), application (test de stérilité, industrie pharmaceutique, enceintes de sécurité microbiologique, échantillonnage/pesage/distribution, laboratoires d’animaux, fabrication de dispositifs médicaux, autres), utilisateur final (sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques, organisation de recherche sous contrat, instituts universitaires et de recherche, hôpitaux, laboratoires de diagnostic), canal de distribution (appel d’offres direct, détaillant), géographie (Europe, Amérique du Nord,Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique) – Tendances du secteur et prévisions jusqu’en 2026 Le marché mondial des isolateurs pharmaceutiques devrait enregistrer un TCAC substantiel de 7,7 % au cours de la période de prévision de 2019 à 2026.

Analyse concurrentielle : marché mondial des isolateurs pharmaceutiques

Certains des principaux acteurs opérant sur ce marché sont Getinge AB, Chiyoda Corporation, Azbil Corporation, Germfree, MBRAUN, Wabash National Corporation, NuAire, ITECO srl, COMECER SpA, Hosokawa, Hecht Technologie GmbH, Steriline Srl, Envair Limited, Vanrx Pharmasystems Inc. ., TEMA SINERGIE SpA, SKAN AG, Bioquell Inc., IMA INDUSTRIA MACCHINE AUTOMATICHE SPA, JACOMEX, Fedegari Autoclavi SpA entre autres.

Les isolateurs pharmaceutiques sont utilisés comme système de barrière industrielle pour fabriquer des médicaments dans un environnement sans contamination. Les isolateurs pharmaceutiques ont diverses applications telles que les tests microbiologiques, le traitement de la thérapie cellulaire, la production de produits de médecine de thérapie avancée (ATMP) et le pesage, le remplissage et la distribution de produits stériles injectables. Diverses sociétés sont engagées dans la fabrication de l’isolateur pour l’industrie pharmaceutique, telles que Getinge AB, Skan AG et Wabash National Corporation, entre autres. Le développement continu du marché pharmaceutique dans les pays en développement et développés et les dépenses croissantes de recherche et développement pour développer des médicaments innovants améliorent tous l’utilisation des isolateurs pharmaceutiques. Les isolateurs pharmaceutiques avancés et leurs préférences par les industries pharmaceutiques, conduisant les principaux fabricants à étendre leurs activités pour le développement et la production d’isolateurs. Par exemple, en mai 2017, Skan AG (Suisse) a agrandi son site allemand en construisant les usines de production des armoires de sécurité qui est principalement engagée dans la fabrication des isolateurs pharmaceutiques.

Pilotes : marché mondial des isolateurs pharmaceutiques

Demande croissante d’isolateurs pharmaceutiques dans le secteur pharmaceutique en plein essor

Faible coût d’exploitation des isolateurs pharmaceutiques

Retenue:

Des réglementations gouvernementales strictes

Occasion:

Avancées technologiques dans les isolateurs pharmaceutiques

Défi:

Disponibilité de systèmes de barrière à accès restreint (rabs) pour le traitement aseptique

Tendances du marché :

Le marché mondial des isolateurs pharmaceutiques est segmenté en huit segments notables qui sont le type, le type de classe de produit, le type de système, la différence de pression, la configuration, l’application, l’utilisateur final et le canal de distribution.

Sur la base du type, le marché est segmenté en isolateurs aseptiques, isolateurs de confinement, isolateurs biologiques, isolateurs d’échantillonnage et de pesage, isolateurs de fabrication d’ingrédients pharmaceutiques actifs (API) et autres. En 2019, le segment des isolateurs aseptiques devrait être en tête avec les parts les plus élevées et croître avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision de 2019 à 2026.

Sur la base du type de classe de produits, le marché est segmenté en classe III et classe ISO 5

Sur la base du type de système, le marché est segmenté en système fermé et système ouvert

Sur la base de la différence de pression, le marché est segmenté en pression positive et pression négative

Sur la base de la configuration, le marché est segmenté en au sol, modulaire, mobile, compact, de table et portable

Sur la base de l’application, le marché est segmenté en tests de stérilité, fabrication de dispositifs médicaux, industrie pharmaceutique, armoires de sécurité microbiologique, laboratoires pour animaux, échantillonnage/pesage/distribution, etc.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché est segmenté en hôpitaux, laboratoires de diagnostic, instituts universitaires et de recherche, sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques et organisation de recherche sous contrat.

Sur la base du canal de distribution, le marché est segmenté en appels d’offres directs et détaillants

DEVELOPPEMENTS récents:

En mai 2018, Bioquell Inc (États-Unis) a été récompensée dans la catégorie Best Health Care & Pharmaceutical PLC des UK Stock Market Awards.

En mai 2016, ENVAIR LTD. ont annoncé leur présence au salon ANALYTICA 2016 qui s’est tenu en Allemagne. L’entreprise présentera sa large gamme de produits Etablis de sécurité microbiologique, Thermocycleur PCR et Centrifugeuse. La vitrine de leur gamme de produits au salon international de la technologie de laboratoire, de l’analyse, de la biotechnologie renforcera la croissance de l’entreprise.

Segmentation du marché : –

Pour comprendre principalement la dynamique du marché mondial des isolateurs pharmaceutiques dans le monde, le marché mondial des isolateurs pharmaceutiques est analysé dans les principales régions du monde.

Amérique du Nord : États-Unis, Canada et Mexique.

Amérique du Sud et centrale : Argentine, Chili et Brésil.

Moyen-Orient et Afrique : Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Turquie, Égypte et Afrique du Sud.

Europe : Royaume-Uni, France, Italie, Allemagne, Espagne et Russie.

Asie-Pacifique : Inde, Chine, Japon, Corée du Sud, Indonésie, Singapour et Australie.

Chiffres réels et analyse approfondie, opportunités commerciales, estimation de la taille du marché disponibles dans le rapport complet.

Pour plus d’informations, obtenez une table des matières détaillée @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-pharmaceutical-isolator-market

Le rapport sur le marché des isolateurs pharmaceutiques fournit efficacement les fonctionnalités requises du marché mondial pour la population et pour les entreprises à la recherche de personnes pour des fusions et acquisitions, faisant des investissements, de nouveaux fournisseurs ou concernées par la recherche des installations d’étude de marché mondiales appréciées. Il offre un échantillon sur la taille, l’offre et le taux de développement du marché. Le rapport Isolateur pharmaceutique fournit la structure complète et un aperçu fondamental du marché de l’industrie.

