Marché des intégrateurs de systèmes Asie-Pacifique pour la vente au détail et les biens de consommation 2029: principales entreprises, tendances, détails des facteurs de croissance par régions, types et applications

Un rapport d’analyse de grande envergure sur le marché des intégrateurs de systèmes en Asie-Pacifique comprend les bonnes informations à portée de main, ce qui est la clé pour prendre des décisions plus rapides et plus éclairées. Le rapport peut obtenir des informations précises et détaillées sur les dernières tendances du marché, les orientations futures et les avenues inexplorées dans les secteurs verticaux de l’industrie. Ces rapports d’études de marché sur mesure aident les clients à renforcer leur image de marque et à réaligner les objectifs du marché pour une meilleure rentabilité. Avec un ensemble de compétences collectives de connaissances spécialisées basées sur le domaine, des techniques propriétaires et des logiciels exclusifs sont intégrés dans l’étude de marché afin que les clients puissent toujours s’attendre à un succès absolu avec le rapport d’activité du marché Asia-Pacific System Integrator.

Des renseignements précis peuvent être obtenus grâce à l’analyse SWOT donnée dans le rapport de marché de première classe Asia-Pacific System Integrator qui guide les entreprises à identifier les opportunités ainsi que les influences internes et externes. Grâce à une excellente expertise en recherche secondaire et à la capacité de trouver des sources d’information correctes, telles que les sites Web et les publications des administrations locales, le rapport a été produit. Le processus de recherche personnalisé est conçu pour créer un rapport sur le marché des intégrateurs de systèmes Asie-Pacifique en fonction des objectifs des clients, en établissant des paramètres de recherche avant de commencer la collecte de données pour garantir que l’équipe ne collecte que des données pertinentes, en maintenant les coûts alignés sur le budget de l’entreprise.

Le marché des intégrateurs de systèmes pour la vente au détail et les biens de consommation devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 13,2% au cours de la période de prévision de 2020 à 2027 et est devrait atteindre 3 197,42 millions USD d’ici 2027. L’automatisation de la vente au détail offre plusieurs avantages tels que le faible coût, la précision, la vitesse et des performances de haute qualité pour les clients du secteur de la vente au détail, qui, à leur tour, contribuent à la croissance du marché des intégrateurs de systèmes pour commerce de détail et biens de consommation.

Ce rapport sur le marché des intégrateurs de systèmes pour la vente au détail et les biens de consommation fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l’analyse du pipeline de produits, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les modifications de la réglementation du marché, les approbations de produits, les stratégies décisions, lancements de produits, expansions géographiques et innovations technologiques sur le marché. Pour comprendre l’analyse et le scénario du marché des intégrateurs de systèmes pour le commerce de détail et les biens de consommation, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à créer une solution d’impact sur les revenus pour atteindre l’objectif souhaité.

Marché des intégrateurs de systèmes pour la vente au détail et les biens de consommation Portée et taille du marché

Sur la base du type de service, le marché des intégrateurs de systèmes pour la vente au détail et les biens de consommation est segmenté en services de conseil, intégration de systèmes d’application et intégration d’infrastructures. En 2020, le segment de l’intégration des infrastructures a représenté la plus grande part de marché en raison de l’adoption croissante de l’automatisation dans le secteur de la vente au détail.

Sur la base de la technologie, le marché des intégrateurs de systèmes pour la vente au détail et les biens de consommation est segmenté en contrôle de supervision et acquisition de données (SCADA), système de contrôle distribué (DCS), interface homme-machine (IHM), gestion du cycle de vie des produits (PLM), automatisation de la sécurité système, logique de contrôleur programmable (PLC), système d’exécution de fabrication (MES), contrôle de processus avancé (APC) et simulateurs de formation des opérateurs (OTS). En 2020, le segment de la gestion du cycle de vie des produits (PLM) a représenté la plus grande part de marché en raison du besoin croissant de créer une plate-forme d’innovation de produits qui prend en charge les applications de gestion du cycle de vie des produits et de la demande croissante de solutions de gestion du cycle de vie des produits basées sur le cloud pour l’évolutivité et infrastructure informatique sécurisée.

Sur la base du type de produit, le marché des intégrateurs de systèmes pour la vente au détail et les biens de consommation est segmenté en code-barres et RFID, point de vente, caméra, étiquettes électroniques et autres. En 2020, le segment des codes à barres et RFID a représenté la plus grande part de marché en raison de la numérisation croissante dans le secteur de la vente au détail.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des intégrateurs de systèmes pour les biens de détail et de consommation est segmenté en biens de détail et biens de consommation. En 2020, le segment de la vente au détail a représenté la plus grande part de marché en raison de l’innovation croissante dans le secteur de la vente au détail.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des intégrateurs de systèmes Asie-Pacifique pour la vente au détail et les biens de consommation sont le Japon, la Chine, l’Inde, la Corée du Sud, l’Australie, Singapour, la Malaisie, la Thaïlande, l’Indonésie, les Philippines et le reste de l’Asie-Pacifique.

La Chine domine le marché des intégrateurs de systèmes en Asie-Pacifique pour la vente au détail et les biens de consommation alors que le gouvernement central chinois augmente ses investissements dans l’industrie du commerce électronique, ce qui a accru l’intégration du système pour la vente au détail et les biens de consommation.

Les principaux acteurs clés opérant dans le rapport sur le marché des intégrateurs de systèmes en Asie-Pacifique pour la vente au détail et les biens de consommation comprennent:

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des intégrateurs de systèmes en Asie-Pacifique pour le commerce de détail et les biens de consommation sont Capgemini, Accenture, IBM Corporation, Logic, Infosys Limited, Magic Software Enterprises, HCL Technologies Limited, BTM Global, Atos SE, SAP SE, Schneider Electric. , Wipro Limited, Tyco, Cognizant, Tata Consultancy Services Limited entre autres acteurs nationaux. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

De nombreux développements de produits sont également initiés par les entreprises du monde entier qui accélèrent également la croissance du marché des intégrateurs de systèmes pour la vente au détail et les biens de consommation.

Par exemple,

En août 2020, BTM Global a annoncé que Marshall Retail Group (MRG) était en ligne avec le point de service (POS) Oracle Retail Xstore v18 dans le cloud. Ce service cloud de bureau Xstore agit comme le référentiel central pour toutes les transactions en magasin, ce qui permet les retours inter-magasins et fournit aux systèmes en amont les informations nécessaires sur les ventes et les transactions.

Les partenariats, coentreprises et autres stratégies améliorent la part de marché de l’entreprise avec une couverture et une présence accrues. Cela permet également à l’organisation d’améliorer son offre pour le marché des intégrateurs de systèmes pour la vente au détail et les biens de consommation.

Le rapport fournit des informations sur les pointeurs suivants :

Pénétration du marché : Fournit des informations complètes sur le marché proposé par les principaux acteurs Développement du marché : Fournit des informations détaillées sur les marchés émergents lucratifs et analyse la pénétration dans les segments matures des marchés Diversification du marché : Fournit des informations détaillées sur les lancements de nouveaux produits, les zones géographiques inexploitées, les développements récents et les investissements Évaluation et veille concurrentielles : Fournit une évaluation exhaustive des parts de marché, des stratégies, des produits, de la certification, des approbations réglementaires, du paysage des brevets et des capacités de fabrication des principaux acteurs Développement de produits et innovation : Fournit des informations intelligentes sur les technologies futures, les activités de R&D et les développements de produits révolutionnaires

Le rapport répond à des questions telles que :

Quelle est la taille du marché et les prévisions du rapport sur le marché des intégrateurs de systèmes en Asie-Pacifique pour la vente au détail et les biens de consommation? Quels sont les facteurs inhibiteurs et l’impact du COVID-19 qui façonnent le rapport sur le marché des intégrateurs de systèmes en Asie-Pacifique pour la vente au détail et les biens de consommation au cours de la période de prévision? Quels sont les produits/segments/applications/domaines dans lesquels investir au cours de la période de prévision dans le rapport sur le marché des intégrateurs de systèmes en Asie-Pacifique pour la vente au détail et les biens de consommation ? Quelle est la fenêtre stratégique concurrentielle pour les opportunités dans le rapport sur le marché des intégrateurs de systèmes en Asie-Pacifique pour la vente au détail et les biens de consommation? Quelles sont les tendances technologiques et les cadres réglementaires dans le rapport sur le marché des intégrateurs de systèmes en Asie-Pacifique pour la vente au détail et les biens de consommation? Quelle est la part de marché des principaux fournisseurs dans le rapport sur le marché des intégrateurs de systèmes en Asie-Pacifique pour la vente au détail et les biens de consommation? Quels modes et mouvements stratégiques sont considérés comme appropriés pour entrer dans le rapport sur le marché des intégrateurs de systèmes Asie-Pacifique pour la vente au détail et les biens de consommation?

