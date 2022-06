Marché des injecteurs portables: tendances mondiales, part, taille de l’industrie, croissance, demande, opportunités et prévisions d’ici 2029

Le rapport d’étude de marché sur les injecteurs portables est généré en utilisant des approches intégrées et les dernières technologies pour les meilleurs résultats. L’étude analyse également l’état du marché, le taux de croissance, les tendances futures, les moteurs du marché, les opportunités et les défis, les risques et les barrières à l’entrée, les canaux de vente, les distributeurs et l’analyse des cinq forces de Porter. Ce rapport de marché fournit une analyse approfondie de la structure du marché ainsi que des évaluations des différents segments et sous-segments du marché. Le rapport sur le marché mondial des injecteurs portables offre potentiellement de nombreuses informations et solutions commerciales qui aideront à garder une longueur d’avance sur la concurrence.

Un rapport d’enquête influent sur le marché des injecteurs portables couvre le profilage des entreprises des principaux acteurs du marché, analysant soigneusement leurs compétences de base et dessinant un paysage concurrentiel pour le marché. L’aperçu de l’entreprise, la présence géographique, le portefeuille de produits et les développements récents sont pris en compte pour étudier les profils de l’entreprise. Le rapport est un guide parfait pour obtenir des informations ou des données clés sur le marché, les tendances émergentes, l’utilisation des produits, les facteurs de motivation pour les clients et les concurrents, le positionnement de la marque et le comportement des clients. Ces données peuvent être utilisées par les entreprises pour prendre efficacement des décisions sur les stratégies commerciales afin d’obtenir un retour sur investissement (ROI) maximal.

Analyse du marché et aperçu du marché des injecteurs portables

Le marché est en croissance en raison de la fréquence croissante des maladies chroniques telles que les troubles oncologiques, neurologiques et auto-immuns. De plus, la croissance de la population âgée, qui est plus sensible à ces maladies, et la demande croissante d’options de traitement mini-invasif (IM) parmi les patients propulsent le marché vers l’avant. Il existe également une préférence croissante pour les injecteurs à domicile et auto-administrés pour gérer efficacement les maladies avec des risques négligeables de dosage inexact et de blessures par piqûre d’aiguille.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des injecteurs portables, qui était de 6,0 milliards USD en 2021, atteindrait 12,54 milliards USD d’ici 2029 et devrait subir un TCAC de 9,65 % au cours de la période de prévision. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Le rapport à grande échelle sur le marché des injecteurs portables est un aperçu complet du marché qui couvre divers aspects de la définition du produit, de la segmentation du marché en fonction de divers paramètres et du paysage de fournisseurs existant. La vue d’ensemble du marché est analysée par rapport aux acteurs du marché sous forme de clients, d’entreprises ou de clients. Dans ce rapport, les tendances du secteur sont formulées au niveau macro, ce qui aide les entreprises à comprendre le paysage du marché et les éventuels problèmes futurs. Le rapport fiable sur le marché des injecteurs portables aide également à mesurer et à optimiser chaque étape du cycle de vie du processus industriel, y compris l’engagement, l’acquisition, la rétention et la monétisation.

Dynamique du marché des injecteurs portables

Conducteurs

Nombre croissant de produits biologiques dans le pipeline de développement de médicaments

Dans la plupart des cas, les produits biologiques sont inoculés par perfusion intraveineuse à l’hôpital. L’auto-administration à domicile est devenue de plus en plus populaire au cours de la dernière décennie. Libertas, un produit de BD, est maintenant utilisé pour administrer plusieurs médicaments biologiques dans la recherche, donnant à la société un pied sur le marché des CRO.

Coût et complications liés aux cadres traditionnels

Les patients doivent opter pour des alternatives plus rentables, générant une demande d’injecteurs portables. De plus, les injecteurs portables offrent des récompenses telles que la facilité de gestion, la réduction de la douleur et la minimisation des tracas associés aux seringues, augmentant ainsi la croissance du marché.

Opportunités

De plus, une recrudescence du financement public-privé pour les activités de recherche ciblées, la demande croissante de chirurgies mini-invasives, la participation croissante des jeunes aux sports et l’augmentation des nouveautés et du développement de produits grâce aux progrès techniques dans le monde entier prolongeront les occasions profitables pour le acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. En outre, l’augmentation du taux de pénétration d’Internet, l’adoption croissante des chirurgies arthroscopiques, l’augmentation de la population âgée et obèse dans le monde et l’augmentation des dépenses de santé par habitant augmenteront encore le taux de croissance du marché.

Contraintes/Défis

Non-observance du traitement pharmaceutique prescrit par le patient

Les patients ont été poussés à passer à des options plus rentables en raison des dépenses et des complications liées aux configurations conservatrices, ce qui a entraîné une préférence pour ces injecteurs. Lorsqu’ils sont liés à des seringues, ces injecteurs fournissent des aides, notamment la simplicité d’administration, le contrôle de la douleur et la réduction des inopportunités, qui contribuent tous à la croissance du marché.

Présence et demande de mécanismes d’administration de médicaments de substitution

Par ailleurs, un environnement de remboursement défavorable, notamment dans les pays émergents, devrait freiner la croissance du marché mondial tout au long de la période de prévision. Étant donné que les produits biologiques et les mAb doivent être administrés par voie parentérale, l’accent accru mis sur leur utilisation pour soigner des infections comparables à la polyarthrite rhumatoïde, aux maladies cardiovasculaires et au cancer créera une augmentation des chances du marché des injecteurs portables existant dans le monde.

Structure de remboursement défavorable dans les pays en évolution

De nombreux pays en développement n’offrent pas de compensation pour les injecteurs qui peuvent être portés. Les pompes à insuline portables, par exemple, ne sont pas remboursées en Inde, et aucune directive explicite sur leur utilisation n’est fournie dans la formation. En Chine, les patients atteints de diabète de type 1 doivent payer de leur poche leurs pompes à insuline et leurs fournitures. L’absence de remboursement perturbe directement l’accès et l’adoption des injecteurs portables et devrait donc affecter négativement la croissance du marché dans les années à venir.

Ce rapport sur le marché des injecteurs portables fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans réglementations du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des injecteurs portables, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché mondial des injecteurs portables sont:

BD (États-Unis), Ypsomed (Suisse), Amgen Inc. (États-Unis), Subcuject Aps (Danemark), Enable Injections (États-Unis), Medtronic plc (Irlande), Insulet Corporation (États-Unis), United Therapeutics Corp. (États-Unis), CeQur SA (Suisse), Sensile-medical (Suisse), SteadyMed Therapeutics (États-Unis), ATS Automation (Canada), West Pharmaceutical Services, Inc. (États-Unis), Unilife Corporation (Royaume-Uni), Tandem Diabetes Care (États-Unis), Valeritas (États-Unis ), Buhler Motor GmbH (Suisse), Sonceboz (Suisse), Noble (États-Unis), Elcam Drug Delivery Devices (Israël), Bespak Europe Ltd. (Royaume-Uni), Stevanato Group (Italie), Sorrel Medical (Israël), Weibel CDS AG (Suisse) et Neuma (États-Unis)

Principaux faits saillants de TOC: marché mondial des injecteurs portables

Chapitre 1 : Aperçu du marché mondial des injecteurs portables

Chapitre 2 : Impact économique mondial sur le marché des injecteurs portables

Chapitre 3 : Concurrence sur la taille du marché mondial par les producteurs de l’industrie

Chapitre 4 : Productions mondiales, revenus (valeur), selon les régions

Chapitre 5 : Approvisionnements mondiaux ( Production), consommation, exportation, importation, géographiquement

Chapitre 6 : Productions mondiales, revenus (valeur), tendance des prix, type de produit

Chapitre 7 : Analyse du marché mondial, sur la base de l’application

Chapitre 8 : Chaîne de valeur de l’industrie du marché

Chapitre 9 : Chaîne de marché , stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

Chapitre 10 : Stratégies et politiques clés par distributeurs/fournisseurs/négociants

Chapitre 11 : Indicateurs économiques clés, par vendeurs du marché

Chapitre 12 : Analyse des facteurs d’effet de marché

Chapitre 13 : Période de prévision du marché

Chapitre 14 : Avenir du marché

Chapitre 15 : Annexe

Portée du marché mondial des injecteurs portables

Le marché des injecteurs portables est segmenté en fonction du type, de la gamme de prix, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Taper

Sur le corps

Hors du corps

Sur la base du type, le marché est segmenté en corps et hors corps.

Technologie

À base de ressort

Motorisé

Pompe rotative

Batterie extensible

Autre

Sur la base de la technologie, le marché est segmenté en pompes rotatives à ressort, à moteur, à batterie extensible et autres.

Application

Oncologie

Maladies infectieuses

Maladies cardiovasculaires

Maladies auto-immunes

Les autres

Sur la base des applications, le marché est segmenté en oncologie, maladies infectieuses, maladies cardiovasculaires, maladies auto-immunes et autres.

Utilisateur final

Hôpitaux

Cliniques

Soins à domicile

Les autres

Sur la base de l’utilisateur final, le marché est segmenté en hôpitaux, cliniques, soins à domicile et autres.

Questions clés auxquelles répond cette étude

1) Qu’est-ce qui rend le marché des injecteurs portables réalisable pour un investissement à long terme?

2) Connaître les domaines de la chaîne de valeur où les acteurs peuvent créer de la valeur ?

3) Un territoire susceptible de connaître une forte augmentation de la croissance du TCAC et de l’année ?

4) Quelle région géographique aurait une meilleure demande de produits/services ?

5) Quelle opportunité le territoire émergent offrirait-il aux entrants établis et aux nouveaux entrants sur le marché Injecteurs portables?

6) Analyse du côté des risques liés aux prestataires de services ?

7) Comment les facteurs influençant la demande d’injecteurs portables dans les prochaines années ?

8) Quelle est l’analyse d’impact de divers facteurs sur la croissance du marché mondial des injecteurs portables?

9) Quelles stratégies des grands acteurs les aident à acquérir des parts de marché matures ?

10) Comment la technologie et l’innovation centrée sur le client apportent de grands changements sur le marché des injecteurs portables?

Pourquoi vous devez acheter ce rapport :

Examiner en détail le marché mondial des injecteurs portables

Évaluer les acteurs du marché avec leur chaîne de fabrication, la capacité de production des fabricants respectifs

Dresser le profil des principaux acteurs du marché

Connaître la taille complète du marché et estimer les prévisions

Pour obtenir les informations par région, entreprise, type et application

Certaines des questions clés auxquelles répond ce rapport :

Quelles sont la valeur des ventes mondiales (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique), la valeur de la production, la valeur de la consommation, l’importation et l’exportation de Équipement de séchage et de durcissement de la marijuana ?

Qui sont les principaux fabricants mondiaux du marché Injecteurs portables? Quelle est leur situation opérationnelle (capacité, production, ventes, prix, coût, brut et revenus) ?

Quelles sont les opportunités et les menaces du marché In Wearable Injectors auxquelles sont confrontés les fournisseurs de l’industrie mondiale In Wearable Injectors?

Quelle application/utilisateur final ou type de produit peut rechercher des perspectives de croissance supplémentaires ? Quelle est la part de marché de chaque type et application ?

Quelle approche ciblée et quelles contraintes retiennent le marché Injecteurs portables?

Quels sont les différents canaux de vente, de marketing et de distribution dans l’industrie mondiale ?

