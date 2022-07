Marché des injectables esthétiques Analyse, segmentation, taille, part, tendance, demande future et mises à jour des principaux acteurs par prévision jusqu’en 2029

Le meilleur rapport d’étude de marché peut aider à atteindre l’un des objectifs les plus recherchés pour toute industrie qui est la réalisation d’un retour sur investissement (ROI) maximal. Les informations sur le marché de ce rapport orienteront vers des idées exploitables, une prise de décision améliorée et de meilleures stratégies commerciales. La principale méthodologie de recherche utilisée par l’équipe de recherche DBMR est la triangulation des données qui implique l’exploration de données, l’analyse de l’impact des variables de données sur le marché et la validation primaire. Le rapport est principalement livré sous forme de PDF et de feuilles de calcul, tandis que PPT peut également être fourni en fonction de la demande du client. Pour obtenir un succès inévitable dans l’entreprise, ce rapport de marché gagnant joue un rôle important.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des injectables esthétiques devrait croître à un TCAC de 15,63 % au cours de la période de prévision. En raison de l’utilisation croissante des injectables esthétiques pour les procédures esthétiques telles que les rides du visage, les rides du front et les rides des lèvres, la «ligne faciale» du segment des applications a dominé l’industrie.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Injectables esthétiques

Le paysage concurrentiel du marché des injectables esthétiques fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché des injectables esthétiques.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des injectables esthétiques sont Luminera, ALLERGAN, Anika Therapeutics, Inc., Medytox, Merz Pharma, Nestlé Skin Health, Galderma Laboratories, LP ; Sinclair Pharma, Suneva Medical., Teoxane, Dermatologie avancée et chirurgie esthétique, Bausch Health, Sanofi, Ipsen Pharma, Integra LifeSciences Corporation, FibroGen, Inc., Medical Devices Business Services, Inc., DR. Korman., Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd. et Cynosure LLC, entre autres.

Définition du marché

Les injectables esthétiques, également connus sous le nom de « produits de comblement des tissus mous », atténuent les rides du visage en remplissant la zone sous la peau. Une substance semblable à un gel est injectée dans certaines zones du visage, rétablissant le volume et «lissant» les ridules, les rides et les plis de la peau. Les produits de comblement dermique peuvent également être utilisés pour repulper les lèvres.

Dynamique du marché des injectables esthétiques

Conducteurs

Accroître la conscience esthétique des gens

Jeune et belle ne sont plus seulement des mots, c’est comme une tendance de nos jours et les gens prennent conscience de ces faits et une belle apparence n’est plus seulement pour une bonne personnalité, beaucoup de gens comptent sur leur jeune apparence pour gagner leur vie de nos jours et cela stimule le marché .

Nombre croissant d’interventions cosmétiques

De nos jours, pour chaque problème de peau, il existe de nombreux nouveaux traitements pour vous faire paraître jeune et belle et les gens paient des sommes élevées pour ces procédures et leur valeur marchande croissante et stimulent le marché.

De plus, la prévalence croissante des injectables faciaux rentables et l’augmentation de la population gériatrique affectent le marché des injectables esthétiques.

Opportunités

De plus, la facilité de récupération tout en restant à la maison et la sensibilisation croissante aux soins de la peau augmenteront encore le taux de croissance du marché des injectables esthétiques à l’avenir.

Contraintes/Défis

D’autre part, l’indisponibilité des politiques de remboursement des procédures cosmétiques devrait entraver la croissance du marché. En outre, le risque croissant associé aux injectables esthétiques disponibles devrait défier le marché des injectables esthétiques au cours de la période de prévision 2022-2029.

Ce rapport sur le marché des injectables esthétiques fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements de marché réglementations, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché.

Impact du COVID -19 sur le marché des injectables esthétiques

En raison de la pandémie actuelle de COVID-19, les gens passent plus de temps sur les appels vidéo. Connu sous le nom de « Zoom Boom », un nombre croissant de personnes sont de plus en plus conscientes de leur présence physique. Cela a entraîné une augmentation de la demande de chirurgie esthétique, le Botox étant l’un des traitements les plus courants. Les procédures esthétiques sont également de plus en plus courantes chez les patients en raison de la facilité avec laquelle ils peuvent guérir tout en vivant à la maison. En conséquence, après la pandémie, la demande d’injectables esthétiques a explosé. .

Portée du marché mondial des injectables esthétiques

Le marché des injectables esthétiques est segmenté en fonction du type et de l’application. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Taper

Anti-rides

Produits de comblement cutané

Sur la base du type, le marché des injectables esthétiques est segmenté en produits anti- rides et produits de comblement dermique. Les relaxants anti-rides sont ensuite segmentés en toxine botulique. Les charges dermiques sont en outre segmentées en collagène, acide hyaluronique, injection de graisse, acide polylactique, microsphères de polyméthyl-méthacrylate (PMMA), hydroxyapatite de calcium et autres charges dermiques . L’autre charge dermique est ensuite segmentée en polyalkylimide.

Application

Correction des traits du visage

Augmentation des lèvres

Lifting du visage

Traitement des cicatrices d’acné

Traitement de la lipoatrophie

Autre

Sur la base de l’application, le marché des injectables esthétiques est segmenté en correction de la ligne du visage, augmentation des lèvres, lifting, traitement des cicatrices d’acné, traitement de la lipoatrophie et autres.

Analyse régionale / aperçu du marché des injectables esthétiques

Le marché des injectables esthétiques est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type et application, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des injectables esthétiques sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon et l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et L’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché des injectables esthétiques en raison de la demande croissante de chirurgie mini-invasive parmi la population de la région.

L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison de la sensibilisation croissante à la santé des femmes et de l’augmentation des dépenses de santé dans la région.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Croissance des infrastructures de santé Base installée et pénétration des nouvelles technologies

Le marché des injectables esthétiques vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché des injectables esthétiques, l’impact de la technologie utilisant les courbes de ligne de vie et les changements dans les scénarios réglementaires des soins de santé et leur impact. sur le marché des injectables esthétiques. Les données sont disponibles pour la période historique 2010-2020.

