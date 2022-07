Marché des ingrédients halal 2022 à 2030 Stratégies de recherche par facteurs clés

Selon MRH, le marché mondial des ingrédients halal représente XX milliards de dollars en 2022 et devrait atteindre XX milliards de dollars d’ici 2026, avec un TCAC de XX % au cours de la période de prévision. Des collations saines et une sensibilisation accrue aux aliments et boissons fonctionnels sont quelques-uns des facteurs qui stimulent la croissance du marché. Cependant, le manque de cohérence des normes Halal freine la croissance du marché.

Les ingrédients halal sont les légumes, les plantes, le poisson, la viande d’animal halal lorsque l’animal est abattu selon les règles de la charia et l’origine chimique sans alcool. Les ingrédients halal sont utilisés dans les produits de beauté car il existe une énorme demande de produits cosmétiques composés d’ingrédients halal.

Sur la base de l’utilisateur final, le segment pharmaceutique devrait être le segment le plus dynamique du marché des ingrédients halal. La fréquence croissante des maladies chroniques et des maladies liées au mode de vie et à l’âge a entraîné une forte demande d’ingrédients utilisés dans le secteur pharmaceutique. Par géographie, le Moyen-Orient est une région majeure sur le marché des ingrédients halal, qui devrait être le marché régional à la croissance la plus rapide. L’approbation des réglementations gouvernementales dans les pays du CCG pour les aliments halal est soutenue par la croissance du marché des ingrédients halal. La croissance économique rapide, résultant de l’environnement politique stable dans des pays tels que l’Arabie saoudite, l’Iran et les Émirats arabes unis, contribue à la croissance des industries de l’alimentation et des boissons et des produits de consommation.

Accédez à un exemple de rapport PDF @ https://www.marketreporthub.com/sample.php?id=00542

Certains des principaux acteurs présentés sur le marché des ingrédients halal incluent Unilever, Tesco Store, Symrise (Allemagne), Solvay SA (Belgique), Shiseido Co., Ltd., Purecircle Limited (Malaisie), Nestle Pvt. Ltd, MAKE-UP ART COSMETICS, Lush Retail Ltd., L’Oréal , Koninklijke DSM NV (Pays-Bas), Kerry (Irlande) , Halagel (Malaisie), DowDupont (États-Unis), Del Monte Phil’s., Inc., Cargill (États-Unis ), Burger King Corporation, Beiersdorf, BASF (Allemagne) et Barentz BV (Pays-Bas).

Types d’ingrédients couverts :

• Ingrédients pour l’industrie pharmaceutique

• Ingrédients pour l’industrie cosmétique

• Ingrédients pour l’industrie alimentaire et des boissons

Utilisateurs finaux couverts :

• Industrie des boissons

• Industrie cosmétique

• Industrie pharmaceutique • Industrie

alimentaire

Régions couvertes :

• Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

o Mexique

• Europe

o Allemagne

o Royaume-Uni

o Italie

o France

o Espagne

o Reste de l’Europe

• Asie-Pacifique

o Japon

o Chine

o Inde

o Australie

o Nouvelle-Zélande

o Corée du Sud

o Reste de l’Asie-Pacifique

• Amérique du Sud

o Argentine

o Brésil

o Chili

o Reste de l’Amérique du Sud

• Moyen-Orient et Afrique

o Arabie saoudite

o Émirats arabes unis

o Qatar

o Afrique du Sud

o Reste du Moyen-Orient et Afrique

Vérifiez la remise instantanée @ https://www.marketreporthub.com/discount.php?id=00542

Ce que propose notre rapport:

– Évaluations des parts de marché pour les segments régionaux et nationaux

– Analyse des parts de marché des principaux acteurs de l’industrie

– Recommandations stratégiques pour les nouveaux entrants

– Prévisions du marché pour un minimum de 9 ans de tous les segments et sous-segments mentionnés , et les marchés régionaux

– Tendances du marché (moteurs, contraintes, opportunités, menaces, défis, opportunités d’investissement et recommandations)

– Recommandations stratégiques dans les segments d’activité clés sur la base des estimations du marché

– Aménagement paysager concurrentiel cartographiant les principales tendances communes

– Profilage de l’entreprise avec détails stratégies, finances et développements récents

– Tendances de la chaîne d’approvisionnement cartographiant les dernières avancées technologiques

Offres de personnalisation gratuites :

tous les clients de ce rapport auront le droit de recevoir l’une des options de personnalisation gratuites suivantes :

• Profilage de l’entreprise

o Profilage complet d’autres acteurs du marché (jusqu’à 3)

o Analyse SWOT des principaux acteurs (jusqu’à 3)

• Segmentation régionale

o Estimations du marché, prévisions et TCAC de tout pays de premier plan selon l’intérêt des clients (Remarque : dépend de la vérification de faisabilité)

• Analyse comparative concurrentielle Analyse

comparative des principaux acteurs en fonction du portefeuille de produits, de la présence géographique et des alliances stratégiques