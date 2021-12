Marché des ingrédients de céréales avec impact de Covid-19, acteurs clés, taille, demandes, taux de croissance et prévisions jusqu’en 2026

Ce rapport sur le marché des ingrédients céréaliers comprend également une étude exhaustive des principaux acteurs du marché, basée sur une gamme d’objectifs d’une organisation tels que le profilage, la présentation du produit, la quantité de production, la matière première requise et la santé financière de l’organisation. Il explique également la définition du marché, les classifications, les applications, les engagements et les tendances mondiales de l’industrie. Le rapport met en lumière l’ensemble des tendances du marché et analyse l’effet des acheteurs, des consommateurs, des substituts, des nouveaux entrants, des concurrents et des fournisseurs sur le marché.

L’attention portée aux joueurs écrasants Archer Daniels Midland Company, Kerry Inc, Bunge Limited, Associated British Foods plc, SunOpta, RiceBran Technologies, Cereal Ingredients, Inc., Groupe Limagrain, Healthy Food Ingredients, LLC., Kayem Food Industries Private limited, SensoryEffects , Inc., TreeHouse Private Brands, Inc., PGP International, Organic Milling, BELOURTHE SA, Dailycer, Barbara’s, Grain Millers, Inc., Pecan Deluxe Candy Ltd., Attune Foods et autres,

Une introduction du marché des ingrédients de céréales 2020

Le marché mondial des ingrédients céréaliers devrait connaître un TCAC substantiel de 8,75% au cours de la période de prévision de 2019 à 2026. Le rapport contient des données pour l’année de base 2018 et l’année historique 2017. L’augmentation de la consommation de bière et la demande croissante d’aliments plus sains sont le principal facteur. pour la croissance de ce marché.

Les ingrédients céréaliers sont généralement utilisés dans les céréales du petit-déjeuner et aident à maintenir la nutrition dans les aliments. Le blé, le riz, l’avoine, l’orge et d’autres sont quelques-uns des ingrédients céréaliers courants. Ils sont une partie très importante de l’alimentation humaine. Il aide également à améliorer le taux de cholestérol et d’insuline, la mémoire, l’obésité et autres. Ils ont une haute valeur calorifique et nutritionnelle. La prise de conscience croissante de la santé parmi la population est le facteur qui alimente la croissance de ce marché.

Détails du segment de marché crucial :

Par Type (Blé, Orge, Riz, Avoine, Autres),

Application (aliments pour animaux, céréales pour petit-déjeuner, brassage, biocarburant, autres),

Géographie (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique) – Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2026

Facteurs de marché:

La demande croissante de l’industrie de l’élevage stimulera le marché

L’augmentation de la population urbaine dans le monde stimule également la croissance du marché

La demande croissante d’aliments nutritifs et naturels contribuera également en tant que facteur de croissance de ce marché

La forte consommation de céréales et de céréales comme aliment de base stimule également la croissance de ce marché

L’augmentation de l’obésité parmi la population propulsera également la croissance du marché

Contraintes du marché :

Le manque de recherche appropriée pour l’amélioration de la qualité freinera la croissance du marché

Le prix élevé de la logistique et de l’emballage affecte le prix des céréales, ce qui entravera le marché

La falsification des céréales et des produits céréaliers limitera également la croissance

Quelles sont les évolutions récentes du marché ?

En novembre 2018, Kellogs a annoncé le lancement de sa nouvelle céréale HI! Happy Inside qui se compose de fibres, de prébiotiques et de probiotiques. Ce nouveau produit est spécialement conçu pour favoriser le bien-être digestif. Il est disponible en trois saveurs : fraise, noix de coco croquante et myrtille audacieuse. Ceci est très bénéfique pour les personnes qui souhaitent ajouter plus de prébiotiques et de probiotiques à leur alimentation et les aidera également à maintenir leur santé globale.

En juillet 2018, DuPont Nutrition and Health a annoncé le lancement de son nouvel antioxydant Guardian Toco 30P, qui peut être utilisé dans les produits granola et les céréales pour petit-déjeuner. Celui-ci sera disponible sous forme de poudre et aidera le fabricant à ajouter facilement des antioxydants dans les produits. Cela maintiendra également la fraîcheur des céréales et est plus sûr que les antioxydants synthétiques.

Points stratégiques couverts dans la table des matières du marché des ingrédients céréaliers :

Chapitre 1 : Introduction, définition, spécifications, classification et portée du marché des ingrédients céréaliers 2019

Chapitre 2 : Exclusif estival comme la structure de la chaîne industrielle, la structure des coûts du fabricant, les fournisseurs, etc.

Chapitre 3: Affiche les tendances, les moteurs et les défis du marché des ingrédients céréaliers

Chapitre 4: Par l’étude de l’analyse SWOT, il affiche l’analyse des ventes, l’analyse des investissements, l’analyse du marché, etc.

Chapitre 5: Il évalue le marché par segments, par pays et par fabricants avec des revenus, des parts et des ventes par pays clés dans ces différentes régions.

Chapitre 6: Évaluer les principaux fabricants du marché mondial des ingrédients céréaliers qui se compose de son paysage concurrentiel, de son analyse de groupe de pairs, de sa matrice BCG et du profil de l’entreprise

Chapitre 7: Résultats et conclusion de la recherche sur les ingrédients céréaliers, annexe, système et source d’informations

