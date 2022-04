Marché des ingrédients d’amandes biologiques Compréhension claire de l’atterrissage concurrentiel du paysage concurrentiel et des segments de produits clés

Selon l’analyse actuelle des rapports et des données, le marché mondial des ingrédients d’amandes biologiques était évalué à 136,13 millions USD en 2019 et devrait atteindre 222,98 millions USD d’ici 2027, avec un TCAC de 7,1%. Les amandes sont une riche source de cuivre, de calcium, de riboflavine, de potassium, de manganèse, de phosphore et ont été associées à un risque réduit de maladie cardiaque. Produits tendance à base d’amandes, inclusions d’ingrédients à base de santé, innovations technologiques permettant le commerce de matières premières, demande croissante de l’industrie du snacking, innovations technologiques permettant le commerce de matières premières sont les principaux moteurs de la croissance de ce marché. En 2019, la coopérative américaine Blue Diamond a élargi son portefeuille de produits de boissons avec le lancement de la saveur Almond Breeze et Almond milk Mexican Hot Chocolate . La société prévoit également de lancer prochainement le lait d’amande ‘Nog’. En plus de cela, la marque Coca-Cola Simply Beverages a lancé le lait d’amande en mai 2020. La nouvelle gamme Simply Almond propose trois saveurs (vanille, non sucrée et originale) faites avec un minimum d’ingrédients. Les pressions commerciales mondiales, l’augmentation des normes de contrôle de la qualité, l’impact de la sécheresse sur les cultures d’amandiers et les solutions d’irrigation, une moindre dépendance aux méthodes traditionnelles de culture des amandes, l’incidence croissante des allergies chez les consommateurs, la volatilité des prix des matières premières sont quelques-uns des principaux défis auxquels ce marché est confronté.

La farine d’amande devient l’ingrédient clé de l’industrie agroalimentaire. La farine d’amande est fabriquée à partir d’amandes douces moulues et transformée ultérieurement; il est disponible sous différentes formes selon son application dans l’industrie F&B. La farine d’amande est extraite sous forme d’extra-fine blanchie ou sous forme fine naturelle. La farine d’amande est l’une des riches sources de vitamines, notamment la vitamine B, la vitamine A, la vitamine E, les minéraux, les protéines, les acides gras oméga, les protéines et autres. La farine d’amande est utilisée comme support tout usage et farine essentielle généralement utilisée pour la cuisson, la cuisson. Alors que la demande augmente dans les produits de boulangerie et de confiserie, l’inclusion de farine d’amande améliore la valeur nutritionnelle et contribue à donner une meilleure texture et saveur .

Paysage concurrentiel :

Le rapport de recherche fournit des détails sur les principales entreprises du marché mondial des ingrédients d’amandes biologiques ainsi que sur la position mondiale, la situation financière, le contrat de licence, le portefeuille de produits et services et la contribution aux revenus de chaque acteur du marché. Les principaux acteurs du marché se concentrent sur l’adoption de diverses stratégies telles que les fusions et acquisitions, les plans d’expansion commerciale, les lancements de nouveaux produits, les partenariats, les collaborations, les coentreprises pour améliorer leur base de produits et acquérir une assise solide sur le marché.

Certains des principaux acteurs du marché sont répertoriés ci-dessous :

John B. Sanfilippo & Fils,

Noix Agricoles et Industrielles Borges (Bain),

Savencia SA,

Kanegrade limitée,

Amandes de Californie Harris Woolf,

La Merveilleuse Compagnie,

Olam International Limited,

Barry Callebaut ,

Producteurs de diamants bleus,

Compagnie Archer Daniels Midland (ADM)

Segmentation du marché :

Segmentation du marché des ingrédients d’amandes biologiques par produit :

Amande entière

Pièces

Farine

Lait

Autres produits

Segmentation du marché des ingrédients d’amandes biologiques en fonction de l’utilisation finale :

Collations

Boulangerie & Confiserie

Substituts Laitiers & Glaces

Beurres de noix et de graines

Autre utilisation finale

Segmentation du marché des ingrédients d’amandes biologiques en fonction des régions :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Europe (Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Espagne, Benelux, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Inde, Japon, Corée du Sud, Reste de l’Asie-Pacifique)

Amérique latine (Brésil, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et Afrique)

Principales caractéristiques du marché mondial des Ingrédients d’amandes biologiques :

Le rapport propose des estimations détaillées au niveau régional avec les fabricants, la consommation, les ventes et la dynamique des importations/exportations.

Le rapport fournit des détails précis sur les fabricants/fournisseurs du marché, un aperçu de la société, une analyse des prix, la situation financière, le portefeuille de produits et le bénéfice brut des principales entreprises.

Profilage de l’entreprise avec les stratégies d’expansion courantes, la génération de revenus et les développements récents.

Initiatives stratégiques optimales pour les nouveaux acteurs du marché.

Processus de fabrication, fournisseurs, coût, cadences de production et de consommation, mode de transport et structuration des coûts, et analyse de la chaîne de valeur.

L’étude comprend également les tendances de la chaîne d’approvisionnement, y compris des descriptions élaborées des derniers développements technologiques

Merci d’avoir lu notre rapport de recherche. Nous offrons également la personnalisation des rapports selon les exigences du client. Veuillez nous contacter pour en savoir plus sur le plan de personnalisation et notre équipe vous proposera le rapport le mieux adapté dans les meilleurs délais.

