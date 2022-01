Marché des ingrédients bioactifs cosmétiques Asie-Pacifique 2021 | Croissance énorme avec les tendances récentes et la demande des principaux fournisseurs BASF SE, DuPont de Nemours Inc, FMC CORPORATION, Cargill Incorporated

Parmi les ingrédients actifs habituellement utilisés dans la préparation des cosmétiques, il existe une tendance mondiale à incorporer des produits d’origine végétale en raison de leur attrait commercial, de leur innocuité et de leur composition riche, souvent associée à un effet synergique ou multifonctionnel. Les extraits botaniques sont riches en métabolites secondaires qui existent dans les plantes à forte diversité structurelle. Les flavonoïdes et les non-flavonoïdes sont liés à diverses propriétés cosmétiques, telles que la photoprotection, l’activité anti-âge, hydratante, antioxydante, astringente, anti-irritante et antimicrobienne. Avec des composants bioactifs et des activités pharmacologiques, les ingrédients bioactifs offrent des avantages dermatologiques avec des applications potentielles pour le rajeunissement de la peau, la photoprotection et la cicatrisation des plaies. La croissance du marché des ingrédients bioactifs cosmétiques en Asie-Pacifique est principalement attribuée à la préférence croissante pour les ingrédients naturels dans les produits cosmétiques et au lancement croissant d’ingrédients bioactifs.

Principaux acteurs du marché des ingrédients bioactifs cosmétiques en Asie-Pacifique: BASF SE, DuPont de Nemours Inc, FMC CORPORATION, Cargill Incorporated, Sensient Technologies Corporation, DSM, Ajinomoto Co. Inc, Roquette Frères, ADM, Vytrus Biotech

Le rapport sur le marché des ingrédients bioactifs cosmétiques en Asie-Pacifique fournit également une compréhension approfondie de l’analyse concurrentielle de pointe des tendances du marché émergent ainsi que des moteurs, des contraintes, des défis et des opportunités sur le marché des ingrédients bioactifs cosmétiques en Asie-Pacifique pour offrir des informations utiles et le scénario actuel. pour prendre la bonne décision. Le rapport couvre les principaux acteurs du marché avec une analyse SWAT détaillée, un aperçu financier et les développements clés des produits/services des trois dernières années. De plus, le rapport offre également une perspective à 360 ° du marché à travers le paysage concurrentiel de l’acteur régional de l’industrie et aide les entreprises à générer des revenus sur le marché des ingrédients bioactifs cosmétiques en Asie-Pacifique en comprenant les approches de croissance stratégique.

Le marché des ingrédients bioactifs cosmétiques en Asie-Pacifique devrait atteindre 778,8 millions de dollars US d’ici 2028, contre 531,9 millions de dollars US en 2021 ; il devrait croître à un TCAC de 5,6 % de 2021 à 2028. L’utilisation de matériaux bioactifs dans les soins capillaires, les soins apparentés, les produits anti-âge, entre autres, est une tendance émergente dans l’industrie des produits de soins personnels. Les cellules vivantes sont explorées comme ingrédients pour améliorer la bioactivité, tandis que les nanoparticules et les liposomes sont utilisés comme véhicules pour la livraison d’ingrédients bioactifs. L’industrie cosmétique repousse les frontières de l’innovation en adoptant des technologies émergentes et en offrant aux clients des produits à valeur ajoutée. Des technologies telles que la réalité virtuelle (VR) et l’Internet des objets (IoT) gagnent du terrain dans l’industrie cosmétique.

Le rapport est une combinaison d’analyses qualitatives et quantitatives du marché des ingrédients bioactifs cosmétiques en Asie-Pacifique. Le rapport se concentre également sur l’analyse exhaustive des ravageurs et la dynamique étendue du marché au cours de la période de prévision.

