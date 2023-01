Marché des ingrédients alimentaires pour animaux de compagnie en Amérique du Nord enregistrant un TCAC de 6,50 %, tendances de l’industrie, perspectives régionales, profils des consommateurs, partage des revenus de l’entreprise et prévisions jusqu’en 2030

Le rapport sur le marché des ingrédients alimentaires pour animaux de compagnie en Amérique du Nord met à disposition des statistiques sur l’état actuel de l’industrie en tant que source précieuse de conseils et d’orientation pour les entreprises et les investisseurs intéressés par ce marché. En comprenant précisément les exigences du client et en les suivant fermement, ce rapport d’étude de marché a été structuré. Ce rapport étudie les attributs du marché, la structure de l’industrie et le scénario concurrentiel, les problèmes, les concepts de désir, ainsi que les stratégies commerciales, l’efficacité du marché, la recherche d’investissement et les nouveaux défis commerciaux. Dans le rapport supérieur sur le marché des ingrédients pour aliments pour animaux de compagnie en Amérique du Nord, un aperçu complet et clair du marché des ingrédients pour aliments pour animaux de compagnie en Amérique du Nord est rédigé, ce qui est utile pour de nombreuses entreprises.

En outre, le rapport gagnant sur les ingrédients des aliments pour animaux de compagnie en Amérique du Nord donne un aperçu de la croissance des revenus et de l’initiative de durabilité. Avec ce rapport, non seulement un individu non qualifié, mais aussi un professionnel peut facilement extrapoler l’ensemble du marché en quelques secondes. Ce rapport d’activité fournit des statistiques clés sur l’état du marché des fabricants mondiaux et régionaux et constitue une source précieuse de conseils et d’orientation pour les entreprises et les particuliers intéressés par l’industrie. Les informations couvertes aident les entreprises à savoir comment les brevets, les accords de licence et autres restrictions légales affectent la fabrication et la vente des produits de l’entreprise.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des ingrédients pour aliments pour animaux de compagnie était évalué à 1636,61 millions USD en 2022 et devrait atteindre 2708,58 millions USD d’ici 2030, enregistrant un TCAC de 6,50% au cours de la période de prévision de 2023 à 2030. En plus des informations sur des scénarios de marché tels que la valeur marchande, le taux de croissance, la segmentation, la couverture géographique et les principaux acteurs, les rapports de marché organisés par Data Bridge Market Research comprennent également une analyse approfondie par des experts, une production et une capacité géographiquement représentées par l’entreprise, des configurations de réseau de distributeurs et partenaires, analyse détaillée et actualisée des tendances des prix et analyse des déficits de la chaîne d’approvisionnement et de la demande.

Définition du marché

Les ingrédients des aliments pour animaux de compagnie sont les ingrédients obtenus à partir de produits animaux et végétaux tels que les céréales, le maïs, la viande et autres. Ces ingrédients fournissent des nutriments importants nécessaires au développement et au bon fonctionnement du corps de l’animal. Les ingrédients alimentaires pour animaux de compagnie comprennent principalement les repas pour animaux de compagnie qui améliorent le contenu nutritionnel et permettent aux animaux de répondre à leurs besoins alimentaires quotidiens. Les ingrédients des aliments pour animaux de compagnie fournissent une riche source de minéraux et de vitamines et augmentent les paramètres de sécurité.

Développement récent

En 2022, BASF SE a annoncé son intention d’augmenter son usine de formulation de vitamine A pour améliorer la nutrition animale. L’entreprise a l’intention d’accroître sa position sur le marché parmi les principaux acteurs avec ce développement.

En 2022, Cargill Incorporated a lancé une nouvelle gamme de farines de sous-produits spécialement destinées aux animaux domestiques avec des friandises pour animaux telles que des côtes, des jerkies, des trachées, des os et autres.

Portée du marché des ingrédients alimentaires pour animaux de compagnie en Amérique du Nord

Le marché des ingrédients alimentaires pour animaux de compagnie est segmenté en fonction du type d’ingrédient, de la forme, du type de produit, de l’animal, de la source et de la nature. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Type d’ingrédient

Viande et produits carnés

Viande désossée

Repas de viande

Farine de sous-produits

Résumé animal

Des céréales

Maïs et semoule de maïs

Blé et semoule de blé

Orge

Riz

Légumes et Fruits

Fruits

Pomme de terre

Les carottes

Soja et tourteau de soja

Pois

Graisses

L’huile de poisson

Saindoux

Suif

Huile végétale

Graisse de volaille

Additifs

Vitamines et mineraux

Enzymes

Autres additifs

Former

Sec

Liquide

type de produit

Original

Mélangé

Animal

Chien

Chat

Poisson

Oiseau

Lapin

Autres

Source

À base d’animaux

Dérivés Végétaux

Synthétique

La nature

Biologique

Inorganique

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Ingrédients alimentaires pour animaux de compagnie

Le paysage concurrentiel du marché des ingrédients pour aliments pour animaux de compagnie fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché des ingrédients alimentaires pour animaux de compagnie.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des ingrédients alimentaires pour animaux de compagnie sont :

SMA (États-Unis)

DuPont (États-Unis)

Barentz (Pays-Bas)

La société Peterson (États-Unis)

BASF SE (Allemagne)

DSM (Pays-Bas)

(NOUS)

Cargill, Incorporé. (NOUS)

Kerry Group plc. (Irlande)

La société Scoular (États-Unis)

Balchem ​​Inc. (États-Unis)

Roquette Frères (France)

Ingrédients chéris (États-Unis)

Protéine oméga (États-Unis)

Tate & Lyle (Royaume-Uni)

Hansen Holding A/S (Danemark)

American Dehydrated Foods Inc. (États-Unis)

APS Phoenix LLC (États-Unis)

BIORIGIN APS (États-Unis)

LaBudde Group Inc. (États-Unis)

Analyse / aperçus régionaux du marché des ingrédients alimentaires pour animaux de compagnie

Le marché des ingrédients alimentaires pour animaux de compagnie est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type d’ingrédient, forme, type de produit, animal, source et nature, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des ingrédients pour aliments pour animaux de compagnie sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord.

Les États-Unis ont couvert la part de marché la plus élevée sur le marché des ingrédients alimentaires pour animaux de compagnie en Amérique du Nord en raison de la présence d’un grand nombre d’animaux de compagnie et d’une consommation énorme d’aliments pour animaux de compagnie. Il existe un grand nombre de fabricants engagés dans le développement d’ingrédients originaux et mélangés pour aliments pour animaux de compagnie qui peuvent être utilisés pour la fabrication d’aliments pour animaux de compagnie.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des changements dans la réglementation du marché qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Table des matières principale du rapport sur le marché des ingrédients alimentaires pour animaux de compagnie en Amérique du Nord

• INTRODUCTION

• SEGMENTATION DU

MARCHÉ • APERÇU DU MARCHÉ

• RÉSUMÉ

• PERSPECTIVES PREMIUM

• Marché des dispositifs passifs intégrés

• PROFIL DE L’ENTREPRISE

• FABRICANT DE COMPOSANTS

• CONCLUSION

• QUESTIONNAIRE

• RAPPORTS CONNEXES

