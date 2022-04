Marché des infrastructures de recharge des bus électriques 2022, taille, tendances, portée et défis jusqu’en 2028

« L’analyse du marché mondial des infrastructures de recharge des bus électriques jusqu’en 2028 » est une étude spécialisée et approfondie de l’industrie automobile et des transports, avec un accent particulier sur l’analyse des tendances du marché mondial. Le rapport vise à fournir un aperçu du « marché des infrastructures de recharge des bus électriques» avec une segmentation détaillée du marché par type de produit, technologie, type de recharge et géographie. Le rapport fournit des statistiques clés sur l’état du marché des principaux acteurs du marché des infrastructures de recharge de bus électriques et présente les principales tendances et opportunités du marché.

Les principaux acteurs du marché sont :

ABB Ltd.

AéroVironment Inc.

Charge Point Inc.

Clipper Creek, Inc.

Société Eaton

Compagnie générale d’électricité

Leviton Manufacturing Co., Inc.

Proterra, Inc.

Schneider Electric

Siemens SA.

SEGMENTATION DU MARCHÉ

Le marché mondial des infrastructures de recharge de bus électriques est segmenté en fonction du type de produit, de la technologie et du type de recharge.

Sur la base du type de produit, le marché est segmenté en charge enfichable, charge au pantographe et charge inductive.

Sur la base de la technologie, le marché est segmenté en chargeur embarqué et chargeur non embarqué.

Sur la base du type de charge, le marché est segmenté en charge rapide et charge lente.

Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché des infrastructures de recharge de bus électriques

COVID-19 a commencé à Wuhan (Chine) en décembre 2019 et depuis lors, il s’est propagé à un rythme rapide à travers le monde. Les États-Unis, l’Inde, le Brésil, la Russie, la France, le Royaume-Uni, la Turquie, l’Italie et l’Espagne sont parmi les pays les plus touchés en termes de cas confirmés et de décès signalés. Le COVID-19 a affecté les économies et les industries de divers pays en raison des fermetures, des interdictions de voyager et des fermetures d’entreprises. La fermeture de diverses usines et usines a affecté les chaînes d’approvisionnement mondiales et a eu un impact négatif sur la fabrication, les calendriers de livraison et les ventes de produits sur le marché mondial.

Principaux fournisseurs engagés sur le marché de l’infrastructure de recharge de bus électriques et couverts dans ce rapport :

L’étude effectue une analyse SWOT pour évaluer les forces et les faiblesses des principaux acteurs du marché Infrastructure de recharge des bus électriques. En outre, le rapport procède à un examen approfondi des conducteurs et dispositifs de retenue opérant sur le marché. Le rapport évalue également les tendances observées sur le marché parent, ainsi que les indicateurs macroéconomiques, les facteurs dominants et l’attrait du marché selon différents segments. Le rapport prédit également l’influence de différents aspects de l’industrie sur les segments et les régions du marché de l’infrastructure de recharge des bus électriques.

Les chercheurs effectuent également une analyse complète des récents changements réglementaires et de leur impact sur le paysage concurrentiel de l’industrie. La recherche évalue les progrès récents dans le paysage concurrentiel, notamment les collaborations, les coentreprises, les lancements de produits, les acquisitions et les fusions, ainsi que les investissements dans le secteur de la recherche et du développement.

De plus, dans le rapport de recherche, les points suivants sont inclus avec une étude approfondie de chaque point :

* Analyse des ventes et des revenus – Les ventes et les revenus sont étudiés pour les différentes régions du marché mondial. Un autre aspect majeur, le prix, qui joue un rôle important dans la génération de revenus, est également évalué dans cette section pour les différentes régions.

* Analyse de la production – La production est analysée en fonction des différentes régions, types et applications. Ici, l’analyse des prix des différents acteurs clés du marché est également couverte.

* Approvisionnement et Consommation – Dans le prolongement des ventes, cette section étudie l’approvisionnement et la consommation du Marché. Cette partie met également en lumière l’écart entre l’offre et la consommation. Les chiffres des importations et des exportations sont également donnés dans cette partie.

* Autres analyses – Outre l’analyse des informations, du commerce et de la distribution pour le marché, les coordonnées des principaux fabricants, fournisseurs et consommateurs clés sont également fournies. En outre, l’analyse SWOT pour les nouveaux projets et l’analyse de efficacité pour les nouveaux investissements sont incluses.

Cadre régional

Le rapport fournit un aperçu détaillé de l’industrie, y compris des informations qualitatives et quantitatives. Il fournit un aperçu et des prix du marché mondial en fonction de divers segments. Il fournit également des estimations de la taille du marché et des prix de l’année 2019 à 2028 en ce qui concerne cinq grandes régions, à savoir ; Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique (APAC), Moyen-Orient et Afrique (MEA) et Amérique du Sud. Le marché des infrastructures de recharge de bus électriques par région est ensuite sous-segmenté par pays et segments respectifs. Le rapport couvre l’analyse et les opportunités de 18 pays dans le monde, ainsi que la tendance actuelle et les opportunités qui prévalent dans la région.

