Marché des infections associées aux soins de santé (HAI) 2021 | Développement clé à observer États de l’industrie et perspectives d’ici 2028

Le marché des infections associées aux soins de santé (HAI) devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision 2022-2029. Data Bridge Market Research analyse le marché pour représenter 54,57 milliards USD d’ici 2029, avec un taux de croissance annuel (TCAC) de 8,0 % au cours de la période de prévision susmentionnée. La diffusion des connaissances parmi les médecins et les patients sur les avantages associés à l’utilisation des infections associées aux soins de santé (HAI) a instantanément remodelé la croissance du marché des infections associées aux soins de santé (HAI).

Principaux concurrents du marché couverts dans le rapport

HORIBA, Ltd.BDbioMerieuxDanaherF. Hoffmann-La Roche LtdMeridian Bioscience QIAGENASP Fortive Johnson & Johnson Services, Inc.3MSTERIS plc.Getinge ABCantel MedicalBelimedTrinity BiotechDiaSorinOpGenAccelerate DiagnosticsThermo Fisher Scientific IncBio-RadLuminex Corporation

Portée du marché des infections associées aux soins de santé (HAI)

Le marché des infections associées aux soins de santé (HAI) est segmenté sur la base des pays suivants : États-Unis, Canada, Mexique en Amérique du Nord, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud, Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Espagne , Pays-Bas, Belgique, Russie, Turquie, Suisse, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Australie, Singapour, Thaïlande, Malaisie, Corée du Sud, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en tant que partie de l’Asie -Pacifique (APAC), Émirats arabes unis, Égypte, Arabie saoudite, Afrique du Sud, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA).

Toutes les analyses par pays du marché des infections associées aux soins de santé (HAI) sont analysées plus en détail sur la base d’une granularité maximale dans une segmentation plus poussée. Sur la base du produit, le marché est segmenté en consommables et analyseurs/instruments. Basé sur l’agent pathogène, le marché est segmenté en viral, bactérien et fongique. Basé sur le traitement, le marché est segmenté en stérilisation, chimique et rayonnement. Basé sur les infections, le marché est segmenté en infections des voies urinaires, infections du site opératoire, nosocomiales pneumonie, infections du sang, infections gastro-intestinales, infections respiratoires et autres infections associées aux soins de santé. Sur la base des tests de diagnostic, le marché est segmenté en diagnostics traditionnels et en diagnostics moléculaires. Sur la base de l’utilisation finale, le marché est segmenté en hôpitaux, cliniques, ASCS et les autres. L’infection associée aux soins de santé (HAI) est un type de maladie induite chez le patient par des sources externes à l’hôpital et à d’autres centres de santé. En raison de l’augmentation des cas d’infection, diverses mesures sont adoptées pour réduire les possibilités d’infection en stérilisant les produits utilisés à l’hôpital.

