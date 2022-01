Marché des implants rachidiens et des dispositifs chirurgicaux Analyse, segmentation, taille, part, tendance, demande future et mises à jour des principaux acteurs par prévision jusqu’en 2029

Le rapport de recherche de qualité suprême est généré en effectuant une analyse d’études de marché de haut niveau sur des segments de marché clés afin d’identifier les opportunités, les défis, les moteurs et les structures de marché pour nos clients. Ce rapport de recherche sur l’industrie aide à déterminer et à optimiser chaque étape du cycle de vie du processus industriel qui comprend l’engagement, l’acquisition, la rétention et la monétisation. En tant que rapport d’étude de marché de grande envergure, il contribuera certainement à la croissance des activités de plusieurs manières. Un rapport de marché influent présente potentiellement les nombreuses idées et solutions commerciales qui aideront à garder une longueur d’avance sur la concurrence.

Marché mondial des implants rachidiens et des dispositifs chirurgicaux, par type (chirurgie ouverte, chirurgie mini-invasive), technologie (technologie de fusion et de fixation, traitement des fractures par compression vertébrale, technologies de préservation du mouvement, décompression vertébrale), produit (dispositifs de fusion vertébrale, produits biologiques rachidiens, compression vertébrale Dispositifs de traitement des fractures, dispositifs sans fusion, stimulateurs de croissance osseuse spinale), pays (États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, Italie, Royaume-Uni, France, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Suisse, Turquie, Russie, reste de l’Europe, Japon, Chine , Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud, Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique) Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2028.

Le marché des implants rachidiens et des dispositifs chirurgicaux devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse le marché pour représenter 16,20 milliards USD d’ici 2028 et devrait croître à un TCAC de 5,50% dans ce qui précède période de prévision mentionnée.

Télécharger un exemple de copie PDF du rapport @ http://databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-spinal-implants-surgical-devices-market

Les implants rachidiens et les dispositifs chirurgicaux sont le type de dispositifs utilisés par les chirurgiens lors d’une intervention chirurgicale qui aide à traiter les déformations, à stabiliser et à renforcer la colonne vertébrale et à faciliter la fusion vertébrale. Diverses maladies qui peuvent être traitées à l’aide des implants rachidiens comprennent les discopathies dégénératives, le spondylolisthésis, la cyphose, la scoliose et les fractures.

Définition du marché :

Les implants rachidiens et les dispositifs chirurgicaux jouent un rôle majeur dans le traitement des épines déformées chez les personnes âgées et obèses. Ce sont les appareils qui favorisent la fusion, améliorent la stabilité de la colonne vertébrale, renforcent la colonne vertébrale et corrigent les déformations. Les unités de la colonne vertébrale sont spécialement conçues pour les déformations précises, pour stabiliser la colonne vertébrale et autres. Ils sont essentiellement constitués ou fabriqués à partir de métaux ainsi que d’acier au chrome ou d’alliage de titane, tandis que certaines unités de colonne vertébrale sont fabriquées à l’aide de composés non métalliques. Ils sont utilisés pour traiter la sténose spinale et le spondylolisthésis isthmique.

Principaux concurrents du marché :

Medtronic, Stryker, Zimmer Biomet, Globus Medical, Exactech, Inc., Orthofix Medical Inc., ATEC Spine, Inc., Integra LifeSciences Corporation, NORMAN NOBLE, INC., XTANT MEDICAL, Spine Wave, Inc., Captiva Spine, Inc. , Wenzel Spine, Inc., Jayon Implants, Tecomet, Inc., SINTX Technologies, Inc., Abbott, Meditech Spine, Boston Scientific Corporation et GPC Medical parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux.

Analyse compétitive:

Le marché mondial des implants rachidiens et des dispositifs chirurgicaux est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que les lancements de nouveaux produits, les expansions, les accords, les coentreprises, les partenariats, les acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport inclut les parts de marché du marché de l’administration de médicaments contre les maladies inflammatoires pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud et le Moyen-Orient et l’Afrique.

Croissance de l’infrastructure de santé Base installée et pénétration des nouvelles technologies

Le marché des implants rachidiens et des dispositifs chirurgicaux vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché des implants rachidiens et des dispositifs chirurgicaux, l’impact de la technologie utilisant les courbes de ligne de vie et les changements dans les soins de santé. scénarios réglementaires et leur impact sur le marché des implants rachidiens et des dispositifs chirurgicaux. Les données sont disponibles pour la période historique de 2010 à 2019.

Facteurs de marché

Les demandes de chirurgies invasives de la colonne vertébrale augmentent rapidement.

Des dispositifs de chirurgie du rachis en plein essor en cours de développement avec de nouvelles technologies.

La population croissante de personnes âgées et obèses montre un taux élevé de déformations de la colonne vertébrale

De nouveaux produits tels que le disque artificiel sont plus populaires et montrent le taux d’incidence du traitement des disques glissés, d’où la croissance du marché de la colonne vertébrale dans les prochaines années.

Restriction du marché

Le coût de la procédure est bien trop élevé pour les gens normaux

Pour obtenir l’approbation avant de procéder à la procédure

Les remboursements dans les pays en développement sont très faibles

Développements clés sur le marché :

En juillet 2019, NuVasive, Inc. s’est concentrée sur la conversion de la chirurgie de la colonne vertébrale avec des clarifications intégrées de manière procédurale et perturbatrices négligeables, a annoncé aujourd’hui le lancement de la plate-forme technologique combinée Pulse. Pulse est la première plate-forme solo à comprendre de nombreuses technologies conçues pour aider les chirurgiens à adopter des méthodes chirurgicales plus efficaces et moins gênantes dans tous les processus de la colonne vertébrale.

En février 2019, Spinal Kinetics LLC a lancé le disque cervical artificiel M6-C. C’est une greffe qui est utilisée pour échanger le disque gâté ou malade du cou dans la région de la colonne vertébrale. Il comprend des séries de fibres polymères qui sont tendues selon un motif précis. Il est utilisé pour soulager la douleur et permet un mouvement dans toutes les directions. Ils ne sont utilisés que sur les personnes qui ont des os complètement développés pour remplacer un disque dans le cou. Cet appareil prend en charge pour stabiliser la colonne vertébrale. Dans une étude clinique d’environ 152 patients, il y avait un taux de réussite global de 86,8 % pour cette procédure.

Raisons d’acheter ce rapport

Perspectives actuelles et futures du marché mondial des implants rachidiens et des dispositifs chirurgicaux sur les marchés développés et émergents

Le segment qui devrait dominer le marché ainsi que le segment qui détient le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Régions/pays qui devraient connaître les taux de croissance les plus rapides au cours de la période de prévision

Les derniers développements, parts de marché et stratégies employées par les principaux acteurs du marché

Personnalisation du rapport :

Toutes les segmentations fournies ci-dessus dans ce rapport sont représentées au niveau national

Tous les produits couverts sur le marché, le volume des produits et les prix de vente moyens seront inclus en tant qu’options personnalisables qui peuvent entraîner des coûts supplémentaires minimes ou nuls (selon la personnalisation).

Pour se renseigner avant d’acheter le rapport @ https://databridgemarketresearch.com/inquire-before-buying/?dbmr=global-spinal-implants-surgical-devices-market

Remarque : Si vous avez des exigences particulières, veuillez nous en informer et nous vous proposerons le rapport que vous souhaitez.

À propos de l’étude de marché sur les ponts de données :

Data Bridge Market Research s’est présenté comme une société d’études de marché et de conseil non conventionnelle et néotérique avec un niveau de résilience inégalé et des approches intégrées. Nous sommes déterminés à dénicher les meilleures opportunités du marché et à favoriser une information efficace pour que votre entreprise prospère sur le marché. Data Bridge s’efforce de fournir des solutions appropriées aux défis commerciaux complexes et initie un processus de prise de décision sans effort.

Contact:

Étude de marché sur les ponts de données

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

E-mail : Corporatesales@databridgemarketresearch.com